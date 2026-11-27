Uber consiguió la adhesión de la mayoría de los accionistas de Delivery Hero y dio un paso clave para concretar la compra del grupo alemán de delivery, en una operación valuada en aproximadamente US$14.800 millones. La transacción, anunciada en julio de este año, también tendrá impacto en el mercado argentino: una vez concretada, Uber tomará formalmente el control de PedidosYa en el país .

La compañía estadounidense informó que alcanzó una participación del 87,13% del capital social, al finalizar el período adicional de aceptación de su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria, que venció el 24 de noviembre. La propuesta estuvo dirigida a los accionistas de Delivery Hero que todavía no tenían participación en manos de Uber.

“Nos entusiasma ver un apoyo tan sólido por parte de los accionistas de Delivery Hero, lo que refuerza la confianza ya expresada por el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de la empresa. Una mayor integración entre nuestras compañías genera más valor para los consumidores, los comercios y quienes obtienen ingresos a través de la plataforma; estamos deseando ponernos manos a la obra”, señaló Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

Dara Khosrowshahi (Uber): “Nos entusiasma ver un apoyo tan sólido por parte de los accionistas de Delivery Hero"

La operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones restantes de la oferta: concretamente, la obtención de las autorizaciones necesarias en materia de control de concentraciones y otras aprobaciones regulatorias. El cierre de la operación está previsto para el segundo semestre de 2027.

El acuerdo contempla una oferta en efectivo de 41,50 euros por acción de Delivery Hero, lo que representa una valuación de capital de aproximadamente US$14.800 millones por el 100% de la compañía. El monto ajustado por las participaciones que Uber había adquirido previamente se ubicaba en US$13.700 millones.

El impacto en el mercado argentino

La estrategia que Uber siguió en otras adquisiciones abre interrogantes sobre el futuro de la marca. En operaciones anteriores, la compañía integró servicios adquiridos a su propio ecosistema y, en algunos casos, discontinuó sus marcas originales. Un ejemplo es Drizly, la plataforma de entrega de bebidas alcohólicas que compró en 2021 y cuya aplicación cerró en 2024, para concentrar esa actividad en Uber Eats.

Sin embargo, el caso argentino presenta una particularidad: PedidosYa es una de las marcas líderes del mercado local, con una fuerte presencia entre consumidores, comercios y repartidores. Por ahora, no se informó si Uber mantendrá su identidad comercial, la integrará a Uber Eats, que retomó su operación este año, o avanzará con otro esquema.

En la Argentina, el mapa del delivery se completa con Rappi. En 2020, Delivery Hero ya había adquirido las operaciones de Glovo en América Latina por 230 millones de euros: como resultado, la aplicación de Glovo cesó sus actividades en Argentina y otros países de la región, integrando a sus comercios y repartidores a la red de PedidosYa.

En 2020, Delivery Hero había adquirido las operaciones de Glovo en América Latina Ricardo Pristupluk

La adquisición por parte de Uber comprende también los negocios de Pedidos Ya en otros 12 países de América Latina: Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

No obstante, para cumplir con las regulaciones de competencia en mercados donde las operaciones de Uber Eats y Delivery Hero se superponen, el acuerdo contempla una estructura de desinversión.

El fondo de inversión neoyorquino SSW Partners adquirirá por aproximadamente US$1600 millones los negocios de Delivery Hero en 14 mercados, entre ellos las operaciones de PedidosYa en Chile y Ecuador y las de Glovo en España y Portugal. En estos casos, Uber no tendrá el control y SSW buscará socios estratégicos a largo plazo.

SSW Partners es un fondo de capital riesgo con sede en Nueva York y que fue lanzado tras la pandemia del Covid-19 por tres antiguos banqueros de inversión: Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss. El primero trabajó en Goldman Sachs y los otros dos ejecutivos en Lazard.

La compra representa una apuesta de Uber por ampliar su presencia en el negocio de entregas y profundizar su estrategia de integración entre movilidad y delivery. Según la compañía, los usuarios que utilizan tanto sus servicios de transporte como los de entrega generan aproximadamente el triple de reservas y beneficios que quienes utilizan una sola de sus plataformas.

Con la operación, Uber amplía su alcance geográfico y suma mercados a su estrategia de servicios integrados. La compañía había señalado al anunciar el acuerdo que la transacción permitiría duplicar la cantidad de mercados en los que ofrece servicios de movilidad y entrega, de 34 a 58.

Uber integra alojamiento, traslados y gastronomía en una sola plataforma

Delivery Hero, por su parte, justificó la venta como una decisión para fortalecer su competitividad futura en un sector que requiere escala y enfrenta una fuerte competencia. “Unir fuerzas con un socio sólido ahora es la decisión acertada para asegurar nuestra competitividad futura y nuestra capacidad para generar valor para todos nuestros grupos de interés”, había señalado Kristin Skogen Lund, presidenta del Consejo de Supervisión de la compañía, al anunciarse el acuerdo.

Como parte del acuerdo para facilitar la aprobación en Europa, Uber se comprometió a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín; a no realizar cambios en la plantilla de empleados al menos hasta el año 2029; y a invertir 2000 millones de euros en Alemania durante los próximos cinco años para el desarrollo de vehículos autónomos y alianzas industriales.

Primeros acercamientos

La propuesta de adquisición llega semanas después de que Uber ingresara como accionista en Delivery Hero. A mediados de abril, la compañía compró un paquete de 13,6 millones de acciones que estaban en manos de Prosus -firma inversora, también dueña de Despegar-, que representó aproximadamente el 4,5% del capital social de Delivery Hero.

“Celebramos la inversión adicional de Uber en Delivery Hero. Como líder tecnológico global, el fortalecimiento de la posición de Uber supone un importante respaldo a nuestra plataforma, nuestra estrategia y nuestro trabajo constante para generar valor a largo plazo para todos los accionistas”, señaló Niklas Östberg, CEO y cofundador de Delivery Hero, en ese entonces.

Desde Prosus (nacida mediante un spin-off de la sudafricana Naspers) explicaron: “En agosto de 2025, la Comisión Europea aprobó la adquisición de Just Eat Takeaway.com por parte de Prosus, sujeta al compromiso de Prosus de reducir significativamente su participación en Delivery Hero. La transacción de hoy representa un paso importante para el cumplimiento de dichos compromisos. Prosus mantiene su compromiso de vender la parte correspondiente de su participación en Delivery Hero dentro del plazo establecido”.

El mayor salto se dio apenas cinco días antes de la oferta total. El 18 de mayo, Delivery Hero anunció que Uber ya era dueña del 19,5% de su capital emitido, sumando además un 5,6% adicional en opciones.

Delivery Hero, que cotiza en la Bolsa de Fráncfort y forma parte del índice MDAX, es uno de los jugadores más relevantes del sector en Europa y mercados emergentes. La plataforma está presente en alrededor de 65 países de Asia, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y África.