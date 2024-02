escuchar

La lapidaria frase “no hay plata” resuena también en los oídos de los operadores de arte, que han salido al mundo en busca de nuevos compradores, de otros mercados y del toque mágico de ser elegidos por los coleccionistas internacionales. No han sido años fáciles para el mercado de arte argentino. A la crisis de la pandemia se sumó un torbellino interno en arteBA, la feria más importante del país, y cantos de sirena que llegan de todas partes. La tendencia confirma que las galerías que quieren y pueden se suman a lo que ha sido el fenómeno del siglo XXI: la expansión de las ferias. No hace falta recordar que se inaugura una feria por día en el planeta y que en general concentran la mayor cantidad de ventas.

En los buenos viejos tiempos, arteBA concentraba más ventas que todas las galerías juntas durante todo el año… pero vivimos tiempos difíciles con una economía atravesando, otra vez, la peor crisis, sumado al malestar generalizado llamado incertidumbre. Un puñado de galerías estuvieron en México, 20 edición de MACO, Semana del Arte: Nora Fisch, Sendrós, ODA, W, Tramo, Rolf, Pasto, Vigil González, Revólver, María Casado y Quimera. Obvio que la pregunta del millón es: ¿Hay un mercado posible afuera para el arte argentino?. Difícil. Orly Benzacar, directora de la galería Ruth Benzacar, asegura que es complejo pensar en un mercado externo si no hay mercado interno. Más difícil que nunca hoy, con la velocidad con la que circula la información. Imposible montar un relato o hablar de precios que no existen. Lo dijo hace mucho la jefa de Sotheby’s, Dedé Brooks: “comprar arte es un estado de ánimo”. Y el ánimo argentino no pasa por su mejor momento. Sin embargo, esto ocurre cuando hay muchas galerías nuevas, jóvenes interesados en empezar a comprar, otras maneras de comercializar, un fortalecimiento del mercado en el interior del país, una agenda de muestras notables de arte argentino en el Museo Moderno, un coleccionista premiado acá y afuera como Eduardo Costantini y el incansable esfuerzo de Proa por brindar un calendario de exposiciones que nos conecte con el mundo y abra los ojos del gran público. De todas maneras hay algunas ilusiones que crecen. Veamos. La edición única en el mundo de Art Basel Cities se hizo en Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no fue precisamente un éxito, pero dejó una semilla potente: la mirada de la curadora Cecilia Alemani se fijó en la obra de Gabriel Chaile; llevó su obra a la Bienal de Venecia que dirigió, y lo exhibió en el jardín de altura del meatpacking district de NY, del que es curadora. En ambos casos fue un éxito. La visita a Buenos Aires del director de la próxima Biennale el brasileño Adriano Pedrosa, dejó como saldo una selección de artistas argentinos que estarán en Venecia. De los contemporáneos está La Chola, que ya tuvo su gran suceso en ARCO donde cruzó saludos y comentarios con la reina Letizia. De los clásicos están Pettoruti, Testa, Sakai y Del Prete, entre otros.

Mientras unos llegan de México, otros preparan las valijas para estar en la 43 edición de ARCO. La feria de Madrid ha sido una muy buena plataforma para los argentinos desde los tiempos de Rosina Gómez Baeza. Este año convoca al Caribe oceánico, buscando profundizar la relación con América Latina. Que no sea Art Basel la feria que se quede con ese socio natural de España que somos los latinoamericanos. Se suma a este dato el hecho de que hay miles de argentinos viviendo en Madrid y entre ellos coleccionistas de fuste como los Vergez y el empresario de laboratorios Hugo Sigman. The Economist escribió loas de Madrid, que crece sin parar, que es un destino cool, una ciudad atractiva tentadora, amistosa, elegida por miles de latinos. Ya están instalados y no piensan volver. The Economist habla de un destino siglo XXI, como lo fue Miami desde el éxodo cubano. ¿Venden los galeristas que salen al exterior? Coinciden en que pagan los gastos y hacen buenos contactos, tienen ayuda de Comercio Exterior. Cancillería apoya… pero no es suficiente. Siempre hubo coleccionistas privados argentinos que apoyaron la presencia argentina en Venecia, este año, con el envío de Luciana Lamothe, no es la excepción. Valen todos los esfuerzos. Queda picando la frase clave: no hay mercado externo sin mercado interno. Botón de muestra. El gran momento de Berni en NY, cuando se pagaron los récords de Juanito y Ramona, coincidió con una movida interna fenomenal. La muestra del MNBA organizada por Jorge Glusberg fue un blockbuster de 350.000 visitantes y, en el mismo momento, el ministro Pacho O`Donnell comprando La orquesta típica, un Berni lindísimo que tapizó la ciudad. Amigos lectores, el éxito no llega solo. Ni por casualidad.