Una pizzería argentina fue elegida entre las diez mejores del mundo

Editores de la reconocida revista Time Out seleccionaron a Kalis Pizza como una de las mejores pizzerías del planeta, en su ranking World’s Best Pizzas de febrero de 2026. La distinción sitúa al local de Núñez en el octavo lugar del listado, tras evaluar propuestas gastronómicas de diversas ciudades del mundo.

Ubicada en O’Higgins 3578, Kalis es un proyecto liderado por Franco Kalifon y Martín Calzetti. Kalifon, quien se formó con referentes como Francis Mallmann y el pastelero Luciano García, volcó su obsesión por las harinas en una propuesta que él define como “Fast Good”. “Es un concepto donde la comida sale rápido para que haya rotación, pero con productos absolutamente de calidad” , explica Franco a LA NACION.

“Trabajamos con mucha dedicación y la realidad es que este reconocimiento nos dejó sin palabras ”, expresa su fundador tras conocerse la distinción. Y añade: “Si tuviera que dejar un mensaje diría que si alguna vez les dicen que no pueden hacer algo, simplemente no los escuchen y háganlo. Los sueños se pueden cumplir y yo estoy viviendo uno ”.

Franco Kalifon, cocinero y emprendedor argentino, en el local de Núñez Gentileza - Kalis Pizza

En la propuesta de Núñez la pizza se vende únicamente por porción . Las slices son finas, crocantes y jugosas, diseñadas para un consumo rápido, sin mesas y al paso. Aunque la estética remite a Nueva York, el producto es un híbrido con ADN propio que evita las etiquetas tradicionales.

La carta es simple y minimalista: solo cuatro sabores . El secreto, según su fundador, está en la estandarización. “Pensamos un sistema que permita que desde el slice número uno al último de la noche salgan igual”, cuenta Kalifon.

Según los datos aportados por la empresa, el local despacha un promedio de 1300 porciones por noche en su horario de miércoles a domingo. Para sostener este flujo, la estructura cuenta hoy con un equipo de 18 perso nas, que incluye a socios, encargados y personal de producción.

La "pepperoni" con salsa ranch, una de las favoritas de los clientes Gentileza - Kalis Pizza

Para el emprendedor argentino, el producto no se negocia. Kalis es la única pizzería del país que utiliza un pomodoro San Marzano con denominación de origen, importado directamente por ellos desde Italia. Esta integración vertical se complementa con socios estratégicos locales para desarrollar ingredientes a medida.

“En su gran mayoría son productos hechos en casa; nuestros aliados nos hacen la mozzarella, el pepperoni y la miel picante con recetas propias y exclusivas”, detalla el cocinero.

Esa misma rigurosidad que aplica en su fábrica de panes (Kalis Pan) —que abastece a las hamburgueserías más famosas de la ciudad como Big Pons o Kiddo— es la que trasladó al local de Núñez. El resultado es una experiencia artesanal que termina con un helado soft casero de pistacho, oliva y sal, cerrando un círculo de calidad que atrajo incluso a figuras como Duki.

El impacto del puesto 8 en el mundo fue inmediato, pero Kalifon prefiere la cautela frente a la exposición. A pesar de recibir llamados de grupos gastronómicos para abrir franquicias en Miami y España, el objetivo actual es consolidar la marca.

“Nos llegan propuestas de todos lados, pero soy muy cuidadoso porque sé lo que costó construir esto. Queremos cuidar la marca y no caer simplemente en las oportunidades que aparecen”, reflexiona.