5 lugares para celebrar el Día de la Pizza
- 2 minutos de lectura'
- 1. Fame di Pizza
En Acassuso, Fame di Pizza se convirtió en un imán para quienes buscan pizza de estilo napolitano bien hecha, con masa de fermentación lenta y foco absoluto en el producto. El menú es corto y va al hueso: pizzas individuales, cocción rápida, bordes aireados y toppings clásicos ejecutados con precisión. Hay opciones con mozzarella tradicional, versiones blancas y alternativas veganas, una rareza bien resuelta dentro del universo pizzero.
- 2. Almacén de Pizzas
Con más de una década en escena y decenas de sucursales, Almacén de Pizzas es uno de los nombres que ayudó a consolidar la pizza “gourmet” en formato cadena. Su propuesta combina recetas clásicas con sabores más elaborados, masas de estilo argentino y una carta amplia que incluye opciones con quesos especiales, vegetales grillados y combinaciones menos tradicionales.
- 3. Cosi Mi Piace
Inspirada en la pizza napolitana tradicional, Cosi Mi Piace se especializa en masas de fermentación lenta, bordes bien desarrollados y una cocción rápida que prioriza textura y sabor. La carta gira en torno a recetas clásicas (marinara, margherita, diavola) con ingredientes simples y bien elegidos, sin correrse del canon italiano. En verano, su patio interno cotiza alto.
- 4. Parecchio Pizza & Ristorantino
Parecchio propone una pizza de estilo contemporáneo, con masas bien trabajadas, bordes marcados y un equilibrio claro entre tradición y guiños modernos. La carta combina sabores clásicos con algunas variantes más personales, siempre con protagonismo del queso, las salsas bien condimentadas y toppings reconocibles. El espacio acompaña esa idea: relajado y con alma de barrio.
- 5. Tartaruga
En Tortugas, Tartaruga propone una pizza de estilo clásico, con masa a la piedra, base fina y cocción pareja. La carta recorre sabores tradicionales (muzzarella, napolitana, fugazzeta, calabresa) y algunas combinaciones más cargadas, siempre dentro de una lógica bien porteña. Ideal para plan familiar o con amigos.
