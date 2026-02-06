5 lugares para celebrar el Día de la Pizza

1. Fame di Pizza

¿Quién con ganas de una pizza parmigiana?

En Acassuso, Fame di Pizza se convirtió en un imán para quienes buscan pizza de estilo napolitano bien hecha, con masa de fermentación lenta y foco absoluto en el producto. El menú es corto y va al hueso: pizzas individuales, cocción rápida, bordes aireados y toppings clásicos ejecutados con precisión. Hay opciones con mozzarella tradicional, versiones blancas y alternativas veganas, una rareza bien resuelta dentro del universo pizzero.

20% de miércoles a lunes

2. Almacén de Pizzas

En Almacén de Pizzas encontrás las versiones más tradicionales y también las más gourmet

Con más de una década en escena y decenas de sucursales, Almacén de Pizzas es uno de los nombres que ayudó a consolidar la pizza “gourmet” en formato cadena. Su propuesta combina recetas clásicas con sabores más elaborados, masas de estilo argentino y una carta amplia que incluye opciones con quesos especiales, vegetales grillados y combinaciones menos tradicionales.

20% de lunes a viernes

3. Cosi Mi Piace

En Cosi Mi Piace el horno a leña es la gran estrella

Inspirada en la pizza napolitana tradicional, Cosi Mi Piace se especializa en masas de fermentación lenta, bordes bien desarrollados y una cocción rápida que prioriza textura y sabor. La carta gira en torno a recetas clásicas (marinara, margherita, diavola) con ingredientes simples y bien elegidos, sin correrse del canon italiano. En verano, su patio interno cotiza alto.

20% de lunes a jueves

4. Parecchio Pizza & Ristorantino

Fugazzetta rellena, un éxito de Parecchio

Parecchio propone una pizza de estilo contemporáneo, con masas bien trabajadas, bordes marcados y un equilibrio claro entre tradición y guiños modernos. La carta combina sabores clásicos con algunas variantes más personales, siempre con protagonismo del queso, las salsas bien condimentadas y toppings reconocibles. El espacio acompaña esa idea: relajado y con alma de barrio.

20% todos los días

5. Tartaruga

Primer plano a una de las propuestas de Tartaruga

En Tortugas, Tartaruga propone una pizza de estilo clásico, con masa a la piedra, base fina y cocción pareja. La carta recorre sabores tradicionales (muzzarella, napolitana, fugazzeta, calabresa) y algunas combinaciones más cargadas, siempre dentro de una lógica bien porteña. Ideal para plan familiar o con amigos.

20% de lunes a jueves