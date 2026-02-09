Día de la Pizza: por qué se celebra hoy y dónde se pueden comer las más galardonadas de la Argentina

El Día Internacional de la Pizza se conmemora el 9 de febrero, una jornada dedicada a rendir homenaje a este clásico italiano, que con el paso de los años alcanzo una popularidad global. Su receta simple logró consolidarse en una opción segura en diferentes países como la Argentina, que actualmente presume 6100 pizzerías en todo su territorio nacional.

La pizza es un plato de origen italiano cuyos sabores y estilos trascienden fronteras Instagram: @romadelabasto

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Pizza?

En 2017, la UNESCO declaró a la pizza como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con el apoyo de más de dos millones de firmas y del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El motivo de esta iniciativa se dio gracias al rol esencial de esta receta italiana en la sociedad, como herramienta de transmisión de conocimiento, material cultural y artístico.

Ese mismo año, se incluyó al “Arte del ‘Pizzaiuolo’ napolitano” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Refiere a la práctica culinaria de la elaboración de la pizza. Esta se compone de cuatro fases entre la que se encuentran la típica preparación de la masa y la cocción al horno con el movimiento giratorio de la masa.

La pizza tiene distintos tipos y formas

Dónde comer las pizzas más galardonadas de la Argentina

Con la inmigración italiana en el siglo XIX en nuestro país, la Argentina desarrolló una estrecha conexión con esta tradicional receta. Con el paso de los años, abrieron cientos de restaurantes y pizzerías especializadas, con diferentes interpretaciones, ingredientes y nuevas versiones de este manjar como la pizza al molde y la pizza a la piedra.

Cada año, 50 Top Pizza, una prestigiosa guía gastronómica internacional, selecciona y clasifica las mejores pizzerías del mundo. En 2025, muchos locales argentinos consiguieron ingresar a este listado. La primera es Ti Amo, ubicada en Adrogué, Buenos Aires, que se posicionó en el puesto n° 21 global y 2° en América Latina.

El restaurante pertenece a las hermanas Carola y Vittoria Santoro en homenaje a Nápoles, con claras referencias a Maradona y al equipo de fútbol de esta ciudad italiana. Sus pizzas estrella son la Margarita y la Sorrento, con un detalle de limón que le da frescura.

Las mejores pizzerías Pilar Camacho

Otras de las pizzerías que consiguieron alcanzar este ranking latinoamericano es Atte. Pizzeria Napoletana, que se encuentra en El Salvador 6016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El restaurante llegó al puesto n° 13 por su estilo napolitano, con una corteza ligeramente gruesa e ingredientes originales como la crema de champiñones, coles de Bruselas y lomo de cerdo ahumado.

Chichillo’s continúa este listado posicionándose en el puesto n° 17. La pizzería rosarina cuenta con una masa suave y preparaciones estelares como la Marinara Contemporánea y la Toscana con fior di latte, prosciutto crudo, stracciatella, tomates secos, polvo de aceitunas y albahaca.

Hay pizzas más tradicionales y también más gourmet

El decimonoveno puesto lo ocupa Siamo nel Forno, ubicada en Costa Rica 5886, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su pizza se cocina con elementos selectos al horno de leña, pero su masa es más gruesa que el clásico italiano. Las más pedidas son Tre Formaggi con nueces y la tradicional Margarita.

Por último, se encuentra Nuvola , ocupando el vigésimo quinto lugar. La pizzería se sitúa en Reconquista 479, CABA y destaca por su cocina fusión y vanguardista. Su menú presenta una mas de carbón activado y técnica de la biga.