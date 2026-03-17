Unilever nombra a nuevo gerente general en la Argentina

El proceso de recambio de liderazgo en las grandes empresas sigue al orden del día. Ahora llegó el turno de Unilever, la mayor multinacional de alimentos y artículos de tocador y limpieza que opera en el país. Después de 35 años de trayectoria en la compañía, Laura Barnator anunció que se retirará de Unilever Argentina a partir del 1 de julio de 2026. Su reemplazante en el cargo será el argentino Daniel Cors, que asumirá como gerente general.

Barnator cierra así una etapa marcada por su rol clave en la expansión del negocio en la Argentina y su proyección regional dentro de la compañía. Desde su nombramiento como gerenta general en 2020, lideró lanzamientos considerados disruptivos, impulsó la apertura de nuevas categorías y la compañía se consolidó como una referente en innovación en América Latina. Su gestión deja, según destacan dentro de la empresa, una base sólida para la próxima fase de crecimiento.

Cors asumirá como nuevo número uno el 1 de julio. El ejecutivo argentino cuenta con más de 20 años de experiencia en consumo masivo y ya formaba parte del directorio local. Hasta ahora se desempeña como gerente general de Unilever Chile y antes de ingresar a la compañía trabajó en Nestlé, SanCor y Reckitt.

Unilever es la mayor multinacional de alimentos y artículos de limpieza y tocador que opera en el país Daniel Reinhardt - dpa

“El nuevo CEO llega con un perfil enfocado en la gestión y la transformación de negocios, además de un fuerte recorrido en desarrollo de talento. Su nombramiento se alinea con la estrategia global de la compañía, que busca profundizar la eficiencia operativa, acelerar el crecimiento sustentable y reforzar la innovación continua”, explicaron en Unilever.

El recambio se da en un momento clave para la industria de consumo masivo en la Argentina, atravesada por cambios en los hábitos de compra y un contexto económico desafiante.