Uno de los cafés más exóticos del mundo llegó a Buenos Aires. Se trata del Jacu Bird Coffee, cuya producción es limitada y que hasta ahora solo se sirve en locales especializados en pocos países, como Japón, Australia, Estados Unidos y Francia.

Esta variedad llegó de la mano de Havanna, la cadena propiedad del fondo Inverlat, que la incorporó a la carta de su nueva cafetería de especialidad ubicada en la localidad de Acassuso, en la zona norte del Gran Buenos Aires. La preparación solo se sirve en el local, en una experiencia de 420 mililitros -equivalente a dos tazas- a $37.000.

El Jacu Bird Coffee es producido en la fazenda Camocim, en el estado de Espírito Santo de Brasil, mediante un proceso orgánico en el que un ave silvestre llamada jacu selecciona los granos más dulces y maduros para alimentarse. Durante su digestión, los granos adquieren características dulces y frutales provenientes de otras semillas ingeridas, que reducen la acidez. Tras ser liberados naturalmente, son recolectados, secados al sol y tostados cuidadosamente. El resultado es un café suave, aterciopelado, sin amargor y con delicadas notas florales.

El Jacu Bird Coffee es obtenido mediante un proceso orgánico en Brasil MAXI FAILLA

De acuerdo a fuentes de la compañía, la elección de esta variedad es resultado de una profunda investigación. Para ello, la firma trabajó junto a la Specialty Coffee Association, la principal autoridad internacional en café de especialidad, que regula los estándares de todo el proceso: desde el cultivo en la finca hasta la preparación en la taza, estableciendo cómo debe cuidarse cada lote de granos, el formato y el tamaño de las tazas para ofrecer el mejor café.

“El concepto apunta a vivir una nueva experiencia a la hora de tomar café, tanto para quienes buscan de nuevos sabores, aromas o texturas, como para quienes están acostumbrados a consumir café de origen. Nuestra idea es ir seleccionando nuevos blends durante el año para ofrecer un recorrido por el mundo del café de origen junto a nuestros baristas en un ambiente único y relajado”, explican desde Havanna.

En la Argentina, el Jacu Bird Coffee ya estaba disponible en Mendoza, a través de Stellar Specialty Coffee, una empresa familiar argentino-brasileña fundada por Juan y Ana Paula -originaria de Espírito Santo, Brasil-. La compañía, que nació dedicada a la importación y al tueste de café en 2023, abrió su primer local en marzo en el departamento de Godoy Cruz, al sur de la ciudad de Mendoza.