Neil Herrington: “La relación bilateral es más fuerte que nunca”

“La relación bilateral que es más fuerte que nunca”, dijo Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, al describir el vínculo con el país. En diálogo con LA NACION, el ejecutivo que viajó a Buenos Aires con una delegación de 20 empresas para reunirse con firmas locales y representantes gubernamentales destacó el optimismo que proyecta para sectores claves como la energía, el agro y la biotecnología y el impacto que, en su perspectiva, tendrán el acuerdo bilateral firmado en febrero (“representa la alineación entre los dos países sin precedentes”, describió) y la maduración de los proyectos del RIGI.

Al mismo tiempo, insistió en su postura de que el Gobierno adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

-¿Qué efectos esperan sobre el acuerdo bilateral?

-Hay oportunidades enormes. Para el lado argentino, en un mundo que, nos guste o no, está convirtiéndose en más y más proteccionista , este acuerdo tiene una oportunidad de establecer acceso preferencial al mercado más grande del mundo. Y obviamente para Estados Unidos, el acuerdo representa la oportunidad de fortalecer una alianza estratégica con un gran aliado que tiene capacidad para abordar temas económicos globales muy importantes como la seguridad energética y la seguridad ambiental. Es un socio comercial que cuenta con todo.

Neil Herrington, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se reunió con Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. argentina.gob.ar

-¿Qué sectores son los que tienen más oportunidades?

-Por supuesto, minerales críticos. Es una oportunidad enorme para los dos países. Trabajo en toda la región, en más de 30 países, y estamos viendo mejores oportunidades aquí hoy en día que en cualquier otro lugar. Porque en cuanto a los minerales críticos, Estados Unidos tiene una necesidad de diversificar sus cadenas de abastecimiento y la dependencia, obviamente, sobre tierras raras que China tiene. Y ahí nos enfocamos como país en fortalecer las cadenas de abastecimiento con aliados, como la Argentina. Por esta misma razón, es muy importante la capacidad y potencial que la Argentina tiene en energía, obviamente en hidrocarburos, en Vaca Muerta, pero también en energía renovable como solar en el Norte, eólica en el Sur. Y también en tecnología e innovación hay oportunidades enormes. Este país cuenta con los recursos tecnológicos y el capital humano es el mejor de toda Latinoamérica . También nuestras empresas de salud y biotecnología ven al país con más potencial que cualquier otro mercado en la región ahora, en el sentido de investigaciones clínicas y toda la economía de conocimiento, el comercio digital. También en la capacidad que tiene ahora la Argentina en el sector espacial, y en todo el sector agropecuario hay un gran potencial para exportaciones.

-Definió al vínculo bilateral como “más fuerte que nunca”. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo analiza?

-Estamos viviendo un momento en que el mundo se está convirtiendo en un poco más proteccionista, la política exterior de Estados Unidos se enfoca ya sobre todo en alianzas. La alianza política e ideológica es muy importante desde la perspectiva del gobierno estadounidense actual. Y yo creo que de aquí en adelante también, porque este es un tema bipartidista ahora en Estados Unidos. El país busca asociaciones y alianzas de beneficio mutuo, y sin duda esta alianza con la Argentina es un éxito. Para la Argentina veo el beneficio en el sentido de que Estados Unidos está negociando con todo el mundo, y hasta aliados de largo plazo como Gran Bretaña recibieron esquemas arancelarios que no existían. Entonces, esta alianza ideológica es muy importante para la Argentina y se va a beneficiar a través del acuerdo bilateral.

-¿Cuánto depende este vínculo de la relación personal entre Milei y Trump?

-Es una buena pregunta, y nosotros pensamos mucho en eso. Soy muy optimista en que las estructuras que se están instalando ahora van a perdurar. Vemos apoyo aun en la oposición para que continúe este modelo económico pro mercado. Sea lo que sea políticamente, nosotros somos una organización totalmente apolítica, pero cuando tiene que ver con la alianza económica y la política económica vemos apoyo en los dos lados. Por ejemplo, en este tema de minerales críticos, hay apoyo que está recibiendo de funcionarios de provincias que exportan minerales críticos en Catamarca, Jujuy, Salta y demás para que estas políticas perduren. Y en Estados Unidos también estamos viendo que los dos partidos políticos se han convertido más proteccionistas. Pero los dos reconocen que nosotros no podemos hacer todo solos, que hay que depender de aliados, aliados cercanos. La Argentina siempre ha sido aliado y socio importante de Estados Unidos, a pesar de cualquier paradigma político en ese sentido. Hay pocos temas bipartidistas en Washington ahora, pero esta cuestión de acercarse, alinearse con aliados estratégicos, con capacidad estratégica, como la Argentina tiene en tecnología, amenazas críticas de energía, agricultura, más allá, es sumamente importante.

-¿Cómo ven las empresas estadounidenses a la economía argentina hoy?

-Con más optimismo que nunca. Trabajamos por todos los mercados de la región, pero las empresas ven más oportunidades acá que en cualquier otro país. Este Gobierno sigue avanzando la reforma económica a una velocidad casi sin precedentes, y como sector empresarial siempre vamos a solicitar más, y en este sentido hay más cosas que el Gobierno puede hacer para ser más competitivo en la economía. Lo muy bueno es que ellos están totalmente dispuestos, con las puertas totalmente abiertas para recibir las empresas y nuestras sugerencias. Por ejemplo, ya hemos entregado dos listas de regulaciones y sugerencias de regulaciones que deberían ser eliminadas. Nuestro objetivo fundamental como sector empresarial es asegurar que estas reformas perduren.

-¿Y qué temas los preocupan?

-Obviamente, como se incluyó en el acuerdo bilateral, está el compromiso argentino para acceder al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) . Este es un componente significativo para el acuerdo recíproco. La Argentina es la única economía del G20 que no forma parte y nosotros vemos muy importante la ratificación del PCT en el Congreso. Esto es fundamental, no solo para nosotros y para apoyar nuestra capacidad, sino que es sumamente importante para el ecosistema de innovación. Hay más innovación en este país que en cualquier otro de la región, por eso hay más unicornios que se han establecido en este país que en cualquier otro de Latinoamérica, capacidad científica en el contexto espacial, y en el sector de salud. El innovador argentino se tiene que ir a otro país para registrar su patente y eso ha sido una barrera para la economía argentina. También entendemos perfectamente bien la necesidad del Gobierno de recaudar dinero, pero las tasas de impuestos de exportación son muy altas. Se ha hecho mucho en este sentido, el Gobierno rebajó muchas alícuotas y estamos viendo los beneficios de eso en las cifras, pero para hacer más competitivo al país hay que reducir estos impuestos, tanto para el sector industrial como en el agropecuario.

-En un contexto y un gobierno proteccionista, que pide a las empresas volver a Estados Unidos, ¿qué espacio tienen las compañías para crecer e invertir en el exterior?

-Es una pregunta muy importante. Nosotros como organización hemos criticado al régimen arancelario estadounidense, porque el sector manufacturero depende mucho de insumos del resto del mundo, sean acero, aluminio u otros. Así que este es uno de los mensajes. Nosotros, como organización, somos más partidarios de la libre empresa y el libre comercio. Habiendo dicho esto, reconocemos los objetivos que tiene este gobierno, y vemos que ya se está convirtiendo en una dinámica global y bipartidista en Estados Unidos. Existen grandes oportunidades por estas amenazas globales que estamos enfrentando en el sentido de seguridad energética, el desafío con China sobre tierras raras que mencioné, la dependencia de la IA y la importancia de alianzas sobre tecnología. Y por ende hay un requisito de trabajar aún más estrechamente con aliados.

-Hay sectores como la industria que no atraviesan un escenario de crecimiento. ¿Qué ven sobre esa dinámica?

-Primero, diría que obviamente la transición totalmente necesaria que este Gobierno está tratando de avanzar lleva tiempo. Tiene solo dos años y creo que en estos sectores también lleva tiempo. No nos preocupa, en el sentido de que tenemos empresas con experiencia en todos los mercados del mundo, y nos damos cuenta de que este proceso lleva tiempo. Este Gobierno está avanzando en reformas a una velocidad inédita. La reforma laboral para estos sectores va a ayudar, aunque sea un poco, aunque la velocidad que tienen no sea tan rápida como en otros sectores. Más o menos el 50% del empleo en el país es informal, así que poder formalizar estos trabajos en estas industrias va a ser mucho más competitivo.