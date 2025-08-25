Ni casa, ni oficina: el futuro del trabajo es un modelo flexible con IA y bienestar

¿Home office? ¿Presencialidad total? ¿Formato híbrido? La decisión sobre la modalidad laboral es hoy para las empresas uno de los desafíos más candentes. El home office demostró que la productividad puede mantenerse (o incluso aumentar) desde casa; pero los espacios compartidos siguen siendo clave para construir relaciones y cultura organizacional. Y todo en tanto el talento está en la encrucijada de negociar ciertos parámetros de flexibilidad y autonomía frente a las últimas políticas de “retorno total” al trabajo presencial.

Sin embargo, el nuevo paradigma de trabajo ya no gira tanto en torno a “presencialidad sí o no”, sino en cómo flexibilidad, inteligencia artificial (IA) y bienestar podrían integrarse en un modelo operativo superador.

Estas ideas, junto a valiosos datos, se desprenden del informe “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral”, que WeWork realizó a partir de más de 5.000 encuestas en cinco países de América Latina.

La firma también realizó la tercera edición de su “Mesa de Líderes”, un evento que reúne a ejecutivos empresariales de alto nivel para discutir tendencias laborales y el futuro del trabajo en un ambiente descontracturado. El evento contó con un panel de profesionales que conversó sobre el nuevo panorama laboral. Joan Cwaik, experto en tecnología, brindó una charla sobre inteligencia artificial.

Joan Cwaik, docente y conferencista.

Los presentes tuvieron dinámicas de networking, al igual que disfrutaron de un cóctel de cierre de la mano del cátering del Faena.

Ir a la oficina, ¿para qué?

Uno de los descubrimientos clave del estudio es que la flexibilidad sigue siendo un factor determinante en las decisiones de los colaboradores. Así, el 54% de los entrevistados prefiere trabajar en modalidad híbrida con una “asistencia ideal” de uno a dos días por semana. Otro dato impactante es que el 31% ni siquiera aceptaría un esquema de trabajo que no fuera remoto.

En la Argentina, casi la mitad de los encuestados trabaja bajo un modelo híbrido, aunque cada vez más las empresas están optando por dejar atrás el home office y volver a la presencialidad completa.

“La inteligencia artificial y el trabajo presencial son dos de los temas más importantes en este último reporte”, refiere el presidente de WeWork Latinoamérica, Claudio Hidalgo, y se enfoca en tres descubrimientos centrales.

Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

“El primero es que la conversación sobre la productividad, según se vea desde las empresas o los colaboradores, está en caminos diferentes”, explica. Para las empresas, la productividad se asocia a la oficina; para los colaboradores, al hogar. El punto medio –sostiene Hidalgo– tiene que ver con el propósito: “ir a la oficina tiene que valer la pena”.

“Lo segundo es que los espacios tienen que estar preparados para ese propósito: si cuando llego a la oficina me siento detrás del escritorio y tengo llamadas en un cubículo encerrado, entonces no vale la pena”.

De acuerdo al ejecutivo, el tercer descubrimiento tiene que ver con el costo de ir a trabajar –combustible, transporte, tiempo– que post pandemia comenzó a tener mucho más peso. “Ya no es solo el salario lo que define, ‘a donde me paguen más, ahí voy’, sino de lo que me aporte valor como individuo. Y eso abre una discusión totalmente diferente”, agrega.

Mesa de Líderes 2025, por WeWork.

Del escritorio al ecosistema: el impacto en el real estate corporativo

¿Cómo impactan estas tendencias en el diseño de los espacios de trabajo? Según el estudio de WeWork las personas valoran cada vez más oficinas que ofrecen ergonomía, privacidad, áreas verdes y zonas de descanso, alineadas con normativas nacionales como la Ley 12.205 (conocida como “Ley de la Silla”, que exige a los empleadores proporcionar asientos con respaldo a sus empleados), y la Ley 19.587, que regula el teletrabajo y establece que los empleadores deben respetar la jornada laboral, compensar los gastos de conectividad y abstenerse de exigir tareas fuera de horario.

De ahí que la arquitectura, la experiencia del usuario y la adecuación del espacio físico se consolidan como factores clave para garantizar una transición exitosa. “El talento valora las oficinas modernas que equilibren interacción y concentración y prioricen flexibilidad, bienestar e innovación, con espacios colaborativos, áreas verdes y zonas para reuniones formales e informales”, destacan desde WeWork.

Networking en el evento de WeWork.

IA y trabajo: de la amenaza a la oportunidad

“El 82% de las personas entrevistadas indicaron que no le tienen miedo a que la IA les quite el trabajo”, subraya Hidalgo, aunque a la vez precisa que solo un 6% de las empresas han habilitado el uso de herramientas de IA. “Ahí –reflexiona– hay un gap que nuevamente tiene que ver con el propósito: ¿a qué voy a ir a la oficina?”.

La investigación de WeWork demostró también que seis de cada 10 argentinos (56%) utiliza la IA para cuestiones técnicas de sus actividades diarias; el 56% sostiene que sus empresas ya están implementando softwares con esta tecnología, y 9 de cada 10 asegura que le gustaría recibir capacitación sobre este tema.

El estudio, en suma, plantea una visión del trabajo futuro donde la presencialidad, la tecnología y la experiencia del colaborador no compiten entre sí: más bien se integran para generar entornos más productivos y sostenibles.

En ese sentido, las empresas que impulsen modelos híbridos muy bien pensados, sumados a políticas claras en el uso de la IA y a espacios alineados al bienestar, estarán mucho mejor posicionadas para transitar hacia un entorno laboral que sigue (y aparentemente seguirá) en constante evolución.

________________________________________________________

