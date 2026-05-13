Honor, la marca especialista en IA que desembarca oficialmente en Argentina

HONOR no llegó a Argentina a probar suerte. Llegó con un plan. La compañía con sede en Shenzhen, China, reconocida globalmente como líder en inteligencia artificial aplicada a dispositivos y ecosistemas, hizo oficial su desembarco en el mercado argentino el 8 de mayo con tres movimientos simultáneos que marcan el inicio de una apuesta de largo plazo. No es una prueba piloto: es la consolidación de un camino que comenzó en diciembre de 2025, cuando la marca lanzó el HONOR X7d y encontró una respuesta clara del mercado local.

La visión de HONOR se define como Inteligencia Humana Aumentada (AHI): una apuesta por hacer que la inteligencia artificial potencie a las personas en lugar de reemplazarlas, y que llegue a la mayor cantidad de gente posible, integrada de forma natural en los dispositivos que usan todos los días, sin importar el segmento de precio. Argentina es parte de esa expansión global.

“En HONOR creemos que la inteligencia artificial tiene que ser cada vez más accesible para más personas, y eso se refleja tanto en los productos que traemos al país como en los espacios donde los consumidores pueden experimentarlos de primera mano”, señaló Ernesto Bruggia, PR Manager de HONOR Argentina.

La compañía llega además en plena transformación estratégica: a través del ALPHA PLAN —una inversión global de 10.000 millones de dólares— está transitando el camino de fabricante de smartphones a líder en ecosistemas de dispositivos con IA. En el MWC de Barcelona 2026, HONOR fue uno de los protagonistas del evento con el lanzamiento del Robot Phone, su primer robot humanoide y el HONOR Magic V6, su plegable insignia.

La HONOR Experience Zone: el ecosistema completo en un solo lugar

El segundo gran anuncio del día fue la apertura de la primera HONOR Experience Zone del país en el Abasto Shopping de Buenos Aires. Más que un punto de venta, el espacio está diseñado para que cualquier persona pueda vivir en primera persona la visión completa de la marca: un lugar donde la inteligencia artificial deja de ser un concepto abstracto y se convierte en algo tangible, que se puede ver, tocar y experimentar.

Además de la línea de smartphones, la tienda cuenta con auriculares, relojes inteligentes, tablets y toda la gama de dispositivos conectados de HONOR. El ecosistema disponible incluye el HONOR Choice Watch 2i, smartwatch AMOLED con llamadas integradas; la HONOR Smartband Moecen, con pantalla AMOLED de 1,64″; los HONOR Earbuds X5, con hasta 27 horas de autonomía; y los HONOR Headphones, auriculares over-ear con hasta 80 horas de batería.

“La HONOR Experience Zone no es solo un punto de venta: es el lugar donde la inteligencia artificial de HONOR cobra vida, donde cada dispositivo puede vivirse en contexto y donde los usuarios pueden entender de primera mano lo que significa tener la IA en sus manos todos los días”, destacó Bruggia.

El 8 de mayo HONOR hizo su presentación oficial y se llevó todas las miradas. Figuras como Marley, Maxi López y “La Reini” dieron el presente y pusieron a prueba sus productos. Hubo un momento puntual que nadie en la sala va a olvidar: la directora de marketing de HONOR lanzó el nuevo Magic 8 Lite desde un balcón del shopping hacia el escenario mientras el dispositivo grababa toda la secuencia con sus cámaras. El teléfono cayó, rebotó frente al público y continuó funcionando con normalidad. Una demostración en vivo que se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del evento.

El momento del corte de cinta marcó el inicio oficial. Con la tienda abierta y el espacio lleno, HONOR formalizó su presencia en el mercado argentino con un espacio propio, pensado por y para sus usuarios.

El catálogo de HONOR también está disponible en su tienda oficial de Mercado Libre, con hasta 36% de descuento, 9 cuotas sin interés y envío gratis; en Personal con hasta 20% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés; y en Claro con hasta 20% de descuento, 20% adicional en un pago y hasta 6 cuotas sin interés.

HONOR Magic 8 Lite: el producto que ilustra la propuesta

Para cerrar el triple anuncio, HONOR presentó el Magic 8 Lite, el dispositivo que mejor condensa su filosofía de producto: resistencia extrema, autonomía de tres días e inteligencia artificial integrada en cada capa del sistema, todo en un diseño de 7,76 mm.

El teléfono es titular del Guinness World Record a la caída desde mayor altura de un smartphone: más de 6 metros en Dubai, el 29 de septiembre de 2025, del que salió completamente funcional. Detrás de ese logro hay un sistema de protección de 6 capas con tecnología HONOR Anti-Drop, Corning Gorilla Glass Victus 2 y certificaciones IP68, IP69 e IP69K.

Su batería Silicon-Carbon de 8.300 mAh —la más grande y densa de su segmento— ofrece hasta 3 días de uso normal, 22 horas de video o 48 horas de música. La carga rápida de 66W lo recupera en minutos, y su carga reversible de 7,5W lo convierte en power bank para otros dispositivos.

La inteligencia artificial está integrada en todo el sistema: cámara de 108MP con doble estabilización OIS + EIS, herramientas de edición generativa, Magic Portal 2.0 para productividad con un gesto y HONOR Notas para transcribir y traducir en tiempo real. Disponible en Verde Esmeralda, color exclusivo para América Latina.

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