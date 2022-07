Ni salario ni energía: la traición al prospecto de Cristina Kirchner en La Plata

Con la mayor parte del kirchnerismo en silencio sobre la orientación económica que Batakis insinuó el lunes para el Gobierno, empiezan a aparecer, sin embargo, por ahora de manera tenue y no centralizada, objeciones en algunos oficialistas. La crítica de Pablo Moyano, la queja y las fotos de Grabois con referentes del Partido Obrero, alguna ironía de Fernanda Vallejos o volantes de fundido a negro que, sin firma, tapizaban ayer paredes porteñas y redes sociales: “¿Le negarías a alguien el derecho a comer? Salario Básico Universal. Es ahora”, decía el mensaje.

La incomodidad de los propios es evidente, y viene en realidad de lo que el ala más combativa del Frente de Todos considera una instrucción de Cristina Kirchner incumplida por Alberto Fernández. La jefa la impartió aquella noche encendida de diciembre de 2020 en La Plata, cuando, mientras les advertía a los “funcionarios que no funcionan” que se buscaran “otro laburo”, expuso la necesidad de alinear precios, tarifas y salarios.

Si ese es el objetivo, el panorama no podría ser más difícil para el Presidente. Además de una inflación que ya alcanzó un ritmo anualizado de tres dígitos, la Argentina está forzada a cumplir con lineamientos del FMI que obligan, entre otras cosas, a iniciar un principio de solución al problema de las tarifas. El célebre formulario, la declaración jurada más postergada de la historia de la Humanidad, se publicaría por fin el viernes. ¿Aprobará esta vez La Cámpora lo que le vetaba hasta hace una semana a Guzmán? ¿Cuánto demorará el procesamiento de esos datos? ¿Los aumentos serán nomás retroactivos a junio? Para el kirchnerismo es una encrucijada vital. Según un informe de EcoGo, la consultora de Marina Dal Poggeto, la brecha entre precios de bienes y tarifas está en dólares, otra vez casi en el nivel de 2015, antes de que llegara Macri. Con el mal recuerdo que la referencia supone para los radicales y parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, que culpan a la recomposición tarifaria de la derrota electoral de 2019. Pero Alberto Fernández está en una etapa pre Aranguren. El informe exhibe a enero de 2015 como la brecha más amplia: si 2001 representa la base 100, los bienes llegaron ese mes a 147 mientras las facturas de luz y gas apenas orillaban 36. Macri llegó en 2018 a ubicar la relación en 130 a 83. Este gobierno desandó el camino y, hace un año, las cosas ya estaban 135 a 45. Y ahora las distancias son mayores. He ahí el desafío de Batakis.

Hace tiempo que en el Instituto Patria vienen fantaseando con la idea de que la próxima revisión del FMI será insuperable. Continuar el acuerdo, dicen, no solo implicará incumplir aquel prospecto de la vicepresidenta en La Plata sino hasta las propias promesas de Alberto Fernández en 2019. Llenar la heladera y eso. ¿Qué eslogan de campaña podría quedar entonces en pie para 2023? Ya hubo que reemplazar “Reconstrucción argentina”. ¿Habrá que reescribir también “Primero la gente”? Un trabajo de Jorge Colina, de la consultora Idesa, muestra que el salario real está todavía 30% por debajo del nivel de 2012. Es el número que lleva a Cristina Kirchner a recordar su mandato como un paraíso perdido al que alguna vez, si vota bien, el pueblo volverá. Como si esos no hubieran sido también los años en que se dejó de crear empresas y empleo privado en términos netos, o no se hubieran perdido el autoabastecimiento energético y el superávit fiscal primario. Esos desequilibrios son meollo de los dramas de hoy: inflación, deuda, caída en los ingresos. Habituada a discutir más los efectos que las causas, la Argentina viene ofreciendo desde entonces solo la certeza de que el próximo escalón estará más abajo.