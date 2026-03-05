“Nuestro compromiso con la Argentina es pleno”: el mensaje de Techint desde Vaca Muerta tras las críticas de Milei

En medio de la escalada de cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia el empresario Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, la empresa difundió este jueves un mensaje público desde Vaca Muerta en el que reivindicó las inversiones del conglomerado en la Argentina y el rol de las empresas en el desarrollo productivo.

“Nuestro compromiso con la Argentina es pleno. La legitimidad del Grupo Techint se consigue con proyectos, inversión, compromiso con las comunidades y excelencia”, señaló la empresa en un mensaje difundido por la cuenta oficial del grupo en la red social X.

El posteo estuvo acompañado por imágenes del empresario recorriendo el área Los Toldos II Este, en Vaca Muerta, donde Techint Ingeniería y Construcción desarrolla obras para Tecpetrol, la petrolera del propio grupo.

Según difundió el holding, el proyecto implica una inversión superior a US$2500 millones, generará más de 4000 empleos directos, involucra a más de 700 empresas nacionales y apunta a alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día.

Paolo Rocca en Vaca Muerta

Los cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia Paolo Rocca se intensificaron en las últimas semanas luego de que Techint, a través de su subsidiaria Tenaris, perdiera una licitación para proveer tubos de acero a un gasoducto vinculado a un proyecto de exportación de GNL del consorcio Southern Energy.

El contrato fue adjudicado a la empresa india Welspun, cuya oferta habría resultado cerca de 40% más barata que la presentada por la compañía argentina, según los organizadores del proceso. Tras conocerse el resultado, Milei celebró la adjudicación como una señal de apertura y libre competencia y lanzó críticas directas al empresario y al modelo industrial asociado al grupo Techint.

La disputa volvió a escalar el domingo, durante la Asamblea Legislativa que dio inicio al período de sesiones ordinarias del Congreso, cuando el Presidente retomó públicamente el tema. En ese discurso volvió a referirse a Rocca como “Don Chatarrín de los tubitos caros” y cuestionó a sectores industriales a los que acusó de haber sido beneficiarios de esquemas de protección.

El titular de Techint había respondido en una carta que la oferta extranjera podría implicar dumping, por el uso de acero chino subsidiado, y advirtió que la importación masiva de tubos podría afectar el empleo y las inversiones industriales en el país.

El presidente Javier Miliei durante la apertura de las sesiones Legislativas 2026 LA NACION

La disputa se inscribe además en un clima más amplio de fricción entre el Gobierno y parte del sector industrial.

Luego del discurso de Milei en la apertura de sesiones del Congreso, tanto la Unión Industrial Argentina (UIA) como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) reclamaron “diálogo constructivo y respetuoso” entre el sector público y el privado.

Las entidades empresarias señalaron que los empresarios no son responsables de las “distorsiones estructurales” acumuladas en la economía argentina, pidieron “respeto” y generar condiciones que permitan sostener las inversiones productivas en medio de la transición hacia un esquema económico más abierto.

En ese contexto, la aparición pública de Rocca desde Vaca Muerta —uno de los principales polos de inversión energética del país— buscó poner el foco en la escala de los proyectos del grupo en la Argentina, en un momento en que el debate entre el Gobierno y parte del sector industrial se concentra en el equilibrio entre apertura económica, competitividad y desarrollo productivo.