Paolo Rocca esquivó las críticas de Milei y se refirió a las oportunidades para invertir en la Argentina

HOUSTON.- En momentos en que mantiene una dura disputa con la administración de Javier Milei, quien lo calificó como un “empresario prebendario”, el CEO de Techint, Paolo Rocca, participa este lunes en un panel en la mayor conferencia de energía mundial, en Houston, en el que se refirió a la “volatilidad” global y a las oportunidades de inversión en la Argentina a largo plazo.

“El enfoque que adoptamos implica, en primer lugar, intentar identificar aquellas áreas donde existe una clara perspectiva a largo plazo que justifique la inversión. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, y considerando el contexto global actual, la fragmentación y los conflictos pueden llegar a ser, por así decirlo, una parte intrínseca del sistema; sin embargo, incluso a largo plazo, considero que existen oportunidades, particularmente en la producción de petróleo y energía en Argentina, y es allí donde estamos centrando nuestra atención e invirtiendo", dijo Rocca.

Su presentación en la CERAWeek es en el panel “Estrategia energética global: convergencia y competencia”, junto al presidente de Google Cloud, Matt Renner, y al director ejecutivo adjunto de Repsol, Luis Cabra. Modera el vicepresidente senior de S&P Global Energy, Atul Arya.

“En segundo lugar, en el sector de servicios, prestamos especial atención a esta fragmentación del escenario mundial; se trata de un factor de suma importancia en la actualidad. El precio del gas en Europa, por ejemplo, constituye una realidad muy distinta a la del gas en Estados Unidos, en la Argentina o en otros países. Necesitamos ampliar nuestra capacidad operativa para garantizar una cadena de suministro sólida y contar con alternativas de producción para el sector energético“, explicó el CEO de Techint.

“Esto implica, en ocasiones, duplicar las inversiones en diferentes escenarios geográficos desde los cuales podamos asegurar la prestación del servicio. Esto resulta crucial ante situaciones como las interrupciones en las rutas comerciales o ante otros eventos disruptivos, donde las circunstancias pueden derivar hacia una mayor fragmentación. La volatilidad de los precios en los distintos mercados es una constante. Por ello, disponer de un sistema de cadena de suministro robusto, capaz de satisfacer las necesidades del sector del petróleo y el gas, exige, en ocasiones, duplicar capacidades e intensificar las inversiones“, afirmó.

Paolo Rocca en el CERAWeek.

“En definitiva, considero que esta estrategia es una necesidad imperiosa, de vital importancia, y constituye un aspecto fundamental que nuestra compañía tiene muy presente”, añadió Rocca. A sala llena, lo escuchaban, entre otros, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y varios ejecutivos argentinos, como de Tecpetrol y Pérez Companc.

En el inicio de su exposición, Roca hizo referencia al primer año del segundo gobierno de Donald Trump y sus implicancias globales.

“Ha supuesto cambios en muchos aspectos de Estados Unidos. Esto introdujo un factor de volatilidad en el escenario mundial. Creo que la tendencia —y me refiero específicamente al sector energético, a la industria de la energía en su conjunto— también se ha visto afectada por los cambios en las cadenas de suministro y en las estrategias relativas a las diversas variables que sustentan nuestras operaciones“, dijo Rocca.

“Hemos presenciado la puesta en marcha del programa arancelario durante el primer semestre [de la gestión de Trump], así como un cambio en la orientación general de la estrategia de descarbonización. Este cambio ha sido significativo y está afectando no solo a ciertos planes económicos, sino también, y esto es relevante para nosotros, a la pérdida de peso de las organizaciones globales en diversos ámbitos”, añadió el CEO de Techint.

Rocca dijo que en particular les importaba la relación entre Canadá, México y Estados Unidos. “Si bien existía un marco original, hoy en día la situación es distinta. Hubo negociaciones previas y, actualmente, se vislumbran posibles nuevas negociaciones; sin embargo, en este momento, el proceso se ve perturbado por la cuestión arancelaria. En definitiva, todo esto ha introducido factores de incertidumbre y volatilidad. A esto se suma el conflicto en Medio Oriente".

Pero hoy, “la situación ha escalado a un nivel mucho más crítico”, dijo el empresario. “Si observamos el panorama actual, resulta sumamente difícil definir una estrategia sólida y consistente frente a todos estos desafíos”, explicó.

Rocca señaló que como empresa cuentan con divisiones en los sectores de petróleo y gas —con una fuerte presencia en gas—, energía global, y acero (operaciones concentradas en el continente americano). “Además, contamos con nuestra división de construcción y mantenimiento de infraestructuras. Por consiguiente, cada una de estas áreas ha evaluado las posibilidades y el potencial estratégico que se les presenta. No obstante, el factor común, a mi juicio, ha sido la interrupción o el colapso de las opciones habituales en las cadenas de suministro”, señaló.

“Hoy en día, si dentro de nuestra empresa se requiere un equipo específico, o maquinaria de gran envergadura, fabricado en China, o si se necesitan materiales provenientes de determinadas fuentes, la realidad con la que nos encontramos es precisamente esta: la dificultad para obtenerlos. Así pues, la volatilidad generada por la coyuntura actual, y por la ruptura de ciertas relaciones comerciales, es el factor que ha orientado nuestra estrategia“, explicó.

El gran interrogante, entonces, ha sido cómo superar esta situación, añadió. “¿Cómo establecer opciones alternativas y vías distintas para garantizar la provisión de servicios? En consecuencia, hemos tenido que centrar nuestros esfuerzos en definir una estrategia que se ajuste a esta nueva realidad", expresó.