Nueva crítica de Sturzenegger a Paolo Rocca: “¿Por qué operar con reglas diferentes en la Argentina?"

NUEVA YORK.- Luego del nuevo embate de Javier Milei contra dos de los empresarios más relevantes de la Argentina, Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, ante unos 400 ejecutivos en esta ciudad, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también lanzó una dura crítica al líder de Techint.

“Demostró que en el mundo puede operar como un emprendedor de clase mundial. ¿Por qué operar con reglas diferentes en la Argentina? En su propio país, que los vio crecer y que les dio una plataforma para salir al mundo“, señaló el ministro en un diálogo con Susan Segal, CEO de Americas Society/Council of the Americas en el marco de la ”Argentina Week", que se desarrolla en la sede del Bank of America.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló de Paolo Rocca en la Argentina Week. Guillermo Idiart

“ Obtenés rentas regulatorias por US$4000 millones en un producto por 20 años . ¿Por qué? Porque el gobierno creó una regulación que dice ‘sos el único que podés vender este producto’. Después viene otro gobierno y dice ‘esto se terminó’. Como dijo Javier [Milei] ayer. Vamos a tener desregulación, competencia. No te vamos a pedir esos US$4000 millones, pero ahora vamos a cambiar el sistema", explicó Sturzenegger, en inglés.

“Y los tipos pelean, y pelean, y pelean, y pelean, y pelean incansablemente para evitar esa desregulación. Y yo me dije ‘Wow, qué extraño’. O sea, ya tienen los US$4000 millones . Den vuelta la página, el sistema cambió, nos movemos a un escenario diferente, pero no están dispuestos a aceptar eso”, añadió, para luego apuntar contra el CEO de Techint.

“Volviendo al ejemplo de Paolo Rocca, es interesante. Tenemos pocos emprendedores de clase mundial”, dijo. “Tuvimos este tema de los tubos, fue una buena oportunidad para que Rocca dijera ‘OK, pasamos la página, este es un sistema nuevo, necesitamos competencia, que nuestros insumos sean más baratos, ahora vamos a ser competitivos’. Pero no obtuvimos ese tipo de reacción, y creo que es una lástima. Creo que eventualmente lo lograremos“, dijo.

“ Si los pocos emprendedores de clase mundial que tenemos no abrazan esto , me sorprende. Porque en el largo plazo, la propuesta de negocio que este Gobierno está haciendo es tremendamente positiva para los negocios. Más interesante, más valiosa que quedarse como cazando en el zoológico en un mercado muy compartimentado”, añadió.

El martes, el discurso de Milei en el JP Morgan en el que atacó a los “empresarios prebendarios” generó sorpresa y malestar entre muchos de los 400 ejecutivos que lo escucharon en el inicio de la “Argentina Week”, la iniciativa del Gobierno para captar inversiones con un road show Nueva York.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla. Son empresarios prebendarios“, disparó el mandatario, ante un auditorio repleto.

El presidente Javier Milei en Nueva York.

Luego de esos duros ataques del Presidente, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su “profundo malestar y preocupación”, habló de un “agravio injusto”, negó que haya delitos o denuncias en la Justicia y alertó por el impacto en el clima de negocios en momentos en que la Argentina está buscando inversiones en el mundo.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, esgrimió la entidad en un comunicado.