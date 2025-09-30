El Ministerio de Capital Humano informó que a partir de septiembre está vigente un nuevo programa de beneficios dirigido a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este ofrece descuentos en las principales cadenas de supermercados, además de otros locales.

De acuerdo a lo informado por el organismo previsional, este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, que incluyen un 10% de descuento y sin tope de reintegro para compras generales en algunos casos. A su vez, en algunos comercios llegan a un 20% para perfumería y limpieza.

“Esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”, indicó la Anses en un comunicado.

Esta medida se suma a los anuncios que hizo el presidente Javier Milei en el marco del presupuesto 2026, en el que se prometió un aumento de las jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada.

Cuáles son los descuentos en supermercados para jubilados: así es el nuevo programa de Anses

Estos beneficios estarán disponibles en más de 7000 comercios. A continuación, estos son los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados de la Anses:

Disco : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Jumbo : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Vea : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto : 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.

: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones. La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.

10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones. Josimar : 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Carrefour : 10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones. Día: 10% en todos los rubros con un tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

En el caso de Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar y Carrefour, no se incluyen productos de carnicería, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Los descuentos serán para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes. Para acceder a estos beneficios en los comercios adheridos, solo hace falta pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión. De esa forma, se aplicará automáticamente el descuento a la compra.

A su vez, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en dicha entidad financiera accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO y con tarjeta de débito o crédito, con un tope de reintegro de $20.000 mensuales. Este beneficio se aplica en compras hecas en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. Tendrán un tope de $20.000 mensuales en supermercados, y de $12.000 en farmacias y ópticas.

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA del 33,2%) sin tope de saldo a remunerar. También, la entidad financiera les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA del 32%) sobre el saldo que registren en sus cuentas por hasta $500.000.