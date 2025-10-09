Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras

Un nuevo relevamiento, que incluye los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras, proyecta un peso más depreciado hacia fin de año. Según la última edición del LatinFocus Consensus Forecast, el informe global elaborado por la firma FocusEconomics, el tipo de cambio oficial mayorista cerraría 2025 en $1496, es decir, $64 por encima de la estimación del mes pasado. Hoy, por caso, está a $1460.

Más allá de esto, la cotización se ubicaría dentro de la banda cambiaria que el Gobierno estableció en abril, ya que el techo actualizado para diciembre sería de $1526.

En cambio, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado hace tres días, proyecta un tipo de cambio oficial $10 por encima de la banda, en $1536.

“El peso se debilitó notablemente durante el trimestre: las derrotas legislativas y la pérdida de una elección provincial en Buenos Aires generaron dudas sobre las perspectivas del presidente Milei de cara a las elecciones de medio término en octubre, lo que a su vez desató temores de que su programa de austeridad fiscal esté en riesgo”, afirmaron.

No obstante, remarcaron que el peso recuperó algo de terreno a fines de septiembre, después de que Estados Unidos prometiera asistencia financiera. “El paquete de apoyo aún no se ha firmado, pero parecería centrarse en una línea de swap por 20.000 millones de dólares”, agregaron.

Scott Bessent recibió a Luis Caputo en Washington @SecScottBessent

Esta depreciación del peso impedirá una baja más rápida de la inflación. Los analistas de FocusEconomics prevén que hacia fines de 2025 se ubicará en 29,3%, frente al pronóstico anterior de 28,5%. También elevaron la proyección para 2026, de 17,6% a 18,6%.

El REM, por su parte, estima que la inflación anual cerrará entre 29,6% y 29,8%, antes de caer al 19,5% en 2026.

Otro deterioro en los indicadores se reflejó en la proyección del Producto Bruto Interno (PBI). El relevamiento de FocusEconomics volvió a reducir su estimación, de 4,7% a 4,4%.

“Durante el último mes, los analistas de nuestro panel siguieron recortando sus proyecciones de crecimiento del PBI para este año y el próximo. Aun así, siguen viendo a la Argentina como una de las economías grandes de América Latina con mayor crecimiento tanto en 2025 como en 2026, impulsada por la liberalización económica y la caída de la inflación. Un mal resultado para Milei en las elecciones de medio término representa un riesgo a la baja. Los analistas de FocusEconomics prevén que el PBI se expanda un 4,4% en 2025 —0,3 puntos porcentuales menos que hace un mes— y un 3,0% en 2026”, anticiparon.

El REM, en cambio, se ubicó más abajo y calculó que el PBI cerrará 2025 en 3,9%.