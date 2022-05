Nuevo IFE: cómo saber si cobro el bono de Anses de $18.000

Este jueves 5 de mayo la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) comunicará a los inscriptos en el bono de $18.000 si corresponde o no el pago del subsidio extraordinario, luego de haber evaluado la situación socioeconómica y patrimonial de cada solicitante.

De acuerdo al cronograma de fechas para el trámite que difundió la Anses, este jueves los interesados en el bono de emergencia conocerán con certeza el estado de su trámite, que se hizo por etapas y se inició el pasado 21 de abril.

Los resultados de cada aspirante se conocerán a través de los datos de contacto que fueron suministrados durante la fase de inscripción y luego de que la Anses efectuara un cruce de información con las bases disponibles en AFIP, Migraciones y otros organismos para verificar la condición patrimonial, de ingresos, de consumos y gastos con tarjeta de crédito y débito de los últimos 6 meses de cada postulante.

Esta evaluación socioeconómica también incluye información de residencia y de cobertura de prepagas y, para las personas sin registro de ingresos por las actividades de monotributistas o casas particulares, se tuvo en cuenta la cobertura de salud.

Si el interesado no se encuentra bajo ninguna de las condiciones que excluyen del beneficio o que significan un rechazo del subsidio, no tendría inconvenientes en percibirlo a partir del próximo 19 de mayo.

No serán autorizados a recibir el bono de $18.000 quienes estén incluidos en alguna de las siguientes categorías:

Ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia.

Ser monotributista categoría “C” o mayor.

Ser autónoma o autónomo.

Ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

Tener menos de 18 o más de 65 años.

Tener una prepaga.

Que sus ingresos mensuales sean superiores a 77.880 pesos (2 salarios mínimos vitales y móviles).

Que sus consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito son superiores a 77.880 pesos (dos SMVM).

Ser propietaria o propietario de un automóvil con valuación fiscal superior a 1.401.840 pesos.

Ser propietaria o propietario de más de un automóvil.

Ser propietaria o propietario de un automóvil que tiene menos de un año de antigüedad.

Ser propietaria o propietario de más de una vivienda.

Ser propietaria o propietario de una aeronave.

Ser propietaria o propietario de una embarcación de más de 9 metros de eslora.

Que en 2021 haya declarado Bienes Personales superiores a 3.738.240 pesos.

Tener entre 18 y 24 años y los ingresos mensuales de sus padres superan el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.

La semana pasada, el organismo que dirige Fernanda Raverta había graficado con una situación puntual a quienes les rechazaría la solicitud, por la condición de su grupo familiar. “Un ejemplo típico sería el de aquellos hogares en los que un solo miembro de la pareja trabaja fuera del ámbito doméstico y, aun así, percibe altos ingresos (hogares de profesionales, trabajadores jerárquicos o con altos salarios, magistrados, etc.). Por más que en esos casos haya una persona que aparezca como no registrada (frecuentemente la mujer, pero no necesariamente), eso no le acarrea condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que es un requisito excluyente para solicitar este refuerzo”, señala el aviso oficial.

Quienes ya empezaron a cobrar el bono de Anses

La Anses ya comenzó con la distribución del bono extraordinario a aquellos grupos que lo cobran de manera automática con otra prestación social. Este es el caso de los jubilados y pensionados, que reciben el bono de $12.000 y que lo tendrán acreditado de manera inmediata en su cuenta, junto al haber mensual.

Por tratarse de la prestación social que se abona al inicio de cada mes, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) ya reciben el subsidio estatal junto al dinero correspondiente a su prestación, sin necesidad de haber efectuado ningún trámite adicional.

A su vez, quienes deban inscribirse al bono destinado a trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadores de casas particulares tienen tiempo para realizar el trámite hasta el sábado 7 de mayo, a través del sitio de la Anses.