Actividad. La industria cayó 2,3% en octubre y la construcción se derrumbó 9,5%

Sin embargo, la industria rebotó 5% en la medición intermensual Crédito: Ricardo Pristupluk

Sofía Diamante SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019 • 17:56

Después de una fuerte caída de la industria en septiembre, en octubre hubo un rebote y creció 5% desestacionalizada en relación al mes previo, según informó ayer el Indec. En la comparación interanual, sin embargo, volvió a sufrir una caída de 2,3% y lleva 18 meses sin mostrar señales de crecimiento. De esta forma, la actividad industrial acumula en el año una caída de 7,2%.

La construcción, por su parte, cayó 3,5% en la comparación intermensual, impactado también por la volatilidad financiera, el control de cambios y la incertidumbre económica. En relación al mismo mes del año pasado, la construcción tuvo una contracción del 9,5% y en los primeros 10 meses del año acumula una caída del 8,3%.

"El dato no es inesperado, porque es un rebote, ya que había caído mucho en septiembre. Sería sorpresivo que se sostenga el alza. Tal vez muestra un piso en torno al cual fluctuar si no hay nuevos episodios. Hay que ver qué definiciones aporta el nuevo gobierno, si eso contribuye a reducir la incertidumbre, al menos transitoriamente, y entonces hay espacio para recuperar", dijo Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

"También es clave ver qué pasa con Brasil de cara a 2020: si vuelve a crecer menos de lo esperado o si definitivamente es el año en el cual, luego de la crisis, Brasil vuelve a crecer en forma significativa. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la situación no es fácil. Pero Brasil viene haciendo reformas importantes, por eso se espera que la tasa de crecimientos se ubique arriba de 2% anual, lo que ya sería un cambio positivo", agregó el economista.

Por su parte, el economista Leandro Mora Alfonsin indicó que "el 68% de los sectores mostró una dinámica contractiva en octubre y absolutamente todos se encuentran en terreno negativo en el acumulado del año. Destacan los retrocesos de automotriz, otros equipos de transporte, metalmecanica, muebles y prendas de vestir".

Además señaló la encuesta que el instituto estadístico hace sobre las expectativas de la industria manufacturera. "El 85% de las empresas industriales no cree que mejore en el corto plazo la demanda interna; el 79% no ve que reaccionen las exportaciones; el 90% no cree que aumentará su uso de capacidad instalada, y el dato mas preocupante: el 94% no espera contratar personal pronto", completó.

En concreto, hubo caídas interanuales de 0,8% en vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes; 0,5% en productos de metal; 0,4% en prendas de vestir, cuero y calzado; 0,4% en productos minerales no metálicos; 0,3% en sustancias y productos químicos; 0,2% en otro equipo de transporte; 0,2% en otros equipos, aparatos e instrumentos; 0,1% en muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, y 0,1% en maquinaria y equipo. Además hubo incidencias cercanas a cero en las divisiones madera, papel, edición e impresión y alimentos y bebidas.

Por otra parte, se observan incidencias positivas de 0,3% en productos textiles; 0,2% en industrias metálicas básicas; 0,1% en refinación del petróleo, coque y combustible nuclear; e incidencias cercanas a cero en las divisiones productos de tabaco y productos de caucho y plástico.

En construcción, los datos del consumo de los insumos muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 36% en hormigón elaborado; 19% en asfalto; 18,9% en cales; 15,3% en artículos sanitarios de cerámica; 8,8% en cemento portland; 8,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 6,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; 5,5% en ladrillos huecos, y 0,8% en yeso.

Mientras tanto, se observan subas de 8,2% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,4% en placas de yeso, y 2,8% en pinturas para construcción.