La cuenta de Sturzenegger: cuánto crecería la economía argentina con una baja sostenida del riesgo país

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a poner el foco en el impacto económico del riesgo país y en lo que denomina “riesgo kuka”. En un posteo publicado este jueves en su cuenta de X (ex-Twitter), reveló que junto al presidente Javier Milei recalcularon el modelo de Neumeyer-Perri —un trabajo académico que estima cómo el costo de financiamiento externo afecta la inversión y el PBI— para medir cuánto podría crecer la economía si se consolida la baja reciente del spread soberano.

“Sin riesgo kuka el riesgo país es 230”, escribió Sturzenegger, al reiterar sus cálculos a partir de la tasa que registró el Tesoro en la colocación del bono AO27. Según explicó, al volver a correr el modelo con ese supuesto, el PBI converge a un nivel 13% superior al escenario base —que parte de un riesgo país de 560 puntos— y en cinco años la economía sumaría “un PBI adicional entero”.

El ejercicio se apoya en el trabajo académico de los economistas Andrés Neumeyer y Fabrizio Perri (2005), que analiza cómo las tasas de interés externas y el riesgo soberano influyen sobre el ciclo económico en países emergentes. En términos simples, el esquema estima cuánto deja de crecer una economía cuando sube el costo de financiamiento y cómo se acelera cuando ese costo baja de manera sostenida, a través de su impacto sobre la inversión y la producción.

Simulación del modelo de Neumeyer-Perri difundida por Federico Sturzenegger: muestra la trayectoria del EMAE y distintos escenarios de PBI según el nivel de riesgo país.

El mensaje fue acompañado por un gráfico que muestra la trayectoria del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec y distintas simulaciones de largo plazo bajo diferentes escenarios de riesgo país. La idea central es que una reducción permanente del spread soberano no solo mejora el acceso al crédito, sino que tiene efectos persistentes sobre el nivel de actividad.

El riesgo país había superado los 1000 puntos básicos en la previa de las elecciones de octubre, en medio de la incertidumbre política y financiera. Tras la victoria oficialista, el indicador retrocedió llegó a perforar los 500 puntos, aunque ahora volvió a rebotar hasta los 550. Este es el nivel que Sturzenegger tomó como escenario base para sus proyecciones.

El posteo llegó un día después de que el Gobierno colocara los primeros US$150 millones del Bonar 2027 (AO27), a un precio de US$100,45 por cada lámina de US$100 y con un rendimiento del 5,89% anial. La demanda alcanzó los US$868 millones, casi 5,8 veces el monto adjudicado (aunque con propuestas que convalidarían mayores tasas de interés). El resultado fue interpretado en el oficialismo como una señal de fuerte compresión en la curva de deuda en dólares y de mejora en las expectativas de repago.

La operación forma parte de la estrategia para reunir hasta US$2000 millones antes de mayo, con el objetivo de cubrir al menos el 73,73% de los US$2712 millones que deberán abonarse el 9 de julio por el vencimiento de capital de la deuda en dólares reestructurada en 2022. El éxito de la primera colocación fortaleció la narrativa oficial de que el mercado ya descuenta un escenario de menor riesgo político y mayor previsibilidad macroeconómica.

A comienzos de febrero, Milei y Sturzenegger habían publicado una columna en Infobae titulada “No la dejes ir, no la dejes ir”, en la que asociaban el riesgo país a la vulneración del derecho de propiedad y sostenían que el llamado “riesgo kuka” había tenido un costo concreto sobre el PBI de 2025.