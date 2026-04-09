“Oportunidad histórica”: cuáles son los sectores que ganarán en la “economía en K de kilo”, según Claudio Zuchovicki

Según el analista financiero Claudio Zuchovicki , el país enfrenta una “oportunidad histórica” con el cambio de esquema económico que impulsa el Gobierno desde 2023. Y si bien reconoce heterogeneidades entre sectores y dentro de cada actividad, advierte que las empresas deben “tomar decisiones de mediano y largo plazo”.

“Hay que tomar decisiones entendiendo que este modelo va a ser este, con mejores o peores modales, y nos la tenemos que jugar”, dijo el titular de Byma, en un encuentro organizado por IAE Business School, al advertir por la transformación del escenario macro y micro en el país, con caída de la inflación, eliminación de la brecha cambiaria y apreciación de la moneda.

En ese contexto, Zuchovicki reconoció que “la economía está en K de kilo”, al analizar la divergencia del nivel de actividad y crecimiento entre diferentes rubros. “Esto es sin connotaciones políticas; hay gente a la que le está yendo muy bien, y a otros, muy mal, incluso dentro de un sector. Hay empresas del campo o energéticas en concurso de acreedores, y textiles que la están rompiendo”, graficó.

Según el analista, esto no se vincula a la situación de cada sector, sino a lo que hace cada firma en su contexto. “Cuando analizo a las empresas a las que les fue mal, fue un tema de decisiones empresariales, no es algo sistémico”, y continuó: “En el primer trimestre de 2025, el país venía creciendo a un ritmo fenomenal, y muchos tomaron una decisión de stockearse, esperando vender lo mismo que en el primer trimestre. Se endeudaron en pesos e hicieron carry trade inverso esperando un salto cambiario. Pero los precios bajaron y la tasa se fue al 100%. El que tomó esa decisión y se la jugó en 2025 hoy la está pasando mal”.

En cambio, el analista identificó a quienes tomaron un rumbo diferente para sus compañías. “Quienes capitalizaron sus compañías e inyectaron dólares hoy están en una oportunidad enorme”, describió. “El año pasado, se multiplicó la oferta. El consumo en términos de Excel subió, pero la oferta se multiplicó porque aparecieron importadores y alternativas. Eso canibalizó precios. El que está bien financieramente, resiste”, completó.

En ese contexto, ponderó el cambio de escenario y la estabilidad macro que, en su visión, consiguió el Gobierno en sus primeros dos años de gestión. “Hace tiempo que el dólar no está en la tapa de los diarios. Por eso, hay que pensar las decisiones empresariales de mediano y largo plazo. No tomar decisiones es más peligroso”, remarcó.

Según Zuchovicki, “2026 es el año de la economía real” y para dinamizar las oportunidades de expansión, el mercado de capitales tendrá un rol central. “Es el cuadro sinóptico de un país. No hay un país desarrollado sin un mercado de capitales desarrollado, pero hay que ir a buscarlo”, afirmó, y destacó el potencial de sectores como la energía, la minería y la agroindustria, con sus proveedores asociados.

“A nosotros como mercado de capitales nos va a ir bien siempre que logremos penetrar en la economía real. Y para eso tenemos que hacer nuestro trabajo, que es transformar el ahorro en inversión productiva”, describió. “Muchas veces nos fue bien porque éramos una casa de cambios con caja de ahorro, money market y contado con liquidación. En términos de resultados nos iba bien pero no era el foco para el que nos preparamos. Ahora hay que dar ese paso”, agregó.

En paralelo, describió el proceso de reacomodamiento del consumo masivo y la actividad de algunos sectores, al describir la dinámica de la gastronomía. “La oferta está cayendo porque muchos se quedaron en el camino. Antes había 10 restaurantes, que funcionaban con 10 personas. Después la brecha de ganancia se cayó tanto que no se banca el negocio con 10 personas, seis cerraron, pero los otros cuatro la están rompiendo. Empezamos a ver eso, por eso creo que nuestra oportunidad está en el financiamiento de las compañías”, completó.

Luego se refirió específicamente a los instrumentos financieros, y destacó que el país, producto de la expansión de las billeteras digitales, ya tiene más de 20 millones de cuentas comitentes activas. “Tenemos un penal sin arquero. Lo podemos errar, pero la oportunidad es enorme. Ahora hay que empezar a estirar los plazos”, dijo Zuchovicki.