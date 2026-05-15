Cómo hacer una escarapela con papel

La escarapela de papel es un clásico de todas las escuelas argentinas. Es el recurso más noble y accesible para que todos los alumnos puedan lucir sus colores patrios durante los actos escolares tan reconocidos de los próximos 18 y 25 de mayo.

Escarapelas Archivo

Sin embargo, hacerla de papel no tiene por qué significar que sea algo simple o frágil. Con las técnicas adecuadas, como el plegado en acordeón o el uso de papeles con diferentes texturas, se pueden lograr insignias muy vistosas que resisten perfectamente toda la jornada festiva que se aproxima.

Esta actividad es ideal para trabajar la motricidad fina en los niños y para enseñarles, mientras pliegan y pegan, el significado de los colores que tanto nos identifican como nación a nivel mundial.

A continuación se detallan los métodos infalibles para crear escarapelas de papel con un acabado impecable:

1 El abanico circular

Este es el modelo más popular porque genera un volumen muy atractivo y es muy fácil de armar.

Preparación: cortar dos tiras largas de papel (puede ser cartulina o papel afiche) de unos 4 cm de ancho por 20 cm de largo. Una tira debe ser celeste y la otra blanca (o una tira con ambos colores).

cortar dos tiras largas de papel (puede ser cartulina o papel afiche) de unos 4 cm de ancho por 20 cm de largo. Una tira debe ser celeste y la otra blanca (o una tira con ambos colores). El plegado: plegar las tiras en forma de acordeón (un doblez para adelante, uno para atrás) con una distancia de 1 cm entre pliegues.

plegar las tiras en forma de acordeón (un doblez para adelante, uno para atrás) con una distancia de 1 cm entre pliegues. Unión: unir los extremos de la tira para formar un círculo. Luego, empujar el centro hacia abajo para que el acordeón se abra y forme una roseta plana.

unir los extremos de la tira para formar un círculo. Luego, empujar el centro hacia abajo para que el acordeón se abra y forme una roseta plana. Refuerzo: pegar un pequeño círculo de cartulina en el centro y otro en la parte de atrás para darle estabilidad a la estructura.

2 Escarapela de papel barrilete

Si se busca algo con más textura y movimiento, el papel barrilete es la opción indicada por su transparencia y ligereza.

Hacer una escarapela casera es una experiencia entretenida para grandes y chicos senadosantafe.gob.ar

Capas: cortar varios cuadrados de papel barrilete celeste y blanco. Encimalos alternando los colores.

cortar varios cuadrados de papel barrilete celeste y blanco. Encimalos alternando los colores. Fruncido: doblar el fajo de papeles en acordeón y atarlo fuerte por el centro con un hilo o un alambre fino. Ambos son buenas alternativas y harán que sea lo más resistente posible.

doblar el fajo de papeles en acordeón y atarlo fuerte por el centro con un hilo o un alambre fino. Ambos son buenas alternativas y harán que sea lo más resistente posible. Apertura: cortar las puntas en forma redondeada o en punta y empezá a separar capa por capa hacia el centro. El resultado será una escarapela con aspecto de flor mullida, muy similar a un clavel.

El 18 de mayo se festeja el día de la Escarapela Archivo

3 Consejos para que duren más

Dado que el papel es más sensible que la tela, un truco útil es proteger la parte posterior pegando un trozo de cartón rígido donde se enganchará el alfiler. Si se usa pegamento en barra, asegurarse de presionar bien las uniones durante unos segundos, para el papel barrilete, es mejor usar apenas una gota de cola vinílica para no humedecer demasiado el material.

La escarapela de papel es una invitación a la creatividad colectiva. No hace falta gastar mucho para celebrar con orgullo.

Con un poco de ingenio y materiales básicos, cualquier rincón de la casa o el aula puede vestirse de celeste y blanco. Es la oportunidad perfecta para que los niños digan con orgullo: “esta la hice yo”.