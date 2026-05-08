Con la llegada de mayo, el sentimiento patriótico se hace visible en las solapas de todos los argentinos. La escarapela, nuestro primer símbolo patrio es un emblema de identidad que nos acompaña durante toda la Semana de Mayo.

Los pasos para hacer una escarapela con tela senadosantafe.gob.ar

Si bien es común adquirirlas en mercerías o librerías, confeccionar una escarapela artesanal en casa permite personalizar el diseño, elegir materiales de mejor calidad y compartir una actividad creativa con los más chicos. En este 2026, la valoración por lo hecho a mano sigue creciendo y una escarapela de tela bien lograda puede convertirse en un accesorio duradero para usar año tras año.

Existen diversos métodos según el nivel de habilidad con la aguja, pero la técnica de cinta plisada es la más clásica y elegante.

A continuación, se explica cómo hacer una escarapela con tela para lograr un resultado profesional:

1 Materiales necesarios

Para una escarapela estándar de unos 5 a 6 centímetros de diámetro, es necesario:

Cinta de raso o falla: aproximadamente 50 cm de cinta celeste y blanca (pueden ser dos cintas separadas o una cinta con el diseño nacional).

aproximadamente 50 cm de cinta celeste y blanca (pueden ser dos cintas separadas o una cinta con el diseño nacional). Botón o centro: un botón dorado, una cuenta perlada o un círculo de fieltro amarillo para representar el sol.

un botón dorado, una cuenta perlada o un círculo de fieltro amarillo para representar el sol. Aguja e hilo: preferentemente de color blanco o celeste claro.

preferentemente de color blanco o celeste claro. Alfiler de gancho: para poder prenderla a la ropa.

2 Paso a paso, la técnica del plisado circular

El hilván base: tomar la cinta y realizar puntadas largas y sencillas por uno de los bordes longitudinales. Es importante que las puntadas sean regulares para que el frunce quede parejo.

Fruncido: una vez que se recorrió toda la longitud de la cinta, tirar del hilo suavemente para que la cinta comience a enroscarse sobre sí misma formando una flor o “carapacho”.

Cierre: unir los dos extremos de la cinta con unas puntadas invisibles para cerrar el círculo. Asegurar el nudo en la parte posterior para que no se desarme con el uso.

El centro: coser o pegar el botón o detalle amarillo en el centro del círculo. Esto no solo decora, sino que tapa el punto donde se unen todos los pliegues del frunce.

3 Variedades, la escarapela de fieltro

Si las agujas no son una opción viable, el fieltro es el mejor aliado porque no se deshilacha.

Cortar tres círculos de diferentes tamaños: el más grande celeste, el mediano blanco y el pequeño celeste. Luego, pegarlos uno sobre otro de mayor a menor y finalizar con un centro amarillo. Es una opción ideal para que los niños participen sin riesgos, usando pegamento escolar o silicona fría.

El pegado de algún detalle distintivo realza el diseño casero

Llevar una escarapela hecha por uno mismo le agrega un valor especial a nuestras fechas patrias. Ya sea con la caída elegante del raso o la estructura firme del fieltro, este pequeño gesto artesanal nos conecta de manera directa con nuestra historia y nuestras tradiciones.

Una vez terminada, recordar lucirla del lado izquierdo, cerca del corazón, durante toda la semana de celebraciones.