“Otro cisne negro”: anticipan un lunes muy complicado para los mercados

El resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires —con una victoria del peronismo por unos 14 puntos— coincide con el escenario más crítico para los mercados, según los análisis que hicieron distintas consultoras en la previa. En este contexto, mañana el dólar oficial podría ir al techo de la banda cambiaria ($1460), lo que forzaría al Banco Central (BCRA) y al Tesoro a intervenir en el mercado cambiario con suba de tasas, ventas de dólares en futuros y el uso de parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los bonos y las acciones también quedarían bajo presión, pese a que sus cotizaciones ya venían golpeadas. Una primera señal es la reacción del dólar cripto, que subió $25 desde el cierre de los comicios y ahora se ubica en $1415. Por otro lado, en el overnight trading de algunas plataformas como Interactive Brokers la acción de YPF caía un 6% aunque con pocas operaciones.

“Es lo que temía el mercado. Una derrota que complica el camino hacia octubre con una política monetaria-cambiaria que se viene desdibujando hace meses. Va a ser un lunes duro”, anticipó Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier.

En la misma línea, Amílcar Collante, de Profit Consultores, calificó el resultado como “otro cisne negro”, ya que ninguna encuesta lo tenía en sus números. “Es esperable una caída fuerte de bonos y una suba del riesgo país, mientras el Merval seguirá cayendo (ya acumulaba un retroceso del 42% desde el máximo de enero) y el dólar oficial va a testear el techo de la banda”, proyectó.

Collante agregó que el Gobierno deberá reaccionar con un giro político fuerte de cara a octubre. “Es probable que haya más de un fusible dentro del gabinete. Al jugar a todo o nada en lo económico en una elección provincial, le subió mucho el precio a estos comicios y ahora enfrenta un efecto boomerang. Además, necesita señales desde Estados Unidos, tanto del FMI como del Tesoro norteamericano, que había prometido apoyo en caso de un shock. Reanclar expectativas es muy difícil en este contexto y no es menor que restan 34 jornadas hábiles de mercado hasta octubre”, advirtió.

Para Javier Timerman, socio fundador de Adcap, “el resultado es muy desfavorable tanto para el Gobierno como para los mercados”. Según su análisis, “la caída será significativa en acciones y bonos, y lo que pase con el dólar dependerá mucho de la reacción del Banco Central. El mercado no quiere que el Gobierno siga con esta política económica: reclama liberar o flexibilizar el tipo de cambio, acumular reservas y aplicar una política monetaria más clara, aunque implique más inflación, junto con acuerdos políticos que permitan reformas”.

Javier Timerman

Timerman incluso planteó que el Gobierno podría aprovechar el resultado para culpar al “riesgo K” y liberar el tipo de cambio. “Si venden reservas para contener al dólar, los bonos van a caer más. El inversor hoy no quiere que se sacrifiquen reservas para sostener este esquema cambiario. Eso es claro y contundente”, remarcó.

Por su parte, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, coincidió en que la clave estará en la reacción oficial. “Si el Tesoro interviene vendiendo dólares, las balas son pocas. Pero si lo deja correr hacia la banda superior, también tiene un problema, porque el mercado no va a vender: se quedará esperando octubre. Van a ser dos meses de un Plan Aguantar muy complicado”, agregó.

La visión empresaria

Desde el lado empresario, Manuel Tagle, titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, planteó que “el gran desafío es corregir el nivel de las variables que estaban sujetadas con mecanismos artificiales, con más libertad y credibilidad”.

“Será necesario reencauzar el plan de estabilización con mayor firmeza monetaria. El Gobierno cree en ello y debe profundizar sus convicciones. No hay otro camino. Los empresarios debemos apoyar, reforzando los principios de la libertad. Cualquier otro intento será un fracaso y el Presidente lo tiene claro. Deberá rescatar más libertad para corregir los desequilibrios que la economía arrastra por el proceso eleccionario. Volver a las fuentes, aunque tenga algún costo. El Presidente puede y debe hacerlo”, sostuvo.

De manera coincidente, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), señaló que el Ejecutivo debe ratificar el rumbo de la macroeconomía, buscar consensos políticos y “despegarse de los provocadores insensatos”. A la vez, consideró necesario “hacer los mayores esfuerzos para que los frutos del ordenamiento de la economía se hagan extensivos a la mayor parte de la ciudadanía”.

Mario Grinman

“Es innegable que, a pesar de los positivos efectos de la baja inflacionaria y de la sensatez de la política económica, una parte significativa de la población aún padece los desaciertos de las últimas décadas. Posiblemente, el resultado de las urnas tenga que ver con ese sentir de vastos sectores de la ciudadanía bonaerense”, agregó.

Por último, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, advirtió que “no había que llegar a este test” y que “no da para esperar de brazos cruzados a que llegue la enfermedad holandesa”.

“Nos hemos anticipado a un estado de abundancia sin haber recorrido las distintas etapas necesarias para alcanzar ese objetivo. En criollo: haber abierto las fronteras, aprovechando lo barato que el mundo nos puede ofrecer, antes de concretar el cambio de matriz productiva deseado y su consecuente generación de empleo y divisas, parece no funcionar”, cerró.

Conocido el resultado, el presidente Javier Milei ratificó que el Gobierno seguirá defendiendo “con uñas y dientes” el equilibrio fiscal, junto con la fuerte restricción monetaria y el actual esquema cambiario.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó el mensaje a través de su cuenta en X. Aseguró que “nada va a cambiar en lo económico” y remarcó que no habrá modificaciones ni en la política fiscal, ni en la monetaria, ni en la cambiaria.