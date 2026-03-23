Pablo Curat, especialista en finanzas: “Los bancos se están quedando casi sin margen para absorber nuevos saltos en la mora”

Pablo Curat es economista. Hace 35 años fundó, junto a su colega Javier Martínez Larrea, una consultoría (CML&A) especializada en ofrecer a empresas orientación en finanzas, evaluación de proyectos de inversión y gestión crediticia.

Pero no solo trabajó en bancos públicos y privados, sino que dedicó buena parte de su vida profesional a su asesoramiento, lo que lo llevó a ser consultor de organismos internacionales y director del Banco Central en tiempos de Macri. Es decir, es “palabra autorizada” en la materia. Y está convencido de lo que pasa hoy con la política monetaria de la administración Milei y los bancos no es casual, sino causal.

“El programa monetario, vigente desde julio 2025, es de control de agregados con tasa endógena. Es decir, la tasa de interés no la determina el BCRA, sino el mercado en función de las necesidades diarias de liquidez. El punto es que la experiencia internacional muestra que cuando la tasa se vuelve endógena se activan dinámicas que afectan negativamente el crédito y la estabilidad financiera al transferir la volatilidad de tasas al balance de los bancos", advierte.

Y ganancias que caen, afectadas además por la incobrabilidad Compumar

-¿Porqué lo dice?

-Al no poder predecir su costo de fondeo futuro, los bancos cargan al costo financiero una prima por riesgo de liquidez y tienden a reducir el volumen y el plazo de los préstamos. Pero esas mayores tasas no implican más ganancias, porque el spread financiero les cae por las mayores pérdidas que generan los créditos morosos e incobrables.

-Suena como lo que estamos viendo y reflejan los últimos números...

-¡Es lo que estamos viendo! La suba de las tasas activas y las mayores pérdidas por incobrabilidad afectan la oferta y demanda de crédito de empresas y familias. No en vano el crédito al sector privado en pesos cayó 10% en términos reales en los últimos 3 meses, cuando hace un año crecía más del 50% real anual.

-¿Cómo reaccionan a esto los bancos?

-Se defienden. Con una rentabilidad real ya casi nula desde 2025, la lógica de gestión cambia de la “expansión” a la “supervivencia” y endurecen los estándares de crédito de forma procíclica. Si cada mora nueva daña el balance sin filtro, el banquero extrema su prudencia para prestar.

-¿Por qué?

-Porque llegaron a un punto en que las previsiones (el ratio sobre la cartera irregular cayó del 159% al 94%, y al ser menor al 100% cualquier peso adicional que entra en mora impacta directamente en su balance) se comen más del 75% del resultado neto. Es decir, el margen para absorber errores de gestión o más mora es casi nulo. Entonces, se vuelcan a generar negocios comisionables y reducir costos salariales y no salariales (estructuras, sucursales, contratos, etcétera) para compensar el deterioro del negocio de intermediación financiera.

Crédito en baja.. Compumar

-O sea, menos útiles para la economía. Paradójico, porque esta administración le reclamaba que vuelvan a actuar como bancos...

-Claro, es que el sistema pasa a cuidar su solvencia, lo que lo vuelve menos útil para canalizar crédito a la economía real. El ratio Capital/Crédito Neto de Previsiones pasa a subir, pero no por mayor capitalización, sino por contracción de cartera y alza de las previsiones. Pero los más expuestos a financiar al consumo se ven forzados a capitalizaciones de urgencia, o salen del negocio y venden su licencia a otro jugador. Ya lo vimos, por caso, en la capitalización reciente de Ualá Bank, la venta de sucursales de CFA a Columbia, la venta de Cetelem a Revolut, la de VOII a Cocos, y la más reciente de Banco Sáenz a Macro.