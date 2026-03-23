Chevron elogió a Milei y destacó mejoras en el clima de inversión en la Argentina

HOUSTON.- En la apertura de la conferencia de energía más importante del mundo, que congrega en esta ciudad a los ejecutivos de las principales empresas del sector, Mike Wirth -CEO de Chevron, una de las mayores petroleras del mundo- destacó los "progresos tangibles” de la Argentina para mejorar el clima de inversión alcanzados en la gestión de Javier Milei.

“En el caso de la Argentina, el verdadero desafío ha radicado más bien en el entorno externo —lo que se conoce como el riesgo ‘por encima del suelo’—, concretamente en el clima de inversión: las rigideces de la legislación laboral, las restricciones a la importación de equipos y las limitaciones a la exportación de la producción. Bajo la administración del presidente Milei, estos aspectos se han abordado de manera sistemática, y ya estamos observando un progreso tangible“, señaló Wirth, el primer ejecutivo en hablar en la conferencia CERAWeek luego de la presentación del secretario de Energía norteamericano, Chris Wright.

Michael Wirth, CEO de Chevron, en su presentación en la CERAWeek, en Houston.

“Por consiguiente, la ‘invertibilidad’ —si se me permite el término— de la Argentina está mejorando. Estamos sumamente satisfechos con las condiciones geológicas y preveo que, con el paso del tiempo, si persisten estas mejoras en el entorno del país, la producción de la Argentina experimentará un crecimiento sostenido“, amplió Wirth, que además, destacó el ”increíble subsuelo de Vaca Muerta".

Chevron es un actor clave en Vaca Muerta, donde se enfoca en la producción no convencional de petróleo y gas. Además, con YPF es un socio clave en el desarrollo de la formación, siendo pioneros en el proyecto Loma Campana, ubicado en Añelo (Neuquén), desde 2013. “Si siguen así la producción va a crecer”, pronosticó el ejecutivo.

El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright. RONALDO SCHEMIDT - AFP

En el salón colmado del Hilton Americas Houston lo escuchaban, entre otros, Horacio Marin, presidente y CEO de YPF; Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, y Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, además de otros ejecutivos de compañías argentinas. Más tarde se presentará en un panel el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Los elogios de Wirth se suman a los que ya había hecho Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation, en una presentación días atrás en la “Argentina Week” en Nueva York, en la que había elogiado al Gobierno y destacado que el país “es y será un actor clave en el esfuerzo de satisfacer la creciente demanda mundial de energía”.

La energía y minería son sectores en los que el Gobierno ha hecho una fuerte apuesta para captar inversiones y generar divisas. En enero pasado, la producción petrolera de la Argentina volvió a marcar un récord al alcanzar los 882.200 barriles diarios (+35,5% interanual). De ese total, casi 600.000 provinieron de Vaca Muerta, que ya explica el 68% de la oferta nacional.

La CERAWeek, que empezó este lunes en Houston y se extenderá hasta el próximo viernes, quedó dominada en la previa por la convulsión en los mercados energéticos que disparó la guerra en Medio Oriente.

La presentación de Wirth en el inicio del evento se produjo solo un par de horas después de que el presidente Donald Trump pospusiera el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz tras “conversaciones productivas” con el régimen y llevara algo de calma a los mercados.

En ese sentido, Wirth dijo que no creía que la caída de los precios del petróleo registrada el lunes -el barril de Brent se desplomó por debajo de los 100 dólares- reflejara la magnitud de la presión que la guerra en Medio Oriente ha ejercido sobre el mercado energético mundial.

“Los suministros físicos reflejarían un mercado más ajustado de lo que, a mi juicio, refleja la curva de futuros”, declaró Wirth durante la conferencia, al hacer referencia a los futuros del crudo Brent de referencia mundial.