Para De Mendiguren, los empresarios respaldarán los acuerdos de precios: “Hay crema para ayudar”

escuchar

WASHINGTON.- José Ignacio de Mendiguren suele hacer referencias a la crisis de 2001 cuando habla del presente de la Argentina. Uno de los veteranos del equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, De Mendiguren viajó a Washington para mostrar “la economía real” y empujar la agenda comercial del país con el gobierno de Joe Biden. En medio de la discusión por la lucha contra la inflación, dejó un pedido a los empresarios: responsabilidad y colaboración para controlar los precios. “Hay crema para ayudar”, dijo, una referencia a los márgenes privados. “En la Argentina, la inflación requiere de un esfuerzo de todos”, remarcó.

Notorio por la candidez de sus definiciones, De Mendiguren reconoció que los acuerdos de precios no bajan la inflación por sí solos, y los definió como un “puente de plata” para permitir que el ajuste ayude a estabilizar la economía. Los empresarios, remarcó, tienen que cooperar porque “es en beneficio de todos”, y lo primero que necesitan es “estabilidad y previsibilidad”.

“Los acuerdos de precios, está claro, todo el mundo sabe que solos no son la solución para el problema de la inflación. Los problemas de inflación son estructurales, de años que la Argentina no pudo solucionar; tiene que ver con el modelo que te lleva a las crisis permanentes por la falta de dólares. Vivís de crisis en crisis, de las crisis salís con economías que no podés estabilizar. Lo que te corre la inflación son los cambios estructurales, la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos también”, dijo el ahora secretario de Industria y Desarrollo Productivo. “¿Qué sentido tienen los acuerdos de precios si tomaste las medidas estructurales? Te construye un puente de plata para que esas medidas surtan efecto y desalientan o desinflan las expectativas”, insistió.

–¿Cree que los empresarios van a cooperar?

–Es en beneficio de todos. Los empresarios lo primero que necesitamos es estabilidad y previsibilidad. Nada de esto es un modelo, no es para siempre. Es salir de una emergencia. El objetivo que tenemos sobre cómo vamos a crecer es claro. Ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí? Yo creo que van a acompañar. Primero, hubo mucha crema de hace dos meses que todavía no se disipó. Esos que por las dudas de la crisis, de la devaluación, subieron. No pasó ninguno de los escenarios que imaginaron, pero muchos precios no retrotrajeron. Hay crema para ayudar. Segundo, hemos decidido muchas cosas en la crisis, ¿no? y ahora hay que hacer un esfuerzo. En la crisis no aumenté tarifas, te bajé la tasa de interés, te pagué los sueldos.

“La crisis y la falta de estabilidad no le sirve a nadie”, insiste después. “Tenemos los activos en la Argentina. Hoy tenemos que apostar fuerte por la estabilidad. Y hay que apostar fuerte al crecimiento que tenemos. Yo estuve en el Coloquio de Idea, no hubo un solo empresario que me dijera que le iba mal. Entonces seamos responsables también para colaborar en mantener lo que tenemos, porque no nos está yendo mal. Es por el bien de todos”, continuó.

En Washington, De Mendiguren participó en la embajada argentina del lanzamiento del Argentina Delivers, una iniciativa de la Cancillería y la embajada para impulsar a las empresas nacionales proveedoras de servicios de tecnología en el mercado norteamericano. Su agenda incluye además reuniones en el Banco Mundial, el BID, un diálogo con los funcionarios argentinos de los organismos internacionales, encuentros con empresarios, una charla en el Centro Woodrow Wilson, y una cita en el Departamento de Comercio para intentar levantar barreras a exportaciones por unos US$1700 millones anuales a Estados Unidos, incluido el biodiesel y otros productos agroindustriales.

Al igual que Massa, De Mendiguren ve un contexto internacional propicio para la Argentina y se entusiasma con una definición que, dice, se llevó del Banco Mundial: la Argentina es “un bien público global” por las reservas de gas, minerales y la producción de alimentos, cosas que el mundo demanda. Pese a la crisis, enumeró datos de la economía real y proyectos de inversión de empresas para mostrar lo que él mismo llamó “otra Argentina que se está viendo”.

–¿Están dadas las condiciones para desarrollar la industria?

–Vamos despacio. En una crisis, tenés que marcar el rumbo. Si nosotros logramos seguir acumulando reservas y estas medidas empiezan a madurar, ninguno de nosotros quiere 16 tipos de cambio; ninguno de nosotros quiere un cepo. Son productos de las crisis. No es que ese es el modelo. Todos creen que este es nuestro modelo económico. No es así. Nosotros pretendemos un tipo de cambio único, nosotros no queremos cepo. Pero, ¿cómo hacés para llegar a dónde querés? El tipo de cambio único va a tardar por la restricción externa.