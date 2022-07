Para el último ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, la llegada de Sergio Massa no resuelve los dos problemas centrales del Gobierno

El exministro de Economía durante los últimos meses de la gestión del expresidente Mauricio Macri, Hernán Lacunza, analizó este viernes el nombramiento del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al frente de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. En declaraciones radiales, sostuvo que aunque el cambio de Gabinete puede “descomprimir un poco” algunos errores del Gobierno, no resuelve el problema de fondo que tiene la Argentina en materia económica: “El exceso de gasto y la emisión” monetaria.

Ante la consulta de Radio Mitre sobre la coyuntura económica actual y la designación de Massa, Lacunza indicó: “Primero, me parece que el problema es económico... lo político es un agravante. Hay un problema económico objetivo que es que faltan dólares y sobran pesos”. Por supuesto que el agravante político, esta especie de anarquía y falta de cohesión que explotó en los últimos 45 días, no es gratis. Eso te pudo haber agregado $50 en el blue y dos puntos de inflación en julio. Esos son errores no forzados, gratis, por la anarquía política, a lo que se suma cierta impericia en las medidas que se tomaron, como el Dólar Soja o el Dólar Turista”.

Tras ello agregó: “Me parece que este cambio de Gabinete puede tener un crédito inicial, que es lo que está teniendo incluso en el mercado, y descomprimir un poco esos errores no forzados si se presume una mayor cohesión y entonces la presión arterial que te había subido a 22 puede bajar a 18. Ahora, seguimos teniendo el problema económico que te llevó la presión a 18, que es el exceso de gasto y la emisión”.

Por otra parte, al economista le preguntaron cómo afecta el nombramiento de titular de la Cámara baja como “superministro” el vínculo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a lo que respondió: “Yo creo que el Fondo ha dejado de ser en el corto un problema y una solución. El Fondo está desde hace varios meses con este Gobierno escondido abajo del escritorio. Después de dos años de negociación hizo un acuerdo en marzo que se incumplió todo tres meses después y era un acuerdo muy suave (...) Va a tener paciencia, nada lo va a sorprender, porque si no ya tendría que haber denunciado el acuerdo (...) Pero al mismo tiempo no va a ser un ancla de credibilidad o de crédito que nos permita apalancar a la Argentina para normalizar la situación. Diría que va a tener un papel secundario y no va a tener ni el músculo ni la voluntad para cuestionar alguna medida como el desdoblamiento ni nada por el estilo”.

Con la llegada de Massa, Lacunza consideró que la expectativa que puede generarse es que el Gobierno aspire a lograr una “mayor coherencia” de todas sus medidas económicas. “Y dos cosas más: una es que la experiencia demuestra que no hay que correrla de atrás, porque si vos hacés una medida por semana el mercado va a estar siempre esperando la próxima medida; y no vender humo, o decir cosas que vas a hacer y al final después no pasan”, apuntó.

Luego, con relación a quienes plantean que el desembarco de Massa en el Ejecutivo es la “última bala” del Gobierno, expresó: “No lo sé, pero me parece sí que el Gobierno está jugando sus cartas muy precipitadamente, lo cual habla del problema económico objetivo que estoy describiendo y del problema político que es evidente por la reacción anárquica que vimos en los últimos 45 días”. Y añadió: “El Gobierno tuvo alguna capacidad a fines del 2020 o principios de 2022 de volantear ante el precipicio. Ahora, vos llegás al precipicio con cada vez los frenos más gastados, con menos reservas y más inflación. Entonces, te puede pasar que cuando quieras frenar ya es tarde”.

Finalmente, al ser consultado sobre cuál debería ser el camino a recorrer por el Gobierno ante la coyuntura económica, manifestó: “Tenés que dejar de gastar y de emitir. Tenés que pasarle el mensaje a las provincias de que se acabó; tenés que decirle a los programas sociales: ‘Miren que no tengo más’; tenés que decirle a las familias: ‘Mirá que los estuve engañando estos dos años con las tarifas; a Aerolíneas: ‘Así no podemos seguir...’. Si no pasa todo eso, vos podés intentar la alquimia financiera que se te ocurra para elongar un poquito tu vida útil, y te diría ‘ojo’, porque cualquier experimento de esos no controlado te podés quedar en el quirófano”.