El economista Hernán Lacunza evaluó el funcionamiento del renovado régimen cambiario que la administración nacional puso en marcha hace diez días. El exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri evaluó el impacto de las nuevas bandas de flotación. Su intervención en Radio Rivadavia brindó precisiones sobre los desafíos financieros y la importancia de la solvencia externa para el país.

Qué dijo Hernán Lacunza sobre el nuevo régimen cambiario del Gobierno

El especialista calificó como un paso positivo la transformación del sistema hacia un modelo con mayor flexibilidad. Esta transición permitió otorgar movilidad al techo de las bandas de flotación debido a que el esquema anterior quedó sin capacidad de respuesta ante la situación financiera.

Según Lacunza “hay espacio como para hacer avanzar más rápido la normalización cambiaria”.

La falta de solvencia externa obliga al Estado a buscar asistencia de forma recurrente en organismos internacionales. Lacunza advirtió que la dinámica presente impide que “se acumulen las reservas suficientes” en la autoridad monetaria. Remarcó también la importancia de la prudencia oficial para evitar sobresaltos. El Gobierno eligió un camino intermedio mediante el uso de restricciones parciales en el acceso a las divisas.

Las empresas privadas enfrentan limitaciones por la vigencia de un esquema de restricciones. El economista señaló que la victoria electoral del oficialismo, con casi el 41% de los votos, generó una oportunidad política única. Este contexto cuenta con el respaldo de la entidad del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional.

El exministro destacó el respaldo categórico recibido por parte del Tesoro de Estados Unidos

El organismo financiero mundial brindó recursos de forma generosa al país para sostener el programa vigente. Según el economista: “Se abrió una ventana, tanto política como financiera y económica” para concluir la reorganización del mercado.

Cuál es el impacto de las restricciones y el contexto político

La administración nacional mantuvo las restricciones a pesar del apoyo externo. Lacunza describió la situación actual como un “medio cepo” que afecta principalmente al sector corporativo. El especialista destacó que el esquema dista del carácter “soviético” previo, pero persiste la falta de libertad total para operar.

Las tasas de interés mostraron una subida en las últimas jornadas y el escenario financiero actual goza de un horizonte de un lapso de 18 meses sin procesos electorales en el calendario. El apoyo de los acreedores externos funciona como un sostén fundamental para la estrategia de la Casa Rosada.

El especialista analizó la coyuntura financiera nacional en diálogo con Radio Rivadavia Aníbal Greco - La Nación

La figura del prestamista de última instancia recae en la oficina del Tesoro norteamericano y en los créditos del fondo. Estas herramientas permiten transitar un periodo de calma a pesar de la incertidumbre propia de los mercados emergentes. Lacunza insistió en la necesidad de aprovechar este respaldo para eliminar los controles que aún dificultan la producción nacional.

Los beneficios del acuerdo comercial con Europa

El pacto comercial con el bloque europeo representa una oportunidad estratégica para el desarrollo de largo plazo. Esta alianza integra una zona con más de 780 millones de habitantes. El exfuncionario dio: “mucha importancia” al tratado porque define el futuro de la nación hacia febrero de 2036.

La zona de libre comercio representa cerca del 25 por ciento del Producto Bruto Interno global EVARISTO SA - AFP

El país destaca por ser uno de los más cerrados de la región en términos comerciales. La apertura hacia nuevos canales de inversión acelera el flujo de capitales productivos y financieros. El pacto entre el Mercosur y la Unión Europea representa el área comercial más extensa del planeta. Esta zona económica genera cerca del 25 por ciento del Producto Bruto Interno a nivel global.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.