Los analistas opinan que las metas que figuran en el staff report del Fondo –la “letra chica” del acuerdo con el país– de la quinta y sexta revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) con la Argentina, que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayer, son muy difíciles de cumplir para el Gobierno, cuando no imposibles, y que. además, el diagnóstico que elaboró el organismo sobre la economía local fue incluso suave.

En este sentido, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, comentó: “La meta de déficit fiscal no se va a llegar a cumplir porque se fija un 1,9% y yo creo que va a estar en 2,5% del PBI, dado el contexto de recesión, año electoral y las pérdidas de la cosecha por sequía”.

“Respecto de las metas de reservas netas, si el Gobierno intenta sostener en $350 el tipo de cambio hasta octubre, vamos a volver a tener el mismo atraso que había antes de las primarias, por lo que pienso que es casi imposible de lograr. La que quizá se pueda llegar a cumplir, aunque no es seguro, es la de no financiamiento del BCRA al Tesoro”, agregó.

En tanto, el economista Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, opinó que la meta fiscal parece seguir estando lejos, al igual que la de reservas y la de no financiamiento del BCRA al Tesoro. “En resumen: ninguna de las tres parece cumplible, pero Massa aceptó porque va a ser un problema del próximo gobierno. La séptima revisión, que son las metas del tercer trimestre, gatillan el desembolso de fines de noviembre, que son para pagar los vencimientos de diciembre”. agregó el especialista.

En cuanto al diagnóstico del organismo, en el que, entre otras cosas alertó alertó que la caída de la economía será de 2,5% este año y que espera una inflación de 120%, Caamaño señaló que incluso se trata de un informe benévolo. “El FMI dice que el plan económico de Massa descarriló y, en mi opinión, eso es todavía suave, si se quiere”, remarcó el economista.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista de la consultora EcoGo, opinó que, más allá de las metas en sí, lo que le parece es que el Fondo se corrió del escenario argentino. “Es decir, no está pidiendo que la Argentina haga las correcciones que tiene que hacer para encauzar la economía. Y eventualmente, las metas que pone de acá a fin de año, con el próximo vencimiento en noviembre, son poco plausibles”, indicó.

Respecto de las reservas, Menescaldi dijo que con que no se deterioren ya sería un éxito. En lo que respecta a la meta fiscal, afirmó que los números “no dan”, por lo que es poco probable que se cumpla. Y la de no financiamiento al Tesoro quizá se pueda cumplir, pero también la ve complicada porque siempre hay vericuetos para financiar de otro modo. “En conclusión, al FMI ya no lo tenemos más en la escena argentina; aparecerá cuando tengamos un nuevo gobierno”, enfatizó el economista.

Fernando Marull, de FMyA, hizo un punteo de cada una de los objetivos a los que se comprometió la Argentina y que se detallaron en el informe que oficializó el FMI. “La meta fiscal es difícil que se cumpla; la monetaria es cumplible, pero la de reservas es imposible. Hay que tener en cuenta que hoy hay -4000 millones de dólares y se tiene que llegar a diciembre con +4000 millones”, comentó el especialista.

Marull coincidió con Caamaño en que en lo que respecta al diagnóstico que hizo el Fondo de la situación económica argentina, fue muy benévolo. El escenario de FMyA que compartió el economista es el siguiente para este año: “Una caída del PBI de 3,8%; una inflación de 204%, y un déficit fiscal de 3%. Proyectando ya para 2024, ve una caída del PBI de 3,4%; una inflación de 102%, y un déficit fiscal de 0,1%”.

