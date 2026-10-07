Paritaria oficial: cuánto ganan los camioneros en octubre 2026 tras el aumento confirmado

Los conductores de camiones que trabajan en todo el país recibirán con el cobro de su salario de octubre un nuevo incremento dado por el acuerdo paritario más reciente, que incluye un aumento del 9,9% distribuida en seis tramos.

Los camioneros tienen un nuevo aumento en octubre Marcelo Manera - LA NACION

La paritaria de Camioneros en Argentina quedó homologada con un aumento acumulado del 9,9% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. El acuerdo también incorpora una suma fija, un bono anual de $1,2 millones y condiciones particulares para distintas ramas de la actividad.

Cuáles son los aumentos y bono para los camioneros

La Secretaría de Trabajo convalidó el entendimiento firmado por la Federación Nacional de Camioneros y las cámaras empresarias del transporte y la logística. La homologación le da eficacia al convenio, aunque las escalas completas y su aplicación por categoría deben revisarse en la documentación oficial.

La mejora se distribuye de manera mensual:

1,8% en septiembre

1,7% en octubre

1,7% en noviembre

1,6% en diciembre

1,6% en enero

1,5% en febrero

Además, se acordó una suma no remunerativa de $18.000 para septiembre, que se cobra en el sueldo de octubre.

El esquema de incrementos incluye:

Aumento total: 9,9% repartido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027

9,9% repartido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 Bono anual: $1.200.000 en cuatro cuotas de $300.000 desde enero

$1.200.000 en cuatro cuotas de $300.000 desde enero Suma de septiembre: $18.000 con carácter no remunerativo

$18.000 con carácter no remunerativo Obra social: contribución patronal extraordinaria de $29.000 mensuales por trabajador

En octubre hay un aumento del 1,7% Marcelo Manera - LA NACION

No todas las categorías cobrarán el mismo importe de bolsillo. El resultado depende del básico, la rama, la antigüedad, los adicionales, las horas trabajadas y los descuentos. El bono tampoco se paga completo en octubre: las cuatro cuotas de $300.000 empiezan a abonarse desde enero de 2027.

La homologación es el hecho nuevo respecto de la firma del acuerdo, conocida dos semanas antes.

Cuánto cobran los camioneros en octubre, con el aumento confirmado

De acuerdo a la grilla publicada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, los siguientes son los montos a partir de octubre de 2026:

<b>Cargo / Categoría</b> <b>Salario Básico Mensual</b> Conductor de Primera Categoría $1.126.149,40 Conductor de Segunda Categoría $1.106.080,99 Conductor de Tercera Categoría (Fletes al instante) $1.085.992,26 Conductores de Grúas de hasta 10 Ton. y Operadores de Autoelevadores $1.146.226,24 Conductores de Grúas de más de 10 y hasta 20 Ton. $1.260.848,86 Conductores de Grúas de más de 20 y hasta 35 Ton. $1.311.282,81 Conductores de Grúas de más de 35 y hasta 45 Ton. $1.363.734,12 Conductores de Grúas de más de 45 y hasta 55 Ton. $1.418.283,48 Conductores de Grúas de más de 55 y hasta 70 Ton. $1.489.197,65 Conductores de Grúas de más de 70 y hasta 90 Ton. $1.563.657,53 Conductores de Grúas de más de 90 y hasta 110 Ton. $1.641.840,41 Conductores de Grúas de más de 110 y hasta 140 Ton. $1.723.932,43 Conductores de Grúas de más de 140 y hasta 170 Ton. $1.810.129,05 Conductores de Grúas de más de 170 y hasta 300 Ton. $1.900.635,50 Conductores de Grúas de más de 300 Ton. $2.052.686,34 Encargado $1.058.421,50 Recibidor y/o Clasificador de Guías $1.048.325,77 Operarios Especializados $1.038.436,47 Recolectores de Residuo y Limpieza $1.038.436,47 Peones $1.028.525,78 Peones Generales de Barrido y Limpieza $1.028.525,78 Operador de Servicios $1.198.267,53 Distribuidor Domiciliario $1.090.655,18 Ayudantes Mayores de 18 Años $1.008.814,27 Chofer de Camión Blindado $1.210.753,48 Chofer con Firma $1.300.321,27 Custodia de Camión de Caudales $1.049.712,55 Auxiliar Operativo de Primera $1.547.522,23 Auxiliar Operativo de Segunda $1.077.989,29 Oficial de Primera $1.254.226,16 Oficial Completo de Taller $1.189.243,86 Oficial $1.130.663,98 Medio Oficial $1.068.093,60 Oficial Gomero $1.130.663,98 Medio Oficial Gomero $1.068.093,60 Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller $1.068.093,60 Personal Administrativo - Primera Categoría $1.120.667,81 Personal Administrativo - Segunda Categoría $1.077.989,29 Personal Administrativo - Tercera Categoría $1.038.436,47 Personal Administrativo - Cuarta Categoría $1.018.679,43 Maestranza y/o Serenos $1.018.679,43 Auxiliar Operativo de Primera - Clearing y Correo Privado $1.122.726,67 Auxiliar Operativo de Segunda - Clearing y Correo Privado $1.068.549,29

Las claves de la paritaria de camioneros