Nueva paritaria: cuánto gana un camionero en julio con el aumento confirmado

Los camioneros de todo el país que realizan el traslado de productos en el territorio nacional, reciben un reajuste salarial del 1,5% por lo que en el séptimo mes del año rigen nuevos valores para todas las categorías del sector.

En julio impacta un 1,5% de aumento marcelo-manera-7533

El Sindicato de los Camioneros, que encabeza Hugo Moyano, acordó en el mes de marzo un aumento salarial de 10,1% por el semestre marzo-agosto.

De esta manera, en julio, impacta un reajuste del 1,5% sobre los salarios de los trabajadores del rubro, y representa el penúltimo tramo de aumentos del acuerdo paritario firmado por los representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Según consta en el acuerdo, en julio se dispone la incorporación definitiva de $27.258 al sueldo básico de manera proporcional para todas las categorías del sector. Con este ajuste, el salario de referencia para un chofer de primera categoría se eleva a $1.060.010,29.

Cuánto cobran los camioneros en julio de 2026

Los trabajadores del transporte cuentan con el siguiente diagrama de salarios básicos para sus diferentes categorías a partir de julio de 2026:

Personal Operativo - Conductores

<b>Categoría</b> <b>Sueldo Básico Mensual (Julio 2026)</b> Chofer de Primera Categoría $1.060.010,29 Chofer de Segunda Categoría $1.041.120,50 Chofer de Tercera Categoría $1.022.211,59 Chofer de grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores $1.078.908,01 Chofer de grúa más de 10 y hasta 20 toneladas $1.186.798,82 Chofer de grúa más de 20 y hasta 35 toneladas $1.234.270,77 Chofer de grúa más de 35 y hasta 45 toneladas $1.283.641,60 Chofer de grúa más de 45 y hasta 55 toneladas $1.334.987,26 Chofer de grúa más de 55 y hasta 70 toneladas $1.401.736,62 Chofer de grúa más de 70 y hasta 90 toneladas $1.471.823,46 Chofer de grúa más de 90 y hasta 110 toneladas $1.545.414,63 Chofer de grúa más de 110 y hasta 140 toneladas $1.622.685,36 Chofer de grúa más de 140 y hasta 170 toneladas $1.703.819,63 Chofer de grúa más de 170 y hasta 300 toneladas $1.789.010,61 Chofer de grúa más de 300 toneladas $1.932.131,45

Personal Operativo

<b>Categoría</b> <b>Sueldo Básico Mensual (Julio 2026)</b> Encargado $996.260,07 Recibidor y/o Clasificador de guías $986.757,26 Embaladores, Peones especializados de mudanza y/o reparto* $977.448,77 Recolectores de residuos y limpieza $977.448,77 Peones $968.120,14 Peones generales de Barrido y Limpieza $968.120,14 Ayudantes mayores de 18 años $949.566,29

Transporte de Clearing, Carga Postal y Correo Privado

<b>Categoría</b> <b>Sueldo Básico Mensual (Julio 2026)</b> Operador de Servicios $1.127.892,91 Distribuidor domiciliario $1.026.600,66 Auxiliar Operativo de 1ª $1.056.788,57 Auxiliar Operativo de 2ª $1.005.793,05

Transporte de Caudales

<b>Categoría</b> <b>Sueldo Básico Mensual (Julio 2026)</b> Chofer de camión blindado $1.139.645,55 Chofer con firma $1.223.953,00 Custodio de unidad blindada** $988.062,60 Auxiliar Operativo de 1ª $1.456.635,75 Auxiliar Operativo de 2ª $1.014.678,64

Personal de Taller y/o Mantenimiento

<b>Categoría</b> <b>Sueldo Básico Mensual (Julio 2026)</b> Oficial de Primera $1.180.565,06 Oficial completo de taller $1.119.399,19 Oficial $1.064.259,72 Medio Oficial $1.005.364,13 Oficial Gomero $1.064.259,72 Medio Oficial gomero $1.005.364,13 Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller $1.005.364,13

Personal Administrativo

<b>Categoría</b> <b>Sueldo Básico Mensual (Julio 2026)</b> Administrativo de Primera Categoría $1.054.850,64 Administrativo de Segunda Categoría $1.014.678,64 Administrativo de Tercera Categoría $977.448,77 Administrativo de Cuarta Categoría $958.852,06 Maestranza y/o serenos $958.852,06

Cabe destacar que los montos establecidos son los salarios básicos a los que hay que adicionarle los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de residencia habitual y presencia simple (este ítem es mayor si la zona de cobertura es al sur del Río Colorado), viático por cruce de frontera y viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional bitrenes.

Los valores de julio para las distintas categorías de trabajadores Marcelo Manera - LA NACION

Cuándo se reanudan las negociaciones para establecer los nuevos aumentos

Con el objetivo de garantizar el seguimiento de la situación económica y evaluar el impacto del acuerdo en el poder de compra de los trabajadores, las partes fijaron una fecha de retorno a las mesas de negociación. “Se estableció formalmente que las próximas paritarias de revisión se llevarán a cabo durante la primera quincena de septiembre de 2026, período en el cual se analizará un nuevo esquema de aumentos para el trimestre posterior", se lee en el texto del acuerdo vigente.