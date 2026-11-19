Los cocineros y personal de tareas específicas reciben en noviembre un nuevo porcentaje de aumento, que se desprende de la última negociación paritaria y que también incluye el paso paulatino del bono extraordinario al salario básico del mes.

Los cocineros tienen un aumento del 1,6% en noviembre EY!ColectivoGrafico-Tute Delacroix

A través de la resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedó establecido para el mes un curso una suba de 1,6% en los salarios de las distintas categorías y modalidades de trabajo.

A su vez, al aumento salarial se le añade la incorporación del 25% del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.

Cuánto cobran los cocineros y personal de tareas específicas en noviembre 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $4700,21 sin retiro $5098,84

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para noviembre de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $575.394,53 sin retiro $633.782,08

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.

Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?