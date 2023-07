Parlasur: 43 cargos y una historia de polémica, fueros suspendidos y varios juicios millonarios por reclamos de “dietas”

escuchar

Cuando los argentinos entren al cuarto oscuro en las PASO, en octubre, y busquen las boletas, sábanas y poco sofisticadas, con las que se vota en el país, van a encontrarse con casi un metro de papel que tendrá en uno de los extremos la fórmula presidencial. Pegado, en lo que sería el segundo cuerpo, están impresos los nombres de los candidatos al Parlasur.

Ese diagrama, que convierte a los candidatos al organismo multilateral en maniquíes privilegiados en la vidriera electoral, ha generado que nombres rutilantes encabecen esas listas. Además, y no es para menos, en tiempos de una tercera fuerza como La Libertada Avanza, que se llevará una parte de la representación parlamentaria, esas 43 bancas en disputa son un atractivo lugar para cancelar deudas políticas. Verdaderos pagaré de lealtades.

Ahora bien, la polémica sobre los cargos, sus fueros, sus dietas y la utilidad o no de los parlamentarios se instaló ni bien se eligieron los primeros, en diciembre de 2015. Solo para entender antes del desarrollo. Los cargos nacieron con fueros, similares a los de los diputados y los senadores. Pero una iniciativa judicial, que encabezó la ahora candidata a diputada por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, Silvia Lospennato, logró que aquellos privilegios cesaran. Dos fallos, de primera instancia y Cámara, dejaron sin fueros a los parlamentarios del Mercosur.

El edificio del Parlasur se ubica frente a la rambla de Montevideo

Sin embargo, lo que sí se judicializó son las dietas. Y más allá de que 5 diputados iniciaron juicio al Estado por el pago de sus sueldos, la Corte aún no se ha expedido. Pero para entender esto, hay que ir un poco más atrás.

El Parlamento del Mercosur fue constituido el 14 de diciembre 2006, como sustituto de la Comisión Parlamentaria Conjunta. Se pensó como el órgano, por excelencia, representativo de los intereses de los ciudadanos de los estados partes. Claro que estaba pensado para una alianza de países que avanzara hacia un mercado común. Pero eso no sucedió, y el Mercosur es, aún, una unión aduanera imperfecta.

Más allá de la creación y de la implementación por etapas, la Argentina lo receptó en la ley 27.120 sancionada en 2014. Allí se estableció que el país, proporcionalmente a la población, contase con un bloque de 43 parlamentarios de los cuales, 24 iban a ser elegidos a razón de uno por provincia más uno por la Ciudad de Buenos Aires y el resto (19) se elegirían en una lista nacional. De ahí que ahora hay candidatos por cada uno de los distritos, además de los nacionales.

Con esa ley receptada, la primera elección se llevó a cabo en 2015. Entonces, ingresaron varios nombres conocidos. Por el entonces Frente de Todos, esa jurisdicción nacional, consagró como mercodiputados a Jorge Taiana, Teresa Parodi, Agustín Rossi, Daniel Filmus, Milagro Sala, Eduardo Valdés, Víctor Santa María y Julia Perié. Además, José López, el hombre de los bolsos en el convento, fue elegido por Tucumán, la provincia en la que nació. Por Cambiemos, se abrieron paso a Montevideo, sede del parlamento, Mariana Zuvic, Fabián Rodríguez Simón, Lilia Puig de Stubrin, Walter Nostrala, Osvaldo Mercuri, María Luisa Storani y Daniel Ramundo. El tercero que sumó representación fue el entonces ascendente Frente Renovador de Sergio Massa. Jorge Vanossi, Sandra López, que nunca llegó a asumir y la reemplazó Fernanda Gil Lozano, Hernán Olivero y Alberto Asseff fueron los elegidos. Las vueltas de la política, unos pocos años después, lo encuentran a Massa en la misma vereda que el oficialismo de entonces, y a Asseff, como candidato de Patricia Bullrich.

Milagro Sala fue elegida en 2025 como parlamentaria del Mercosur pero no llegó a asumir

Como se dijo, fue el propio Mercosur el que estableció la elección directa de los congresistas regionales. Pero sucedió que hubo varias resoluciones más que postergaron esa elección. Una de ellas dispuso que todos los países debían elegir sus representantes en 2020. Pero para entonces, la Argentina tenía electo a los suyos, con una dieta equiparada a la de diputado nacional, con fueros y con mandato desde 2015 a 2019.

Con el fin del mandato de Mauricio Macri, y con los cuatro años transcurridos, las elecciones generales podrían haber tenido la boleta del Parlasur. Pero Macri, como al año siguiente estaba dispuesta por tratado la simultaneidad de las elecciones de los miembros, no llamó a elegir nuevos legisladores regionales.

Fue entonces cuando un planteo llegó a la Justicia y una cámara, en un fallo polémico, dispuso la prórroga automática de todos aquellos legisladores que iniciaron sus mandatos en 2015. Acá la primer conclusión: los que se postulan ahora son los que reemplazarán a aquellos de mandato vencido. Claro que de los nombres que fueron electos entonces, solo quedan algunos ya que muchos tomaron otras funciones y renunciaron. Rodríguez Simón, el jefe del sindicato de encargados de edificios y empresario de medios, Víctor Santa María y Vanossi son algunos de los más conocidos que mantienen su cargo.

Pepín Rodríguez Simón, que está en Uruguay pese al pedido de la justicia argentina, figura como parlamentario Enrique García Medina

Pero sucedió algo antes de que Macri no llame a elecciones, puntualmente, en 2016. Su Gobierno, y con una decisión administrativa que lleva el número 152 y que fue firmada por Marcos Peña y Rogelio Frigerio, dictó una norma mediante la cual el Poder Ejecutivo argentino sólo iba a pagar los pasajes, los viáticos y el alojamiento en Uruguay, para la reunión mensual que se celebra. Es decir, a los fueron que quedaron en el camino por presión de un grupo de legisladores de Cambiemos que encabezó Lospenato se sumaba que ya no habría más dietas. Macri decía que la Argentina ya hacía su aporte de dinero al bloque y que las dietas las pague el Mercosur. Pero claro, los otros países protestaban ya que nadie elegía parlamentarios como el país sino que le asignaban esta función especial, de viajar una vez al mes a Montevideo, a algún congresista.

Esta regulación no cayó bien en algunos parlamentarios. De hecho, cinco de ellos, el ahora bullrista Asseff, y los dirigentes del que fue el Frente de Todos, el pampeano Eduardo Nicoletti, la misionera Cecilia Britto, el correntino Alejandro Karlen y la massista Fernanda Gil Lozano, iniciaron juicos al Estado para lograr cobrar sus dietas en forma retroactiva. Por ahora, la mayoría de los planteos han sido rechazados en primera y segunda instancia. Pero los legisladores regionales no están dispuestos a dejar pasar semejante cantidad de millones. Varios de ellos ya hicieron el planteo a la Corte Suprema pero, por ahora, el máximo tribunal no se ha expedido.

Pero de regreso a la cronología, y sin elecciones en 2019 ya que Macri no llamó, fue la Justicia, en un fallo discutido, la que prorrogó los mandatos. En 2020, mediante la decisión del Mercosur número 9 se prorrogó la etapa de transición hasta 2030 y eso llevó a que la elección directa quedara diferida hasta el 31 de diciembre de ese año.

Sin embargo, tres años después, la Argentina se convertirá en el único país con elección directa de sus representantes. Brasil y Uruguay jamás hicieron ese procedimiento y sólo le entregan funciones adicionales a un congresista, más viático, traslado y hotel para cada reunión. Paraguay los eligió en 2015 pero después no volvió a ese procedimiento y desde 2019, cuando venció el mandato de aquellos, optó por la misma solución de uruguayos y brasileros.

Victoria Donda será candidata por el oficialismo JUAN MABROMATA - AFP

Pero la Argentina tiene otros parámetros. La lista se convirtió en un lugar codiciado al punto que Elisa Carrió, Waldo Wolff y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, todos con peso en el espacio, serán los candidatos de Horacio Rodríguez Larreta. Del lado de Patricia Bullrich aparecen el actor Luis Brandoni, el escritor Federico Andahazi y el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay.

En Unión por la Patria, el tramo nacional está encabezado por la cantante Teresa Parodi; el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, la ex titular del Inadi, Victoria Donda y en el puesto 14, el gremialista docente Roberto Baradel.

Por ahora, la Argentina insiste en tener sus cargos nuevos. Y si todo sigue así, pues aquella resolución de Macri de podar las dietas está vigente. Pero es apenas una resolución, que con otra se puede cambiar. El diseño de la boleta los pone en un lugar inmejorable; el diseño del Mercosur los entrega un trabajo soñado, al menos si se repone la dieta, como seguramente muchos aspirantes a las bancas de Montevideo añoran por lo bajo.