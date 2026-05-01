Acuerdo UE-Mercosur: Una alianza con oportunidades para millones

Este viernes celebramos un hito histórico en las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea: la entrada en vigor provisional de nuestro acuerdo comercial. Este es un paso concreto, pragmático e inmediato hacia una alianza más sólida, que genera beneficios tangibles para las empresas, los trabajadores y los consumidores.

Para los países del Mercosur, el acuerdo representa una apertura sin precedentes al mercado europeo, con más de 450 millones de consumidores. La UE, el segundo socio comercial más importante de los cuatro países del Mercosur, ofrecerá condiciones aún más favorables para las exportaciones industriales y agrícolas del Mercosur, con la mayoría de los aranceles que quedan fijados en cero y la reducción gradual de otros, o con el aumento de las cuotas de exportación actualmente vigentes.

La "foto de familia" durante la ceremonia por la firma del acuerdo el 17 de enero de 2026

A partir de este viernes, el mercado europeo se abre a las empresas brasileñas, argentinas, paraguayas y uruguayas, impulsando la inversión, la innovación y la creación de empleo cualificado. La reducción o eliminación de los aranceles de importación sobre maquinaria, el sector automotriz y los productos químicos procedentes de Europa disminuirá los costos de producción en Mercosur. Asimismo, los consumidores de Mercosur se benefician de precios más bajos en productos europeos y de una mayor variedad.

Otro aspecto clave es la previsibilidad. El acuerdo establece reglas claras y estables para el comercio, reduciendo la incertidumbre y los costos. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, obtienen mejores condiciones para internacionalizar sus negocios y acceder a nuevos mercados. Los proveedores de servicios, como el transporte marítimo, se benefician de una mayor estabilidad y seguridad.

El acuerdo promueve altos estándares en áreas como la transparencia y las buenas prácticas regulatorias. Esto contribuye a un entorno empresarial más eficiente y menos costoso, beneficiando tanto a exportadores como a importadores.

La sede de la Unión Europea en Bruselas Virginia Mayo - AP

A partir de este viernes, se promueven debidamente las indicaciones geográficas de Mercosur y la UE, preservando nuestras tradiciones culturales e impulsando las economías locales. Algunos ejemplos son la miel de abeja de los Humedales del Ñeembucú de Paraguay, el queso Canastra de Brasil, el salame de Tandil de Argentina, y el vino con denominación Montevideo de Uruguay.

En la mayoría de las contrataciones públicas, el acuerdo abre el mercado a una mayor competencia, reduciendo los costos para las administraciones y los contribuyentes. También es importante destacar el potencial para atraer inversiones. Con normas más predecibles y acceso preferencial al mercado europeo, el Mercosur se vuelve aún más atractivo para los inversores europeos, tal como se prevé en la agenda Global Gateway de la UE. La UE ya es el principal inversor extranjero en los cuatro países, y el acuerdo impulsará proyectos adicionales en infraestructura, tecnología y energía, con impactos positivos a largo plazo en el desarrollo económico de la región.

El acuerdo también establece varios comités conjuntos para supervisar su implementación y facilitar el diálogo, con un papel importante para la sociedad civil.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, brinda un discurso en la ceremonia de firma del acuerdo, el 17 de enero de 2026 en Asunción. LUIS ROBAYO - AFP

La entrada en vigor provisional este viernes simboliza, además, un compromiso compartido con el crecimiento sostenible. La inclusión del Acuerdo de París significa un compromiso de ambos bloques con la lucha contra el cambio climático y un apoyo fundamental a los valores del multilateralismo.

Se está desarrollando un paquete de cooperación de hasta 1800 millones de euros, en colaboración con Mercosur, para implementar el acuerdo, fortalecer las comunidades locales, los agricultores familiares y los sectores productivos potencialmente marginados.

Este acuerdo no es un punto final, sino un paso decisivo en un proceso más amplio de acercamiento entre nuestras regiones. Esto demuestra que, incluso en el contexto actual de proteccionismo y coerción mundial, es posible avanzar con soluciones concretas basadas en el diálogo y la cooperación.

Como embajadores de la Unión Europea ante los países del Mercosur, confiamos en que este sea solo el comienzo de una nueva fase, más dinámica y mutuamente beneficiosa, en nuestra alianza estratégica. Ha llegado el momento de que todos nos pongamos manos a la obra y transformemos estas oportunidades en realidad.

Erik Høeg es embajador de la UE en Argentina; Marian Schuegraf, embajadora de la UE en Brasil; Katja Afheldt, embajadora de la UE en Paragua, y Petros Mavromichalis, embajador de la UE en Uruguay