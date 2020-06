Vuelos. Qué tener en cuenta para comprar pasajes aéreos internacionales

Latam se presentó en concurso de acreedores en Estados Unidos; para los expertos es un resguardo a su continuidad

CORDOBA.- Aunque todavía es incierto el panorama sobre los vuelos -en la Argentina se anunció el reinicio de la actividad aérea para el 1 de setiembre -, ya las empresas y las plataformas de viajes empezaron con promociones y ofertas, en especial, para pasajes al exterior . En paralelo hay mucha información sobre la crisis que atraviesan las compañías y que pareciera poner en riesgo la continuidad de varias. Frente a ese panorama, la duda es: ¿ qué parámetros seguir para que la compra de un ticket sea lo más segura posible ? ¿Es momento de adelantar consumo para aprovechar un buen precio?

Consultores expertos en el sector aerocomercial coincidieron ante LA NACION que se debe ser "muy cuidadosos" en una compra a futuro. "Es la compra de un bien y si, llegado el momento, no lo tienen, lo tienen que devolver, pero si la empresa no sigue en pie, ningún Estado se hará cargo, salvo que la compañía sea pública . De esas casi no hay, quedan Aerolíneas Argentinas y Alitalia", describe un experto.

Advierte que, antes de poner el dinero, el consumidor debe revisar que la empresa sea solvente ; que haya "ganado dinero" en los últimos años porque aunque en la coyuntura perderá "estará en condiciones de volver a ganar, da más certezas de que seguirá en el mercado". En esa línea señalan que hay varias que están "bien paradas".

En Europa , el grupo IAG (British e Iberia, dueñas de Vueling y con intenciones de compra de Air Europa); grupo Lufthansa (el Estado alemán le hizo un préstamo 9000 millones de euros quedándose con acciones en garantía con la intención de venderlas y ganar) y también menciona, aunque un escalón más abajo, la alianza Air France-KLM . Entre las de Estados Unidos , apunta que el Estado les dio un "apoyo fortísimo" a la mayoría.

Los grupos IAG, Lufthansa, Air France-KLM aparecen en condiciones de garantizar su rutas. A Latam el concurso la ayuda. Copa también está bien posicionada.

Latam -la aérea más importante de Latinoamérica- se presentó en concurso de acreedores en Estados Unidos para sus filiales de Chile, Perú, Colombia y Ecuador, estaría también entre las menos riesgosas.

Sandra González , presidenta de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), explica que la disputa por pasajes aéreos no queda en la órbita de Defensa del Consumidor, que actúa de buena voluntad tratando de conciliar. Después de aclarar que todavía es temprano para comprar pasajes por más que el precio sea conveniente, recomienda " leer muy bien las condiciones, la letra chica, asesorarse y preferir la compra directa a la empresa, no a un intermediario ".

"Todavía es todo muy incierto; yo esperaría -insiste-. Más allá de la coyuntura, los pasajeros no tienen toda la protección que debieran y eso tiene que cambiar. Es una cuestión más de fondo. Si vamos al Código Civil, las empresas no están cómodas pero en general se evita litigar y se busca conciliar". En la actualidad las propuestas combinan básicamente tarifas bajas y flexibilidad; para los expertos si no se permite la posibilidad de uno o dos cambios, directamente no hay que comprar.

Andy Malen , director de Turismo City -buscador de vuelos baratos; no vende tickets-, plantea que hoy las tarifas en dólares están en un mínimo histórico; por ejemplo, Miami por US$300. "Además las aerolíneas tienen políticas muy flexibles de cambios de fecha y no están cobrando penalidad por lo que mucha gente está aprovechando esta situación para comprar sus vacaciones de verano. A la hora de hacer la operación, el consumidor toma en cuenta esas variables". Enfatiza que es recomendable "revisar" ambos puntos.

"Si el vuelo es cancelado y no se puede viajar, el usuario puede cambiar la fecha de viaje sin cargo. En caso que se pueda viajar y el usuario no quiera hacerlo, dependerá de las condiciones del pasaje comprado. Por ende, es recomendable comprar pasajes que permitan flexibilidad ", ratifica.

Paula Cristi , gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, ratifica la flexibilidad de las reservas, "porque está claro que es una necesidad para los clientes luego del impacto sin precedentes que tuvo la pandemia en la industria, en particular por la cantidad de reprogramaciones y cancelaciones que se derivaron de esta situación inédita". Su recomendación es "estar muy atentos a las condiciones de los proveedores " y advierte que las flexibilizaciones, en algunos casos, aplican para compras hasta cierta fecha.

"Dejar abierta la posibilidad de disfrutar del servicio, siempre que sea posible para el viajero, contribuirá con la recuperación de uno de los sectores más golpeados durante esta crisis", agrega.