El alfajor artesanal: 8 lugares para probar sabores y preparaciones de calidad y trayectoria

Lejos de los kioscos, para una merienda, como postre al final de la cena o junto a un café o té, una mini ruta para encontrarse alfajor mediante

De 80% Cacao a la frambuesa bañada en chocolate blanco

Una de las sustanciosas propuestas de La Vicente López Gentileza

Con una historia familiar que se remonta a 1905 y con 24 años de trayectoria, La Vicente López es un clásico indiscutido en zona norte. De su variada carta se destaca una selección de alfajores, con variantes que incluyen dulce de leche con baño de chocolate blanco, dulce de leche cubierto en chocolate con leche y una versión con cacao 80%. También aparecen sabores como el de mousse de chocolate en baño de chocolate con leche, mousse de chocolate en cobertura blanca, frambuesa bañada en chocolate blanco y frambuesa con semiamargo.

La variedad de la Vicente López Gentileza

Completan la oferta los tradicionales coco con dulce de leche y maicena con dulce de leche, todos a $4000. Cada pieza invita a recorrer combinaciones precisas, pensadas para acompañar desayunos, meriendas o el cierre de una comida, en su amplio y cálido salón, que siempre invita al encuentro. Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

La madera y tonos de color que destacan al salón de La Vicente López Gentileza

Suave, con centro dulce y coronado con flores

Bilbo café también tiene su propuesta de alfajor artesanal Gentileza

En Bilbo Café, el alfajor artesanal es una pequeña joya de pastelería que conquista a primera vista. Elaborado con delicadas tapas de vainilla y limón, ofrece una textura suave y fragante que se funde con el relleno de ganache al agua de limón, ligero y refrescante, mientras en el centro se descubre un corazón de frambuesa que aporta acidez y frescura en cada bocado. La combinación de sabores resulta equilibrada: dulce, cítrica y frutada al mismo tiempo. Coronado con pétalos de rosas y trocitos de pistacho, este alfajor no sólo seduce por su sabor, sino también por su presentación. Ideal para acompañar un buen café o regalar un momento de placer gourmet. Su precio es de $6500 con débito o $5850 en efectivo. Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Sabores reversionados de la infancia

El alfajor de almendras de Merienda Gentileza

Merienda, que se ubica en una original ochava del barrio de Palermo, frente a la plazoleta William Morris, recrea los sabores de la infancia a través de preparaciones artesanales disponibles a lo largo del día y, entre ellas, el apartado de alfajores se consagra como uno de los preferidos. Entre las opciones destaca el de almendra con dulce de leche, corazón de frutos rojos y frutos secos ($7800), y el clásico de maicena con dulce de leche ($6500). Otras posibilidades son el de pistachos, ganache de chocolate blanco y centro de frambuesa ($9200) y el de coco con dulce de leche ($5900). Completa la selección una pieza de mantecol con pasta de maní, frutos secos y trozos del clásico goloso ($6500). Merienda es un espacio para hacer una pausa y disfrutar sabores caseros en cualquier momento del día. Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

El alfajor de maicena de Ciro Gentileza

Alfajor helado con dulce de leche, miso y cobertura de cacao fénix al 86%

Wino y su propuesta de suave interior Gentileza

En Palermo, el recién inaugurado WINO redefine la experiencia del vino con un formato que combina más de 120 etiquetas, 15 opciones por copa y flights semanales que invitan a recorrer regiones, estilos y productores en un ambiente vibrante y descontracturado. El lugar respira vino desde su carta hasta su estética, con una cocina contemporánea pensada para acompañar sin restar protagonismo. El cierre dulce tiene un capítulo propio, y su estrella es el alfajor Koji, una versión helada y original que conquista por sus contrastes. Lleva tapas de cacao semiamargo, relleno de frutos rojos patagónicos, dulce de leche con miso y crema, y una cobertura de chocolate Fénix al 86% ($19 500). Dirección: Thames 1347, Palermo.

Wino en versión noche Gentileza

190 gramos, con corazón de frutos rojos, nutella, nuez, y hasta 100% keto

Los alfajores de Ciro Gentileza

Para el desayuno o la merienda, Ciro ofrece en su amplio menú diferentes interpretaciones de esta golosina tan popular, pensadas para tentar a todos los paladares. En sus locales de Palermo y Puerto Madero, la cafetería y restaurante de impronta italiana propone en su sección de alfajores –a un valor de $6000 por unidad– una versión tan clásica como generosa: pesa 190 g y sorprende por su abundante relleno de dulce de leche y cobertura de chocolate al 70%. Otra de las alternativas incluye un corazón de frutos rojos y cobertura de chocolate, que convive con una opción que combina nueces y chocolate blanco, y otro con relleno de nutella y masa sablé de almendras. Y para quienes desean darse un gusto saludable, también cuentan con una propuesta 100% keto, elaborada con harina de avena, manteca de maní, semillas de chía y dulce de leche sin azúcar. Su precio es de $7000 y, al igual que las otras variantes, se pueden disfrutar con alguno de sus café de especialidad, limonadas, batidos o licuados. Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Ciro con propuestas sabrosas y keto Gentileza

Alfajores caseros entre nuez y chocolate

Alfajores del Museo Evita en el té premium Gentileza

En el Restaurant Museo Evita, el clásico dulce argentino se convierte en un gesto de artesanía. En su carta, los alfajores caseros se realizan con recetas tradicionales y materias primas de calidad, ideales para acompañar un café o un té en el patio del museo. Dentro del té premium, para dos personas ($46 000), se sirven dos mini alfajores: uno de maicena y otro de chocolate, ambos con el equilibrio perfecto entre suavidad, textura y relleno generoso de dulce de leche repostero. Pero la tentación no termina ahí: en la carta también figuran dos versiones más grandes, el alfajor de nuez y el alfajor de chocolate ($2 800 cada uno), ambos elaborados de manera completamente artesanal en la cocina del restaurante. El alfajor de chocolate se prepara batiendo manteca con azúcar impalpable, yemas y esencia de vainilla, para luego incorporar cacao amargo, harina y polvo de hornear. Tras un breve reposo, las tapitas se hornean y se rellenan con dulce de leche repostero, antes de recibir un baño de chocolate semiamargo brillante y parejo. Por su parte, el alfajor de nuez combina harina, nueces molidas y manteca en una masa delicada que se hornea hasta quedar tierna y fragante. Se une con dulce de leche y se corona con un glasé suave o un toque de azúcar impalpable. En un entorno donde la historia se mezcla con la calma de Palermo, los alfajores del Restaurant Museo Evita son una pausa dulce y casera, perfecta para disfrutar sin prisa. Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

De pistacho y corazón de mermelada

La propuesta de Sole di Parma Gentileza

En Sole di Parma, los alfajores artesanales son un punto fuerte dentro de su propuesta gastronómica. El de pistacho es uno de los más buscados: se elabora con galleta de almendras, relleno de ganache de pistacho natural y un corazón de mermelada casera de frutos rojos. Se termina con baño de chocolate amargo y trozos de pistacho, logrando un equilibrio entre sabor y textura. Cada unidad cuesta $4700. También ofrecen el tradicional alfajor de dulce de leche por $3500. La carta del local se completa con postres, platos frescos y preparaciones hechas a mano que combinan sabores italianos y clásicos argentinos, manteniendo la esencia de una cocina casera y de calidad. Dirección: Madero 537, Tigre.

Con borde de almendras picadas

El alfajor de Muye Gentileza

En Muyè, cada creación refleja la pasión por la pastelería artesanal y el respeto por los ingredientes nobles. El alfajor de almendras es una de sus preparaciones destacadas de su sección “Bakery”: se elabora con harina de almendras, logrando una masa suave, ligeramente húmeda y con un perfume delicado que anticipa su sabor intenso y natural. En su interior, un corazón generoso de dulce de leche aporta cremosidad y equilibrio, mientras que los bordes, cubiertos con almendras picadas, suman textura crocante y un toque tostado irresistible ($4500 cada uno). Este alfajor resume la propuesta del local, donde lo artesanal se combina con una búsqueda constante de sabor, calidad y frescura en cada detalle, invitando a disfrutar de una pastelería honesta, refinada y a precios accesibles. Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.