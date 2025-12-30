De “bañera” de Marley a modelo: ¿qué es de la vida de Delfina Gerez Bosco?

Hay programas de televisión que quedan en la memoria colectiva y sus protagonistas son recordados por todo el público a pesar del paso de los años. Un ejemplo de esto es El Muro Infernal (Telefe), que tuvo su primera emisión en 2008 con la conducción de Marley y se volvió un éxito rotundo en la pantalla chica. De ese show, la gente recuerda a los famosos “bañeros”, interpretados por Leandro Penna y Delfina Gerez Bosco, que con su simpatía y belleza enamoraron a la audiencia.

Hace poco, Delfina volvió a estar en el ojo público luego de una publicación en su Instagram con su novio actual y muchos usuarios de las redes sociales se preguntaron qué había sido de su vida. La modelo y panelista logró despejarse de ese papel e hizo una destacada carrera en distintos programas de televisión y como emprendedora. Además, tuvo una vida personal muy agitada, con parejas, separaciones, la llegada de un hijo y hasta una operación abdominal que preocupó a sus seres queridos.

Delfina volvió a estar en boca de todos tras subir una foto con su actual pareja (Foto: @delfinagbosco)

Del éxito del Muro Infernal a su carrera televisiva

El Muro Infernal, emitido en 2008 y reeditado en 2020, combinaba entretenimiento y humor basado en el formato internacional Hole in the Wall. La dinámica constaba en que los participantes debían simular las poses de la pared que iba hacia ellos para poder ganar (o si no se caían al agua). Obviamente, esto daba lugar a situaciones cómicas que atraían a la audiencia.

Allí, Delfina saltó a la fama rápidamente como la bañera que ayudaba a los concursantes a salir del agua. Su belleza y simpatía hicieron que desarrolle una prolífica carrera como modelo y como panelista en varios programas de televisión luego de aquél éxito.

Tuvo participaciones en Combate, Justo a Tiempo, Sábado en Casa y Lo sabe no lo sabe. Además, fue panelista en Intrusos y en Cortá por Lozano y conductora de Planeta 947.

En 2023, Delfina integró el reality El Hotel de los Famosos 2 (eltrece), donde deslumbró al público con su simpatía y buena onda en la casa. Tuvo un recordado ida y vuelta amoroso con Martin Coggi mientras estaba casada, lo que generó un gran revuelo en ese momento.

Delfina en su programa en la Tv Pública

La modelo siguió ligada a los medios y en la actualidad es una de las integrantes del programa de streaming Modo Zapping (TV Pública), conducido por Dany Martins y Caro Ibarra. También se desempeña como empresaria, ya que tiene su propia marca de fragancias llamada Ciao Delfina Perfume.

Delfina es dueña de su propia marca de perfumes (Foto: @ciaodelfinaperfume)

La vida personal de Delfina

Delfina volvió a estar en el ojo público al mostrar su nueva pareja en redes sociales. Desde hace unos meses, la modelo está de novia con Ezequiel Salzano, campeón argentino de tiro y maestro en la disciplina, que lleva un bajo perfil. “Les deseo a todos amor del bueno”, escribió la panelista en la publicación en su cuenta de Instagram, donde se la vio muy sonriente junto a su novio.

La pareja se muestra muy feliz en redes sociales

Si bien se la nota con un gran presente amoroso, Delfina tuvo una pareja con ciertas turbulencias en el pasado cuando salió con Ricky Diotto, ex de María Fernanda Callejón. El año pasado mantuvieron un breve pero comentado romance que habría terminado por la injerencia de la famosa actriz en la relación.

Antes de este episodio, Delfina Gerez Bosco se casó con el piloto Fernando Beni y formaron una consolidada pareja durante varios años. Tuvieron un hijo, Gennaro, pero se terminaron separando luego de que en El Hotel de los Famosos 2 la conductora estuvo muy cerca del exboxeador Coggi.

Delfina junto a su hijo Gennaro (Foto: @delfinagbosco)

En 2020, Delfina Gerez Bosco atravesó un difícil momento de salud cuando debieron extraerle un tumor benigno del abdomen y recordó que, en un primer momento, creyó que se trataba de un cáncer de ovario. Todo comenzó cuando estando recostada notó un bulto en la panza, se sacó una foto y se la envió a su ginecóloga, quien le indicó realizarse distintos estudios hasta dar con el problema. Tras la cirugía, la modelo contó a los medios: “Lo que me sacaron (en la operación) pesaba 750 gramos, era como la cabeza de un bebé. Me molestaba, iba al baño varias veces porque me apretaba la vejiga”, relató.