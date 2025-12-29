Netflix: quién es Lux, la hermana de Pedro Pascal que arrasa en su papel en Miss Carbón

Lux Pascal ganó impacto y fama en Latinoamérica en primer lugar debido a su aparición en la serie Narcos con un papel secundario. Y luego, por ser la hermana menor de Pedro Pascal. En la actualidad su trayectoria va en forma ascendente y en nuestro país se volvió conocida tras protagonizar Miss Carbón, la película de Agustina Macri que se estrenó en octubre de 2025 en los cines. Quién es la joven de 33 años y por qué su vida de resiliencia se volvió un faro de inspiración para muchas personas de su edad en la región.

Lux Pascal como Carlita Rodríguez en Miss Carbón (Fuente: Archivo LA NACION)

Los inicios de una carrera marcada por el dolor

Lux Pascal nació como Lucas Balmaceda el 4 de junio de 1992 en el Condado de Oregon, California. Hijo de un padre especialista en fertilidad y una madre psicóloga infantil, se convirtió en el tercero después de Javiera y Pedro.

Lux, cuando era Lucas Balmaceda (Foto: Canal 13)

Se crió en el seno de una familia acomodada que durante los años 70 tuvo que exiliarse a Dinamarca y luego a los Estados Unidos por tener simpatía y cercanía con el socialismo en medio de la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde una edad muy temprana, Lucas sintió que quería dedicarse a la actuación y comenzó un camino educativo orientado a ello. Durante su infancia, sus padres decidieron retornar a Chile y estudió en las mejores escuelas privadas y católicas de país, pero en su interior algo le resonaba con fuerza. No se sentía Lucas, sino Lux.

En el 2000, su madre, Verónica Pascal, se suicidó y, por ese motivo adoptó, al igual que Pedro, el apellido materno como nombre artístico. La muerte de su progenitora le cambió la manera de ver las cosas y entendió que lo importante era ser feliz con lo que uno amara.

La actriz tiene una proyección internacional de su carrera artística, habiendo estudiado en las mejores escuelas de Nueva York (Fuente: Instagram/@luxpascal_)

Después de sus estudios secundarios empezó a participar en pequeños papeles en tiras de televisión chilenas y obras de teatro. En 2015 se estrenó en Netflix la serie Narcos, donde interpretó a Elías.

Una elección para ser feliz

En 2020, mientras la pandemia de coronavirus obligaba a la población a encerrarse para evitar el máximo de contagios, Lucas tuvo tiempo para reflexionar, pensar y entender que lo que quería realmente era ser la persona que siempre quiso. Allí decidió su transición a Lux.

“Salir del armario como hombre gay no me costó nada, pero en el fondo no era lo que yo era. Fue solo un paso en la escalera, pero no era yo”, dijo en 2021 en una de sus entrevistas, según El Mundo de España.

Lux Pascal compartió diferentes alfombras rojas con su hermano Pedro en festivales de cine y entregas de premios internacionales (Fuente: Instagram/@luxpascal_)

Incluso describió cómo lo tomó su hermano cuando le comunicó la intención de dejar de ser Lucas: “Cuando le conté a Pedro sobre mi transición, me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que estaba feliz. Y él solo respondió: ‘Perfecto, está increíble’”.

A sus 28 años y con una idea clara, dio un paso importante, en un país donde todavía el prejuicio tiene mucho peso. “En ese momento, fue como ‘no estoy haciendo literalmente nada, lo único que tengo en mis manos es mi teléfono móvil, que se transformó en mi fuente de información. Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza. Y me dije: ‘Ahora lo puedo intentar’”, comentó a la revista Ya del diario El Mercurio en 2021 sobre el contexto particular en que ejecutó el cambio.

Actriz de proyección internacional

Aunque ama a su hermano, Lux Pascal quiere hacer su propio camino en la alfombra roja. En 2023 finalizó con sus estudios en el prestigioso Conservatorio Juilliard de Nueva York, donde reconoció que se especializó en actuación femenina.

Lux Pascal tiene 33 años y gracias a su rol protagónico en el mundo actoral, se volvió un faro para muchas personas que necesitan transicionar (Fuente: Instagram/@luxpascal_)

Su apellido le ayudó para hacerse conocida en los países de habla hispana y resonó en más de una ocasión en España. En su última aparición de la mano de Pedro en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año, deslumbró con su atuendo de sirena que dio de qué hablar en toda la prensa ibérica.

En cuanto a la Argentina, Agustina Macri la convocó para protagonizar Miss Carbón, una película que sigue la historia de Carla Antonella “Carlita” Rodríguez, una mujer trans que se convirtió en la primera en ser minera en todo el país en el yacimiento de Río Turbio. Se estrenó en los cines en octubre del 2025 y ya está disponible en Netflix. Cabe remarcar que a poco de sumarse al catálogo, ocupó los primeros puestos del ranking semanal.

Lux Pascal, un faro para muchas

La actriz chilena es un punto de referencia para el movimiento trans de Chile y de toda Latinoamérica, en una región donde se destaca por el conservadurismo y machismo, en el que solo algunos países cuentan con un marco legal para proteger a las minorías, su historia de resiliencia y superación es símbolo de resignificación y empoderamiento para aquellos y aquellas que necesitan transicionar.

Lux Pascal hizo su transición en 2020, durante la pandemia de coronavirus, que la invitó a reflexionar en pleno encierro sobre qué quería ser realmente (Fuente: Instagram/@luxpascal_)

Lux Pascal lleva 13 años en pareja con José Antonio Raffo. En Instagram tiene más de 400 mil seguidores y a diario postea imágenes producto de campañas de moda, al igual que interfiere con mensajes fuertes en la comunidad sobre los derechos LGBTQ+.