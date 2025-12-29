Netflix: quién es Lux, la hermana de Pedro Pascal que arrasa en su papel en Miss Carbón
La actriz de 33 años superó la estigmatización y se atrevió a un cambio radical en su vida por el simple hecho de ser feliz; quién es la intérprete chilena detrás de los reflectores
- 5 minutos de lectura'
Lux Pascal ganó impacto y fama en Latinoamérica en primer lugar debido a su aparición en la serie Narcos con un papel secundario. Y luego, por ser la hermana menor de Pedro Pascal. En la actualidad su trayectoria va en forma ascendente y en nuestro país se volvió conocida tras protagonizar Miss Carbón, la película de Agustina Macri que se estrenó en octubre de 2025 en los cines. Quién es la joven de 33 años y por qué su vida de resiliencia se volvió un faro de inspiración para muchas personas de su edad en la región.
Los inicios de una carrera marcada por el dolor
Lux Pascal nació como Lucas Balmaceda el 4 de junio de 1992 en el Condado de Oregon, California. Hijo de un padre especialista en fertilidad y una madre psicóloga infantil, se convirtió en el tercero después de Javiera y Pedro.
Se crió en el seno de una familia acomodada que durante los años 70 tuvo que exiliarse a Dinamarca y luego a los Estados Unidos por tener simpatía y cercanía con el socialismo en medio de la dictadura de Augusto Pinochet.
Desde una edad muy temprana, Lucas sintió que quería dedicarse a la actuación y comenzó un camino educativo orientado a ello. Durante su infancia, sus padres decidieron retornar a Chile y estudió en las mejores escuelas privadas y católicas de país, pero en su interior algo le resonaba con fuerza. No se sentía Lucas, sino Lux.
En el 2000, su madre, Verónica Pascal, se suicidó y, por ese motivo adoptó, al igual que Pedro, el apellido materno como nombre artístico. La muerte de su progenitora le cambió la manera de ver las cosas y entendió que lo importante era ser feliz con lo que uno amara.
Después de sus estudios secundarios empezó a participar en pequeños papeles en tiras de televisión chilenas y obras de teatro. En 2015 se estrenó en Netflix la serie Narcos, donde interpretó a Elías.
Una elección para ser feliz
En 2020, mientras la pandemia de coronavirus obligaba a la población a encerrarse para evitar el máximo de contagios, Lucas tuvo tiempo para reflexionar, pensar y entender que lo que quería realmente era ser la persona que siempre quiso. Allí decidió su transición a Lux.
“Salir del armario como hombre gay no me costó nada, pero en el fondo no era lo que yo era. Fue solo un paso en la escalera, pero no era yo”, dijo en 2021 en una de sus entrevistas, según El Mundo de España.
Incluso describió cómo lo tomó su hermano cuando le comunicó la intención de dejar de ser Lucas: “Cuando le conté a Pedro sobre mi transición, me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que estaba feliz. Y él solo respondió: ‘Perfecto, está increíble’”.
A sus 28 años y con una idea clara, dio un paso importante, en un país donde todavía el prejuicio tiene mucho peso. “En ese momento, fue como ‘no estoy haciendo literalmente nada, lo único que tengo en mis manos es mi teléfono móvil, que se transformó en mi fuente de información. Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza. Y me dije: ‘Ahora lo puedo intentar’”, comentó a la revista Ya del diario El Mercurio en 2021 sobre el contexto particular en que ejecutó el cambio.
Actriz de proyección internacional
Aunque ama a su hermano, Lux Pascal quiere hacer su propio camino en la alfombra roja. En 2023 finalizó con sus estudios en el prestigioso Conservatorio Juilliard de Nueva York, donde reconoció que se especializó en actuación femenina.
Su apellido le ayudó para hacerse conocida en los países de habla hispana y resonó en más de una ocasión en España. En su última aparición de la mano de Pedro en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año, deslumbró con su atuendo de sirena que dio de qué hablar en toda la prensa ibérica.
En cuanto a la Argentina, Agustina Macri la convocó para protagonizar Miss Carbón, una película que sigue la historia de Carla Antonella “Carlita” Rodríguez, una mujer trans que se convirtió en la primera en ser minera en todo el país en el yacimiento de Río Turbio. Se estrenó en los cines en octubre del 2025 y ya está disponible en Netflix. Cabe remarcar que a poco de sumarse al catálogo, ocupó los primeros puestos del ranking semanal.
Lux Pascal, un faro para muchas
La actriz chilena es un punto de referencia para el movimiento trans de Chile y de toda Latinoamérica, en una región donde se destaca por el conservadurismo y machismo, en el que solo algunos países cuentan con un marco legal para proteger a las minorías, su historia de resiliencia y superación es símbolo de resignificación y empoderamiento para aquellos y aquellas que necesitan transicionar.
Lux Pascal lleva 13 años en pareja con José Antonio Raffo. En Instagram tiene más de 400 mil seguidores y a diario postea imágenes producto de campañas de moda, al igual que interfiere con mensajes fuertes en la comunidad sobre los derechos LGBTQ+.
Otras noticias de Netflix trends
¿Qué es “El otro lado”? Stranger Things: lo mejor, lo peor y las preguntas que dejan los nuevos episodios antes de gran final
Cuenta regresiva. Netflix apuesta por un thriller psicológico de seis capítulos que promete atraparte de principio a fin
Conmovedora. Netflix estrenó Miss Carbón, la película argentina de Agustina Macri que es ideal para ver antes de fin de año
- 1
Netflix apuesta por un thriller psicológico de seis capítulos que promete atraparte de principio a fin
- 2
Netflix estrenó Miss Carbón, la película argentina de Agustina Macri que es ideal para ver antes de fin de año
- 3
Rocío Robles compartió por primera vez las postales más románticas con Adrián Suar en Italia
- 4
Los mayores fiascos de Hollywood en lo que va del siglo: gastaron millones y perdieron fortunas