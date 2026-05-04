Un gigante de la ingeniería digital planea incorporar a más de 450 profesionales en la Argentina

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) empuja a las organizaciones a no solo a tomar decisiones a mayor velocidad, sino también a redefinir sus estrategias y equipos de trabajo. En este contexto, GlobalLogic —compañía líder en ingeniería digital— anunció que proyecta incorporar a más de 450 profesionales en la Argentina durante 2026.

La iniciativa no es casual: el país ya concentra más del 80% de las contrataciones de la firma en la región, una tendencia que se sostiene año tras año. “La Argentina sigue siendo un destino de referencia para las empresas tecnológicas globales que buscan talento de calidad”, asegura a LA NACION Sebastián Bainer, senior vice president y head of LatAm de GlobalLogic.

En detalle, Bainer define al país como un “Talent Hub de Alta Gama”. ¿Los motivos? Profesionales altamente formados, alineación horaria con mercados clave y un ecosistema tecnológico maduro. El ejecutivo también destaca la creatividad y la capacidad de adaptación del talento argentino, dos atributos esenciales en entornos impulsados por IA.

“Nuestro rol como compañía es potenciar ese talento, acompañando su desarrollo en disciplinas como inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos, para acelerar la implementación de soluciones complejas a escala global”, indica.

Las búsquedas de GlobalLogic estarán centradas en Data Engineers, desarrolladores Back-end, Front-end y Fullstack con manejo de Java, Node, .NET, Python, React y Go, así como también especialistas en automatización de pruebas, ciberseguridad, DevOps, Cloud, IA y machine learning.

“Lo que tienen en común estos perfiles no es solo el conocimiento técnico: es la actitud frente al cambio”, señala Bainer. Y agrega: “En un mercado donde una tecnología puede volverse obsoleta en pocos años, la capacidad de adaptarse y seguir aprendiendo es tan valiosa como el dominio de un stack específico”.

Bajo esta línea, subraya la importancia de las habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo a distancia, la proactividad, la autonomía y el pensamiento crítico.

Agentic AI

El anuncio también responde a la reciente integración entre GlobalLogic y Hitachi Digital Services. Pero hay un factor aún mayor: el rápido avance de la IA, que demanda soluciones complejas y de mayor escala, con equipos cada vez más especializados. “La IA deja de ser una herramienta puntual para convertirse en el motor de nuevos modelos de negocio”, enfatiza el ejecutivo.

En ese sentido, Bainer explica que el foco de GlobalLogic hoy es la IA agéntica. “Este enfoque permite pasar de soluciones aisladas a una infraestructura estratégica basada en agentes inteligentes capaces de planificar, decidir y aprender de forma autónoma, integrados en distintas áreas del negocio —ventas, recursos humanos, finanzas, atención al cliente— para generar mejoras concretas y sostenidas en productividad", precisa.

Según el ejecutivo, la Argentina será un lugar clave para sostener el crecimiento y desarrollo de esta tecnología. “La decisión de crecer ahora no es una apuesta a futuro: es una respuesta a una demanda que ya existe”, concluye.