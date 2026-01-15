Peligro de judicialización: la venta de La Serenísima sigue empantanada por el precio

A casi nueve meses del anuncio de la venta de La Serenísima, el parto todavía se hace esperar. El 28 de abril de 2025 el grupo Arcor y la multinacional Danone —socios desde 2016 en la firma Bagley Latinoamérica— comunicaron formalmente su decisión de ejercer la opción de compra y de esta manera adquirir el 51% restante de Mastellone Hnos., la histórica empresa dueña de La Serenísima. Los vendedores, en principio, son la familia Mastellone —herederos del fundador Pascual Mastellone— y el fondo Dallpoint, que ya manifestaron públicamente su decisión de salir del negocio, pero el obstáculo sigue siendo el precio.

Fuentes cercanas a la operación precisaron que la voluntad de avanzar en las negociaciones sigue en pie de parte de los dos lados y que la venta debería cerrarse en la primera mitad del año. Sin embargo, también reconocieron que la diferencia de precios sigue siendo muy grande. Los Mastellone y Dallpoint quieren cerca de US$250 millones por el 51% de la empresa, mientras que la oferta que puso sobre la mesa Arcor -que es el socio que lleva adelante las negociaciones por parte de Bagley Latinoamérica- no supera los US$40 millones.

De no llegarse a un acuerdo en los próximos meses, el peligro que se corre es que toda la operación se judicialice y se termine resolviendo en los tribunales argentinos y españoles, ya que Bagley Latinoamérica es una sociedad radicada en Barcelona y el acuerdo celebrado entre todas las partes que contempla las opciones de compra que ahora buscan ejercer Arcor y Danone también se firmó en territorio español.

“La diferencia de precios es enorme, pero ninguna de las dos partes quiere llegar a judicializar la operación”, admitieron fuentes al tanto de las tratativas.

Proceso de integración

El desembarco de Arcor y Danone en Mastellone Hermanos comenzó hace una década, cuando en conjunto adquirieron el 25% de la láctea fundada por la familia Mastellone. A partir de ese momento, los dos socios fueron incrementando su tenencia en Mastellone Hnos. hasta alcanzar el 49 por ciento.

La toma del control del 100% constituirá el primer paso para crear lo que internamente denominan “La Serenísima Unida”, una nueva compañía que concentraría todos los negocios lácteos bajo una misma gestión.

El objetivo es integrar la producción de leche, quesos y manteca (actualmente a cargo de Mastellone Hnos.) con las líneas de yogures, postres y productos refrigerados que elabora Danone Argentina, y que también utilizan la marca La Serenísima en un esquema de licencia compartida.

El objetivo estratégico de los compradores es claro: consolidar sus operaciones para ganar eficiencia en el mercado lácteo argentino y desplegar una estrategia de marca unificada que hoy se ve limitada por la coexistencia de dos estructuras: la de Danone y la de Mastellone.

Además, para Danone, avanzar con esta compra significaría asegurar su presencia en una de las cuencas lecheras más importantes del mundo y con un gran potencial exportador. “En materia de exportación de lácteos en el país está todo por hacerse. Hoy las ventas al exterior del complejo lechero argentino suman US$1300 millones anuales, mientras que en Uruguay solo Conaprole está exportando por US$900 millones”, explicó una fuente del sector.