Polémica por las arepas. Cómo se hizo el plan para producir la harina en el país

El producto se viene gestando hace un año y será fabricado por Comercial del Plata

En una época en que los empresarios son fanáticos del bajo perfil y se esfuerzan por no quedar expuestos a las críticas Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata, es la excepción. No solo por su presencia activa en Twitter, sino también porque cada vez que opina de un tema, ya sea desde su cuenta en la red social del pajarito o en una entrevista con un medio, no tiene ningún empacho en decir lo que piensa, aún a riesgo de confrontar con alguna figura de la política o de ganarse la bronca de los haters.

Y su última batalla fue por el retiro de la venta al público en la Argentina de la harina de maíz precocida PAN, producida por Pancorn, propiedad del conglomerado de Empresas Polar, un gigante de la alimentación considerado el mayor grupo empresarial privado de Venezuela.

"He tenido que soportar el agravio en redes sociales como si hubiéramos tenido algo que ver. La medida de la Anmat fue obvia y debería haberse tomado antes porque la denominación harina PAN no es correcta según el Código Alimentario Argentino porque confunde al consumidor. Además, si bien el maíz no tiene gluten no pueden poner que el producto es libre de gluten sin haberlo tramitado porque por ahí en la fábrica en que la hacen están moliendo trigo al lado, entonces el producto puede estar contaminado", afirmó en diálogo con LA NACION.

A contramano de los cruces twitteros, Noel aclaró que su producto Morixe para preparar arepas inició el proceso de registración ante la Anmat hace más de un año. "Nuestra harina tuvo que hacer todo ese trámite. Sí es cierto que cuando salió la prohibición dimos más difusión al producto, pero si te fijas en el fondo de pantalla de mi perfil de Twitter ya estaba la foto, a pesar de que hay gente que me decía que había generado todo el producto y el packaging el sábado a la tarde", lamentó.

En cuanto a su expectativa, el empresario dijo que el producto será de muy buena calidad a precios accesibles como el resto de la familia Morixe, y que a fines de la semana próxima estaría disponible en las principales cadenas de supermercados del país.

Anteriores polémicas

A mediados de este año Noel saltó a la fama en Twitter cuando le respondió a Cristina Kirchner, que había cargado contra las marcas "Cuchuflito y Pindonga". En ese momento, al empresario le tocó defender a lo que considera a los jugadores emergentes que intentan hacerse un lugar en las góndolas, en una cruzada que no duda en calificar como de "capitalismo popular". Claro que esta defensa no la hace desde una pyme. En la empresa se jactan, además, de su altísimo nivel de inserción popular, ya que en total cuenta con 9800 accionistas, lo que la convierte en la compañía con mayor cantidad de dueños del mercado argentino.

A Comercial del Plata Noel no llegó por una herencia familiar, sino hace casi 10 años, cuando se convirtió en el principal accionista de la compañía que hasta ese momento estaba controlada por la familia Soldati. El proceso no fue fácil, ya que el holding que presidía Santiago Soldati se encontraba en concurso de acreedores desde 1999. La convocatoria recién se cerró en 2016, a través de un proceso de capitalización de deuda y la venta de algunos activos estratégicos, como Metrotel o el casino del Tigre.

Hoy el negocio de Comercial del Plata incluye inversiones en combustibles (Dapsa y una participación en CGC), materiales para la construcción (Cerro Negro) y real estate, aunque la joya del grupo es la empresa de alimentos Morixe, con la que busca convertirse en uno de los jugadores líderes en la industria de alimentos. Para lograrlo, cuenta con antecedentes familiares. Viene del rubro, ya que era la dueña de la compañía Noel, que durante años fue uno los grandes fabricantes de alimentos de la Argentina. El apellido además está ligado al mundo del fútbol, ya que su tío Benito quedó en la historia de Boca Juniors cuando en su condición de presidente del club compró el pase de nada menos que Diego Armando Maradona.