Philippe Aghion, ganador del Nobel de Economía en 2025, elogió las reformas impulsadas por el gobierno de Milei

PANAMA.- El francés Philippe Aghion, ganador del premio Nobel de Economía (2025), elogió algunas reformas del Gobierno de Javier Milei y destacó al caso argentino como uno de los países que realizaron reformas que fomentan la innovación. Fue en una exposición durante el Foro Económico Internacional organizado por CAF, donde el académico destacó la eliminación de barreras regulatorias y burocráticas.

“El país tuvo que trabajar para la innovación. Milei llegó y había corrupción excesiva y mucha burocracia (red tapes). Eso desalentaba la innovación y el emprendedurismo, y generaba un entorno no rentable para crear nuevas empresas e innovar”, dijo Aghion, en una conferencia virtual en el marco del encuentro realizado en el Centro de Convenciones de Panamá.

El francés, investigador del Collège de France e Insead y la London School of Economics and Political Science (Reino Unido), fue premiado junto a sus colegas Peter Howitt y Joel Mokyr, por su aporte académico vinculado con el estudio del crecimiento económico y, en particular, los efectos de la innovación y la “destrucción creativa”. El concepto describe el proceso en el cual la innovación y el desarrollo de tecnología que genera condiciones para que nuevas firmas aparezcan en el mercado y superen a las anteriores, en un contexto de competencia que define el ritmo de crecimiento de una determinada economía.

El economista Philippe Aghion fue uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025. Getty Images

Y ante la consulta sobre el escenario de la innovación en América latina, Aghion se refirió específicamente al caso argentino y las reformas impulsadas por el actual Gobierno. “Los países tienen que evitar esta excesiva burocracia (red tapes) y crear un entorno en el cual sea rentable desarrollar nuevas compañías”, destacó el ganador del Nobel, quien enfatizó en los efectos negativos de la “excesiva corrupción” del país sobre el ecosistema económico. Según su perspectiva, el factor regulatorio y la corrupción son dos elementos que limitan la innovación, la creación de firmas y, finalmente, el desempeño económico.

En ese contexto, afirmó que “su esperanza” es que el país pueda “romper la trampa de los ingresos medios” e ingresar en un sendero de crecimiento sostenible en el marco de las reformas impulsadas por Milei. “Mi expectativa es que puedan saltar esa trampa. Hay un nuevo presidente que lo que hace es combatir la corrupción y espero que vaya contra los intereses corporativos (vested interests)”, dijo Aghion.

“Mi esperanza es que esas reformas hagan lugar a nuevos jugadores en el mercado. Todo el mundo sufre al final del camino sobre la corrupción y de esos intereses corporativos”, completó el economista.

Si bien destacó que cada país tiene sus particularidades, Aghion afirmó que algunos elementos indispensables para poner en marcha un proceso de crecimiento económico son la existencia de políticas competitivas y de un sistema educativo sólido y bien financiado, para generar las condiciones de que surjan emprendedores e ideas innovadoras.

“El sistema educativo debe ser bueno, porque los innovadores primero van a la escuela. Y eso es generar un contexto que genere talentos y que esas personas peudan convertirse en emprendedores”, dijo el economista, quien enfatizó en las capacidades de lectura y calculo y planteó en que los países deben perseguir un buen desempeño en las pruebas PISA.

“La idea es que nuevos talento llegan, innovan y prosperan. Y lo que es importante es asegurarse que esos nuevos talentos puedan ingresar al mercado. Y para eso, hay que destruir esas barreras de acceso (red tapes) que permitan que se creen firmas”, afirmó Aghion.

Por otra parte, se refirió al contexto económico financiero, y advirtió por la necesidad de un contexto macro estable con acceso al crédito para el sector privado. “Hay que asegurar una estabilidad macroeconómica, porque se necesita previsibilidad y que no haya alta inflación, porque eso se come los beneficios de la innovación. Y un buen ecosistema financiero y fondos de venture capital”, completó Aghion.

Por último, remarcó en la importancia de que los países mantengan derechos de propiedad (“cuando uno innova, genera rentas de esa innovación y necesita un sistema de patentes transparente que asegura que no te van a robar esa innovación”) y políticas de competencia. “Hay que asegurarse de que esas empresas, a medida que crecen, no van a usar ese lugar para evitar el ingreso de nuevos jugadores, porque quieran evitar que la destrucción creativa los afecte a ellos”, planteó.