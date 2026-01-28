Foro Económico de América Latina: sin Milei, siete mandatarios llamaron a la “integración” regional en Panamá

PANAMÁ.- En un mundo con crecientes tensiones geopolíticas, instituciones multilaterales que pierden influencia y liderazgos rupturistas como el de Donald Trump, que desafían el orden internacional y hasta proponen nuevos organismos como su Consejo de Paz, un conjunto de presidentes latinoamericanos se reunieron en una cumbre en esta ciudad para dar un mensaje que apunta a la unidad, al menos en las fotos y los discursos.

Sin la presencia del presidente argentino Javier Milei, quien fue formalmente invitado a través del gobierno panameño, los jefes de Estado de siete países de la región se reunieron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina, organizado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y José Antonio Kast (presidente electo de Chile) fueron los nombres más relevantes de esta cumbre, a la que asistieron cerca de 4000 personas y según sus organizadores busca posicionarse como el Davos latinoamericano.

José Antonio Kast y Lula da Silva RICARDO STUCKERT� - Brazilian Presidency�

El llamado al “diálogo” y a la “integración” fue un hilo común en las intervenciones de los jefes de Estado presentes, quienes compartieron el escenario del salón principal del Centro de Convenciones de Panamá, luego de una reunión conjunta y la habitual foto, esta vez junto a Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Y aun con diferencias ideológicas o pragmáticas, que cada uno a su turno se encargó de manifestar, los mensajes presidenciales insistieron en la búsqueda de espacios de mayor inserción y cooperación regional.

“No existe un país que resuelva sus problemas de forma individual. No podemos valernos de modelos de integración que poco valoran nuestras realidades. Tenemos que promover una inserción competitiva en el orden global”, afirmó el brasileño Lula da Silva, presidente de la mayor economía de esta parte del mundo, quien no omitió referencias al contexto internacional y su impacto sobre la región, con la “parálisis” de organismos multilaterales como Celac.

Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), en la CAF CAF

“Volvimos a ser una región dividida. Permitimos que el conflicto y las disputas ideológicas se impusieran. Y la única institución que reúne a los países, la Celac, está paralizada”, enfatizó el brasileño, al mencionar que el bloque no logró hacer una “declaración conjunta” tras la “intervención militar” de otros países en la región, en referencia a Venezuela.

“ Guiados por el pragmatismo, podemos superar las diferencias ideológicas para construir sociedades sólidas . Seguir divididos no nos conduce a nada”, insistió Lula, quien instó a sus pares a “promover una inserción competitiva en el orden global”, con “orden político y económico que dé impulso al integracionismo”.

El paso de los discursos a la práctica lo demostraron Lula y Kast, quienes, pese a sus diferencias ideológicas y políticas, mantuvieron un encuentro bilateral en el marco del Foro de la CAF. “Percibo a la unidad como una obligación institucional. No significa resignar lo que uno piensa, sino entender el lugar que uno ocupa como presidente”, afirmó el mandatario electo chileno, quien asumirá formalmente en el cargo en marzo, sobre la reunión con su par brasileño. El objetivo de ese cara a cara, dijo Kast, fue buscar “cómo defender los intereses de nuestros pueblos” aun con diferencias entre los líderes.

“ Uno tiene que tener buenas relaciones con sus hermanos. Yo soy el menor de 10 y lo aprendí durante mi vida”, enfatizó Kast, quien remarcó que esa búsqueda de integración es “visión de Estado”.

“La política no puede seguir siendo el campo de batalla permanente mientras la población paga los costos”, dijo el funcionario chileno, sin omitir críticas por el manejo de la diplomacia y las relaciones entre gobiernos de la región en los últimos años. “Hoy, la región está paralizada por falta de carácter, no por falta de ideas. Mientras, millones siguen atrapados en la pobreza o la inseguridad. La región no está condenada a la pobreza, la violencia o la división eterna, aunque algunos países están estancados porque se ha tolerado la mediocridad y la pasividad”.

Además de los mencionados, la cumbre presidencial contó con la participación de José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala) y Andrew Holness (primer ministro de Jamaica).

“Intentar un diálogo entre las Américas es importantísimo. Tenemos que reconocernos y pactar”, dijo Petro, quien en los próximos días tendrá una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump. Luego, alertó por la “ruptura del orden internacional”, la situación regional (“No queremos misiles como en Venezuela sobre ningún país de América, ni al sur ni al norte”) y advirtió por el impacto de la actividad económica sobre el ambiente: “La verdadera riqueza tiene dos fuentes: la naturaleza y la fuerza de trabajo viva. De ambas tenemos de sobra. Y si dejamos morir a la naturaleza, morimos pobres”.

“Nuestro continente, hoy más que nunca, tiene lo que el mundo requiere. Hoy América Latina tiene que tomar la decisión de pasar a ser parte del escenario geopolítico”, planteó luego Paz, quien remarcó la necesidad de “luchar contra la corrupción, que se ha vuelto una ideología”.