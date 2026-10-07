Plus Ultra reduce los vuelos entre Buenos Aires y Madrid durante casi dos meses

La aerolínea española Plus Ultra reducirá de cinco a dos sus frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre, un período que coincide en parte con las obras previstas en el aeropuerto de Ezeiza. La compañía atribuyó el ajuste al impacto operativo que generan los desvíos de vuelos a Montevideo y al incremento de los costos de operación.

Las obras en Ezeiza comenzaron en agosto y se extenderán hasta diciembre, pero el periodo de mayor impacto operativo será entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre. Durante ese lapso, la operación aérea quedará limitada a la pista principal 11-29, cuya longitud operativa se reducirá de 3300 a 1850 metros. La restricción afecta especialmente a los aviones de fuselaje ancho que realizan vuelos de larga distancia, porque necesitan una mayor distancia de pista para despegar con el peso habitual de pasajeros, equipaje y combustible.

Por esa razón, algunas aerolíneas optaron por mantener sus vuelos, pero incorporar escalas técnicas para reabastecerse. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, realizará una parada en Río de Janeiro en sus vuelos a Madrid y Roma, mientras que Iberia mantendrá sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid con una escala técnica en Montevideo. Level también prevé hacerlo con una parada en Montevideo.

Plus Ultra había previsto mantener su operación durante las obras con una escala técnica en Montevideo. Sin embargo, ahora decidió reducir sus frecuencias de cinco a dos vuelos semanales durante un período que se extiende más allá de las obras.

“Plus Ultra ha realizado un ajuste en la frecuencia de sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid, principalmente debido al impacto operacional que generan los desvíos de vuelos a Montevideo, en el marco de las obras y trabajos de infraestructura previstos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Estos desvíos implican mayores tiempos de operación, complejidad en la planificación y costos adicionales, afectando la programación y regularidad de los vuelos”, dijeron fuentes de la empresa ante la consulta de LA NACION.

Sin embargo, las escalas en Montevideo para cargar combustible y reducir el peso de las aeronaves solo están previstas durante el período de obras comprendido entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre. Por eso, la extensión de la reducción de frecuencias hasta el 13 de diciembre plantea un interrogante sobre el alcance de esa explicación.

Según fuentes de la firma, al ajuste por las obras “se suma el incremento general de los costos operativos, particularmente los relacionados con el combustible, que también tiene un impacto relevante en la operación aérea”.

La empresa insistió en que el ajuste responde a razones estrictamente operacionales y a las condiciones actuales de la operación, y que no implica un cambio en su estrategia para el mercado argentino. “La Argentina continúa siendo un mercado estratégico para Plus Ultra y la compañía mantiene su apuesta por la conectividad entre la Argentina y España”, ratificaron.

En las últimas horas, ITA Airways, que tenía previsto realizar una escala técnica en Río de Janeiro, está informando a los pasajeros que cancela los vuelos programados para los días de obra, según denuncias de usuarios.

Las obras en Ezeiza

El proyecto impulsado por Aeropuertos Argentina contempla la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29. La inversión prevista ronda los US$110 millones.

Durante las obras que van del 25 de octubre al 11 de noviembre, la pista 11-29 quedará como única vía operativa y su longitud se reducirá de 3300 a 1850 metros. Esto limita especialmente las operaciones de aeronaves de fuselaje ancho utilizadas en vuelos de larga distancia.

Con una pista más corta, estos aviones no pueden despegar con la misma cantidad de combustible que cargarían en condiciones normales. Por eso, algunas compañías optaron por incorporar una escala técnica antes de continuar hacia destinos de larga distancia. En otros casos, las aerolíneas directamente decidieron suspender sus operaciones durante el período de trabajos.

Una vez finalizadas las obras, Ezeiza recuperará la extensión operativa habitual de la pista y el proyecto permitirá avanzar con otras mejoras de infraestructura del aeropuerto.