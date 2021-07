Tras el apoyo de gigantes tecnológicos, el bitcoin da un salto y se acerca a los US$40.000

Tras dos meses de mala racha, el bitcoin muestra signos de recuperarse. Luego del interés que mostraron en la criptomoneda gigantes tecnológicos, como Tesla, Twitter y Amazon, el bitcoin pegó un salto que lo dejó cerca de la barrera de los US$40.000.

El precio de la criptomoneda trepó un 11% durante la medianoche del lunes y alcanzó los US$39.400, su mayor nivel desde mediados de junio. Pasadas las 12.00 de la Argentina, la criptomoneda se comercializaba a US$38.359, un 8,3% más frente al día anterior.

Aunque el bitcoin registra un alza del 290% interanual, todavía sigue un 40% por debajo del pico máximo alcanzado a mediados de abril, cuando llegó a valer US$65.000. Desde aquel entonces, la moneda empezó a hundirse y llegó a venderse en junio por la mitad de su precio histórico, por debajo de los US$30.000.

Este renovado impulso a la alza es atribuido por el apoyo que recibió durante los últimos días. Uno de los respaldos más importantes provino de Elon Musk, director general de Tesla, quien confirmó que tiene inversiones en bitcoin, ethereum y dogecoin y sostuvo que “es probable” que Tesla vuelva a aceptar criptomonedas como forma de pago.

“Si el precio de bitcoin baja, pierdo dinero. Podría bombear, pero no me deshago. Definitivamente no creo en subir el precio y vender, ni nada por el estilo. Me gustaría que Bitcoin tuviera éxito”, sostuvo Musk durante The B Word, un evento que busca promover el uso institucional de la criptomoneda.

Elon Musk aseguró que tiene criptomonedas en su portfolio de inversiones

Cabe recordar que Elon Musk se había vuelto un referente del activo digital e incluso este año su compañía aceptó a la criptodivisa como medio de pago. Pero el 12 de mayo el multimillonario suspendió la compra de vehículos con bitcoins por “aumento en el uso de combustibles fósiles para el minado y transacciones de bitcoin, especialmente carbón”. Tras el anuncio, criptomoneda se derrumbó.

Por su parte, Jack Dorsey, co-fundador y CEO de Twitter, sostuvo la semana pasada ante inversores de la red social que el bitcoin será “una gran parte” del futuro de la compañía, especialmente por la innovación que conlleva. “Creo que es muy importante para Twitter y para los accionistas de la empresa que sigamos analizando el espacio e invirtiendo agresivamente en él”, resaltó.

Asimismo, durante estos días otro gigante tecnológico expresó su interés por la criptodivisa. El viernes, Amazon publicó un anuncio para contratar a un gestor de proyecto de criptomonedas y, según la confirmó una fuente de la empresa al diario londinense City AM, la firma estaría buscando aceptar pagos en bitcoin para finales de este año.

Para los expertos, el conjunto de estas noticias para la criptomoneda fueron lo suficientemente positivas para levantar al mercado del piso en el que se encontraba desde mayo de este año.

“Durante las últimas cinco sesiones de negociación, hemos visto un optimismo general a corto plazo en el mercado, impulsado por aspectos técnicos clave, así como comentarios positivos recientes”, dijo Ryan Rabaglia, director global de negociación de la plataforma de activos digitales OSL, en diálogo con Reuters.

LA NACION