Por el control cambiario, hay proyectos eólicos paralizados

Según la cámara del sector, unos US$2000 millones no pueden ingresar en el país por las nuevas normativas del BCRA

9 de octubre de 2019

Uno de los sectores que más inversiones atrajo al país en los últimos cuatro años tiene paralizados varios de sus proyectos por la imposibilidad de recibir crédito del exterior producto de las nuevas restricciones impuestas por el Banco Central. La Cámara Eólica Argentina (CEA) indicó que hay US$2000 millones de préstamo en suspenso, que no pueden desembolsarse y que "ponen en riesgo empleos actuales y futuros".

"La CEA muestra su profunda preocupación por las restricciones cambiarias dictadas por el Banco Central a partir del 1° de septiembre, que hace peligrar la continuidad de los proyectos de inversión del sector en la Argentina", dijeron en una solicitada.

El sector de energía eólica generó inversiones en el país por US$3500 millones desde 2016, según señalaron. La mayoría de esos créditos fueron brindados por bancos multilaterales, bancos de desarrollo y agencias de crédito de exportación europeas y norteamericanas, que son los organismos que financian proyectos que incluyen proveedores de sus países. Por ejemplo, en la industria de energía eólica, los principales fabricantes de aerogeneradores son Holanda, Dinamarca, Alemania, Francia, Estados Unidos y China. En general, estos países tienen sus agencias que fomentan las exportaciones de su industria.

"Estas instituciones están dispuestas a mantener las condiciones de financiamiento, incluso en momentos de gran volatilidad y financian al país cuando no tiene acceso a los mercados", destacaron en la CEA. Según explicaron, estos préstamos se realizan bajo el esquema de project finance, con plazos de financiamiento de entre 10 y 15 años, que establece un fideicomiso independiente que administra todos los flujos del proyecto, los convierte y transfiere para el repago del préstamo.

"Por ejemplo un banco presta US$100 millones a una empresa argentina, de los cuales US$30 millones son para pagar las turbinas de proveedores del país del banco, y los US$70 millones restantes son para los proveedores y gasto de operación local. El Banco Central ahora obliga a traer los US$100 millones al país para que la deuda se reconozca y pueda ser devuelta en el futuro. Esos US$100 millones además deben pasarse automáticamente a pesos, de los cuales después hay que comprar US$30 millones para pagar a los proveedores del exterior. El Central tampoco permite ahorrar en dólares ese dinero que habrá que devolver, lo que genera un riesgo muy alto y rompe con la estructura del project finance", indicó el vocero de una empresa que pertenece a la CEA.

La cámara señala dos problemas en concreto: las restricciones para pagos en el exterior y las restricciones de convertibilidad y transferencia.

"La mecánica de las agencias de crédito de exportación exige que los desembolsos para el pago de aerogeneradores se realicen directamente en el país de origen, como así también los correspondientes al pago de garantías, seguros y cuentas de reserva", indicaron.

Y agregaron: "Las particulares estructuras de garantía de los préstamos de project finance requieren que la totalidad de las ventas de energía que los fideicomisos locales reciben en moneda local puedan convertirse y transferirse en dólares a cuentas de garantía en la jurisdicción de pago en el exterior, todo lo cual quedó restringido por la normativa cambiaria".

Sin soluciones

En la CEA dijeron que ya se comunicaron con las autoridades del Banco Central y con representantes del Ministerio de Hacienda, de Producción y de la Secretaría de Energía. "Nos escuchan pero no hay una solución de fondo que vuelva a poner en funcionamiento esta metodología", explicó un vocero. "No puede ser que queramos traer dólares y no nos dejen, Hay proyectos paralizados que en total suman 1000 megas de energía renovable", agregó.

"No está en juego solamente el desarrollo de nuestro sector, sino nuestra credibilidad como país y la posibilidad futura de financiar los nuevos proyectos de infraestructura y energía sustentable que sin dudas necesitará la Argentina para continuar su desarrollo", concluyeron en la cámara.