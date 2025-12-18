LA NACION

AUH: el Gobierno elimina la realización de trámites adicionales para padres y automatiza el cobro del 100%

Los titulares no tendrán que efectuar trámites para cobrar el 20%, vinculado a escolaridad y vacunas, a partir de un convenio entre el Ministerio de Salud y la ANSES

Los titulares ya no tendrán que presentar la libreta AUH
El Gobierno informó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de entre 0 y 4 años cobrarán el 100 % de la asignación de forma automática sin tener que acreditar mediante trámites los controles de vacunación y escolaridad.

Hasta ahora, los beneficiarios percibían mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante se liquidaba en un único pago anual tras acreditar la presentación de la Libreta AUH.

El Ministerio de Capital Humano implementó este mecanismo mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES.

En un comunicado la cartera detalló: “Los titulares de AUH con hijos entre 0 y 4 años inclusive que cumplan con los controles de salud y vacunación obligatorios, cobrarán el cien por ciento de la asignación sin necesidad de efectuar trámites ni presenciales ni virtuales no teniendo que presentar ningún tipo de documentación”.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

Respecto a la Asignación por Embarazo, indicó que la titular que cumple con los controles médicos requeridos “cobrará el 20% acumulado al finalizar el embarazo de forma automática y sin trámite adicional”.

