Por el frío, reportan cortes en el suministro de GNC en estaciones del interior

La “bomba polar” que afecta a la mayoría del país este jueves se sintió especialmente en las estaciones de servicio de GNC, que reportaron interrupciones en su suministro. La Plata, ciudad entre las más frías de la jornada, mantiene problemas de abastecimiento en sus surtidores de gas natural comprimido hace varios días.

En el Gobierno, por otro lado, minimizaron los cortes y afirmaron que el abastecimiento de gas para los hogares está garantizado pese a la ola de frío.

Desde el jueves pasado, las distribuidoras de gas natural restringen el servicio a los clientes con contratos interrumpibles, por lo que cuando llegan las bajas temperaturas, los hogares tienen prioridad al momento de abastecerse antes que las estaciones de servicio y las industrias.

"El Gran La Plata viene mal desde hace años: el 90% de sus estaciones de servicio tienen contratos interrumpibles con sus proveedores”, dijo Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC a LA NACION. En la ciudad de Buenos Aires, donde el 98% de las estaciones opera con contratos firmes, el servicio se desarrolla normalmente.

En Mar del Plata y Sierra de los Padres hubo falta de suministro de GNC por las bajas temperaturas Mauro V. Rizzi

En la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata, que amaneció nevada, también reportó desabastecimiento en su servicio de gas natural comprimido. “Un tercio de las estaciones marplatenses tiene servicio interrumpible”, justificó González.

En esa línea, el representante de la Cámara de Expendedores consideró: “Estamos teniendo una ola de frío bastante importante en todo el país, lo que hace que la demanda de gas domiciliario aumente muchísimo. Eso mueve la demanda total, porque se mantiene para los casos de la industria y las estaciones de servicio”.

Entre otros puntos del interior de la Argentina, en varias localidades de las provincias de Tucumán y La Pampa también se reportaron cierres de estaciones de GNC. “Santa Rosa mantiene un número importante de estaciones con contratos interrumpibles”, aclaró González.

Este tipo de contratos, más accesibles que aquellos firmes durante todo el año, contemplan la posibilidad de cortes en el suministro de gas cuando el sistema debe administrar su capacidad. Por su parte, los contratos firmes garantizan el abastecimiento en todo momento con una tarifa más alta.

“Los contratos son puntuales e independientes, hechos particularmente por cada estación de servicio. Desde la cámara siempre hemos impulsado los contratos firmes a nuestros asociados”, agregó González, y apuntó: “Nos parece un despropósito no priorizar al usuario y hacerle una mala publicidad al GNC: no es la realidad que no se puede cargar, porque el 90% de las estaciones del país tiene un contrato firme”.

Marcelo Zanoni, presidente de la Cámara de GNC del interior del país, explicó a LA NACION: “La industria y las estaciones de servicio pueden elegir la manera de contratar el suministro de gas: cuando deciden hacerlo de manera informal, se arriesgan a cambio de tenerlo un 30% más barato”.

“No se trata de una cuestión de producción de gas: tenemos capacidad para abastecer a diez argentinas juntas en julio y agosto; el problema es que no se hacen las obras para transportarlo”, sumó Zanoni. “Con dos plantas compresoras de gas se solucionarían nuestros problemas”, completó.

El Gobierno minimizó los cortes

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, aseguró hoy que el abastecimiento de gas para los hogares está garantizado pese a la ola de frío, pero advirtió que seguirá así siempre y cuando “no haya un imponderable”.

“Hoy hay producción y transporte suficientes para satisfacer toda la demanda prioritaria del país”, insistió el funcionario en declaraciones a radio Mitre, y ponderó: “No hay que sorprenderse de que algunas industrias y estaciones GNC puedan tener algunos pocos cortes durante el año”.

Dado el escaso margen fiscal del Gobierno, se obligó a la industria a cambiar la forma de repartir el gas local, por lo que se priorizó al consumo doméstico con gas local, más barato, dejando en manos de los industriales el mayor costo del recurso importado. En la Unión Industrial Argentina (UIA) aseguran que al menos una de cada dos fábricas evalúa reducir su capacidad productiva este mes.