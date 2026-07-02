El secretario de Energía aseguró que no va a faltar gas en las casas “en la medida que no haya un imponderable”
Daniel González dijo que el sistema funciona “perfectamente bien” en lo que va de este invierno, que hoy ya registró las temperaturas más bajas este año
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LA NACION
El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, aseguró este jueves que el abastecimiento de gas para los usuarios residenciales está garantizado pese a la ola de frío polar, aunque advirtió que esto seguirá así mientras “no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”.
En esta línea, el funcionario sostuvo que el sistema energético “está funcionando perfectamente bien”.
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