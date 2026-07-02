El secretario de Energía aseguró que no va a faltar gas en las casas “en la medida que no haya un imponderable”

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, aseguró este jueves que el abastecimiento de gas para los usuarios residenciales está garantizado pese a la ola de frío polar, aunque advirtió que esto seguirá así mientras “no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”.

En esta línea, el funcionario sostuvo que el sistema energético “está funcionando perfectamente bien”.

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