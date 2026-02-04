La cadena Grupo Libertad finalizó sus operaciones comerciales en el centro comercial de la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cese de actividades del punto de venta Fresh Market en el edificio DOT interrumpió la trayectoria de la firma en el shopping porteño. La empresa de raíces cordobesas operó en este predio desde 2023 tras el reemplazo de una cadena multinacional previa.

Por qué cerró Fresh Market en el DOT: todo lo que se sabe de la salida del supermercado

El abandono del establecimiento respondió a una modificación en la planificación estratégica de los nuevos dueños y a un panorama de ventas minoristas inestable. El Grupo Calleja, oriundo de El Salvador, tomó el control de la organización a comienzos de 2024.

El local implementó un esquema de islas con atención personalizada en reemplazo de los pasillos tradicionales (Freepick)

Los directivos de esta entidad revisaron la rentabilidad y ubicación de sus sucursales en el territorio nacional. El escenario del consumo masivo influyó en la determinación final. Los registros oficiales indicaron una mejora de apenas el dos por ciento durante el ciclo previo.

Este porcentaje resultó insuficiente para sostener el proyecto en un contexto de fragilidad económica persistente. La tienda de Saavedra funcionó como la única apuesta de este tipo en la capital del país. La compañía buscó con este formato captar a un público de alto poder adquisitivo mediante una oferta diferenciada.

El retiro de la marca del centro comercial de la firma IRSA marcó el final de un trienio de permanencia en ese sector de la ciudad. Los voceros de la organización evitaron declaraciones adicionales sobre el futuro de los empleados o el destino del mobiliario técnico del local.

La puesta en marcha del proyecto demandó una inversión inicial de tres millones de dólares A. Sainz

Las características del modelo premium

El establecimiento presentó hace tres años una arquitectura comercial innovadora para el sector supermercadista. La propuesta sustituyó los pasillos tradicionales por islas temáticas con atención personalizada. El espacio contó con una inversión de tres millones de dólares para su reacondicionamiento inicial en el antiguo lugar de Walmart.

El director ejecutivo de la empresa, Ramón Quagliata, describió el proyecto durante su lanzamiento: “Se trata de una propuesta similar a la que tenemos en Uruguay con las marcas Fresh Market Disco y Fresh Market Devoto, y en Colombia. Como concepto, vamos a priorizar productos frescos de primera calidad y la elaboración propia”.

La tienda incluyó servicios específicos de carnicería, fiambrería y una pizzería con masa madre. El ejecutivo añadió en aquel momento: “Queríamos llegar con algo nuevo y logramos desarrollarlo. Es una gran oportunidad para que el consumidor porteño nos conozca y descubra una nueva forma de comprar”.

Miguel de Biasi y Tati Bugliotti fundaron la compañía en 1986 como una empresa familiar Cermak Fresh Market

El recorrido corporativo de la firma

La organización nació en el año 1986 bajo una gestión familiar. Tres años después, los fundadores Tati Bugliotti y Miguel de Biasi inauguraron su primer autoservicio en la provincia de Córdoba. De Biasi ocupa hoy la titularidad de la marca de bebidas Pritty.

Los empresarios vendieron la totalidad del capital al grupo francés Casino en 1998. La operación local pasó a la órbita de Éxito, la subsidiaria colombiana del bloque europeo, en el año 2015. La situación financiera del magnate checo Daniel Kretinsky alteró el destino de la cadena en 2023.

El empresario tomó las riendas de la casa matriz en Francia e inició una liquidación de activos en América Latina para saldar deudas. Finalmente, el conglomerado salvadoreño adquirió la totalidad de las acciones de la filial argentina junto a las dependencias de Uruguay y Colombia. La entidad centroamericana posee una vasta experiencia en el rubro a través de su bandera Súper Selectos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Laura Ponasso.